Ханжи геополитики. Мир провалил экзамен на многополярность, - Сергей Кожемякин

15:02 19.11.2023 Ханжи геополитики. Мир провалил экзамен на многополярность



Разгул террора на Ближнем Востоке показывает преждевременность надежд на "справедливый многополярный мир". Большинство стран ограничились словесными порицаниями, что позволяет Израилю продолжать агрессию, а США - укреплять присутствие в регионе.



Многополярность под вопросом



Сокрытие истинных шагов и планов за манипулятивным туманом - неотъемлемая черта буржуазной политики. Этого требует противоположность интересов простого населения и правящих кругов. Чтобы не лишиться власти, последним нужно без остановки лгать, юлить, маскироваться под "защитников народа". Задача коммуниста - суметь разглядеть под этой шелухой сущность происходящего и мотивы действующих лиц.



В последнее время часто говорится о "крушении однополярного мира" и переходе к более справедливой системе. В большинстве случаев красивый лозунг отвлекает население от эксплуатации и неравенства. Прибегающие к нему руководители Турции, Индии, арабских монархий, ряда других стран не торопятся укреплять справедливость внутри собственных государств. Тенденции там прямо противоположные.



Оселком для искренности элит служат события, подобные палестино-израильскому конфликту. Бесчеловечная жестокость и полное игнорирование международных норм проявились в нем в таком концентрированном виде, какой мир не видел со времен американских бомбардировок Вьетнама и фашистских зверств Второй мировой войны. Ракетный удар по госпиталю Аль-Ахли в Газе казался нам кульминацией варварства, но это событие очень скоро померкло на фоне еще более чудовищных преступлений - бомбардировок лагеря беженцев Джабалия, разрушения университета Аль-Азхар, ударов по машинам "скорой помощи", школам, больницам. Из общего числа погибших в секторе Газа две трети - почти 8 тыс. - это женщины и дети. Полтора миллиона человек стали беженцами.



Если мир действительно движется к справедливости и сбрасывает зависимость от США и их сателлитов, следовало бы ожидать солидарности в осуждении Израиля. Что же на самом деле? За резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к немедленной остановке боевых действий проголосовала 121 страна при 14 против и 44 воздержавшихся. Среди последних оказались член ШОС и БРИКС Индия и кандидат на вступление в БРИКС Эфиопия. В Нью-Дели заявили о "твердой поддержке" Израиля в борьбе с терроризмом и не стали осуждать партнеров за удары по Аль-Ахли, Джабалии и т.д.



Многими позиция Индии объясняется ее натянутыми отношениями с исламским миром. Однако сильно ли отличается политика большинства мусульманских стран? На словах их руководители обвиняют Израиль в жестокости и требуют прекращения огня. Некоторые (Турция, Иордания, Бахрейн) даже отозвали послов. Но к реальным рычагам воздействия на еврейское государство прибегать они не спешат. Ведущими импортерами нефти в Израиль выступают Азербайджан и Казахстан, транспортирующие сырье через территорию Турции. Все они верны контрактным обязательствам.



То же самое касается Объединенных Арабских Эмиратов - еще одного поставщика "черного золота" в Израиль. Как заявил председатель комитета тамошнего парламента по обороне и иностранным делам Али Аль Нуайми, страна привержена углублению отношений с Тель-Авивом. "Это наше будущее. Это… платформа, которая должна преобразовать регион, где каждый будет наслаждаться безопасностью, стабильностью и процветанием", - заявил он после начала конфликта. С точки зрения нормального человека слова о безопасности в регионе являются цинизмом, но для бизнеса нет нравственных категорий. Товарооборот Израиля и ОАЭ с момента установления дипотношений в 2019 году вырос с нуля до 3 млрд долл. Недавно стороны договорились о всеобъемлющем экономическом партнерстве, ОАЭ приобрели долю в израильском месторождении газа "Тамар". А чтобы утихомирить сочувствующее Палестине население, власти клеймят Израиль в ООН и отправили в сектор Газа полевой госпиталь на 150 коек.



Проваленный экзамен



Не менее лицемерная политика у Саудовской Аравии. После начала конфликта СМИ и политики разных стран "похоронили" процесс нормализации между королевством и Израилем при посредничестве США. "Правда" (см. номер от 20-23 октября с.г.) советовала не спешить с выводами и оказалась права. Эр-Рияд посылает ясные сигналы, что контакты с Тель-Авивом лишь поставлены на паузу. Как сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, "Саудовская Аравия заверила Вашингтон, что заинтересована в достижении соглашения с Израилем после окончания войны в секторе Газа". Об этом же заявили представители двухпартийной делегации конгрессменов, посетившие монархию.



Нежелание Эр-Рияда жертвовать отношениями с союзниками ради защиты Палестины доказал визит в Вашингтон министра обороны, брата наследника престола Халида бен Салмана. Стороны обсудили укрепление оборонного партнерства, в том числе в сфере противоракетной обороны и совместной деятельности ВМС, а также предостерегли от вмешательства в конфликт "негосударственных субъектов, поддерживаемых Ираном". Очевидно, речь идет о ливанской "Хезболле" и йеменском движении хуситов.



Точки над i расставили саммиты Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, прошедшие 11 ноября в Эр-Рияде. Большинство участников, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, отвергли идею замораживания экономических связей с Израилем и запрета использовать военные базы для его снабжения.



Ситуация вокруг сектора Газа стала экзаменом для мира на "многополярность" и справедливость. Экзаменом куда более важным, чем, например, вступление в БРИКС - достаточно аморфную организацию без каких-то серьезных обязательств (кстати, Саудовская Аравия и ОАЭ тоже войдут туда 1 января). Если не считать Ирана и еще ряда стран, поддерживающих Палестину не только на словах, мир проверку провалил.



Империализм пользуется этим для укрепления влияния. США, чьи постоянные контингенты на Ближнем Востоке насчитывают 45 тыс. военнослужащих, перебросили дополнительные силы. Среди них подразделения морской пехоты, истребительные эскадрильи ВВС, батареи противовоздушных систем "Пэтриот" и THAAD. И это не считая двух авианосных групп и атомных подлодок. Одна из субмарин класса "Огайо" заступила на дежурство в Персидском заливе. Для устрашения Ирана совершают регулярные облеты региона стратегические бомбардировщики. Вдобавок США накачивают оружием Израиль. В частности, готовится передача управляемых авиабомб Spice на 320 млн долл.



Торгуя смертью, американские власти становятся прямым участником преступления. Чтобы скрыть этот факт и продолжать спекулировать на теме прав человека, они прибегают к уловкам. Например, уточняют, что смертоносное оружие "должно использоваться по законам войны", и заявляют о приверженности концепции "два государства для двух народов", предусматривающей создание независимого палестинского государства.



Одновременно Вашингтон выступил против прекращения огня в секторе Газа, заявив, что это позволит ХАМАС совершить новые атаки. Внутри США подавляются протесты в защиту Палестины, преследуются антивоенные активисты. Показательна резолюция с порицанием Рашиды Тлаиб - единственного члена Палаты представителей палестинского происхождения. Конгрессмены обвинили ее в антисемитизме и призывах к "уничтожению Израиля", чего никогда не было. За документ проголосовали не только республиканцы, но и свыше двух десятков демократов - однопартийцев Тлаиб.



Обыкновенный сионизм



Главный же вклад США в бесчинства, принимающие форму геноцида, заключается в том, что опекаемый ими Израиль отбрасывает последние остатки человечности. В XXI веке в публичном пространстве страны открыто ссылаются на Тору - священную книгу иудаизма, составленную три тысячи лет назад. Излюбленный сюжет для параллелей - завоевание еврейскими племенами Ханаана, население которого бог повелел беспощадно истребить. Вот лишь несколько таких фраз: "когда истребит господь племена, к каким ты идешь… ты поселишься на их земле", "не смей сжалиться над ними".



Насаждением ненависти и диких предрассудков занимаются непосредственно руководители Израиля. Министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху, например, заявил, что в секторе Газа "нет мирного населения", и призвал сбросить на него атомную бомбу. Он не видит ничего страшного и в том, если удерживаемые ХАМАС заложники погибнут. "Почему жизни похищенных дороже, чем жизни солдат?" - осведомился министр. После международного резонанса премьер Биньямин Нетаньяху распорядился… нет, не уволить, а лишь временно отстранить Элияху от участия в заседаниях правительства, однако СМИ выяснили, что даже эта "кара" не исполнена. На фактическое признание в наличии у Израиля ядерного арсенала мир и вовсе закрыл глаза.



Не отстает коллега Элияху - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. По его словам, "единственное, что должно быть отправлено в Газу, - это сотни тонн взрывчатки от ВВС и ни грамма гуманитарной помощи". Высказывание было сделано сразу после известий об ударе по больнице Аль-Ахли, что является лишним доказательством вины Израиля. Еще один член правительства - Бецалель Смотрич - требует создать "стерильные зоны" вокруг еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Живущие там палестинцы должны быть принудительно выселены. Идею Смотрича подхватил депутат из фракции "Ликуд" Ариэль Каллнер: "У нас одна цель - Накба!" Этим словом (в переводе - "катастрофа") палестинцы называют изгнание 700 с лишним тысяч арабов после создания государства Израиль.



Призывы воплощаются в жизнь. В результате израильских рейдов на Западном берегу с октября убиты более 200 человек, 2,5 тыс. получили ранения. В Восточном Иерусалиме снесена мечеть, число выселенных палестинских семей идет на сотни. По сути, в отношении арабов повторяется система гетто времен Второй мировой войны. И, что самое страшное, устанавливают ее те, чьи предки пострадали от фашизма.



Упомянутый Смотрич считает нынешний конфликт благом для Израиля. "Нам следовало получить этот болезненный удар, чтобы вспомнить, кто мы, - заявляет он. - Теперь мы видим, какими великими силами обладает наш народ". Это вновь заставляет задуматься над тем, почему палестинские боевики так легко проникли в Израиль. Для правительства Нетаньяху ситуация оказалась спасением. Расследование коррупционных преступлений премьера отложено на неопределенный срок, лидеры оппозиции вошли в кабмин и фактически нейтрализованы, ультраправые деятели получили возможность реализовать завоевательные планы с полным изгнанием палестинцев. Стоит ли удивляться, что министерство разведки Израиля в качестве "наиболее желательного варианта для безопасности" выдвинуло концепцию полного переселения 2,5-миллионного населения сектора Газа в Египет? Или что Нетаньяху заявляет о намерении оккупировать регион "в течение неопределенного периода времени?"



Безжалостной зачистке от здоровых сил подвергается внутриполитическое пространство. Антивоенные митинги в Израиле под запретом, "неправильные" аккаунты в соцсетях блокируются, начальник полиции Коби Шабтай грозится арестовать и "немедленно выслать в сектор Газа" всех выступающих в защиту Палестины. За "антиизраильские заявления" отстранен от сессий и заседаний депутат-коммунист Офер Кассиф.



Воспользовавшись ситуацией, Израиль и США усиливают наступление на Иран и его союзников. В результате обстрелов Ливана погибли почти сто человек. Среди них - бабушка и три ее внучки. Регулярные удары наносятся по Сирии. "США будут защищать себя, свой персонал и свои интересы в регионе", - объявил глава Пентагона Ллойд Остин. Под угрозой новой агрессии оказался Йемен. Недавно хуситы сбили разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, к берегам страны стягиваются ВМС США.



В условиях, когда власти большинства государств не готовы призвать к ответу интервентов, остановить геноцид может только протест трудящихся. В американских штатах Калифорния и Вашингтон сотни людей пытались помешать погрузке оружия для Израиля. Бельгийские профсоюзы транспортников договорились не допускать перевозки грузов, которые могут быть использованы против Палестины. Антивоенные протесты прошли в Индии. "Мы не имеем права молчать, когда Израиль при поддержке США устраивает геноцид палестинскому народу", - заявил главный министр штата Керала коммунист Пинарайи Виджаян. Многотысячные демонстрации проходят в мусульманских странах, Европе, США, Латинской Америке, Африке. Именно массы, а не буржуазные правительства, в какие бы патриотические наряды они ни рядились, способны сделать мир справедливее.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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