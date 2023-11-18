Пол Робертс: США готовы к большой войне, но не решили, по кому ударить

15:04 19.11.2023

Пол Робертс: США готовы к большой войне, но не решили, по кому ударить

Фокус США сместился с Украины на Ближний Восток, где опасность эскалации конфликта сохраняется



Пол Робертс



На Ближнем Востоке в интересах Великого Израиля, Украина оказалась вытеснена с экранов и первых полос. Возможность разгромить Сирию дает гораздо больше шансов доставить неудобства России.



Неоконы жаждали отомстить Путину с того момента, как он не дал Обаме свергнуть Асада. Если бы не это, на пути Израиля остался бы только Иран, учитывая, что Ирак был уже разгромлен.



Смещение фокуса с Украины на Ближний Восток стало очевидным после того, как в издании Washington Post, которое давно считается агентом ЦРУ, разместили статью, где ответственность за подрыв газопровода "Северный поток" возлагалась на Украину. Ответственным назван украинский полковник Роман Червинский, предположительно возглавлявший диверсионную группу из шести человек.



Сам полковник отрицает какое-либо участие во взрывах на газопроводе. По его заявлению, "все спекуляции о моей причастности к атаке на ''Cеверный поток'' распространяются российской пропагандой без какого-либо основания".



Любопытно, что Червинский считает Washington Post агентом России, а не ЦРУ и неоконсерваторов. Информационный вброс в Washington Post сигнализирует о том, что Вашингтон покидает Зеленского.



Вашингтон снова разрушил целую страну вместе с ее населением, а затем обратился к более перспективной возможности. В течение двух лет СМИ были переполнены прогнозами о неминуемом поражении России на Украине. Британская пресса выглядела просто смехотворно со своими заявлениями о том, что Россия обречена. И вдруг страдающая Украина пропадает из заголовков.



Мы ждем, к каким последствиям приведет смещение фокуса внимания. Окажутся ли Иран и "Хезболла" втянутыми в израильско-палестинский конфликт в результате резни палестинцев, которую сейчас устроили израильтяне? Если нет, организуют ли неоконсерваторы операцию под фальшивым флагом, чтобы обеспечить повод и поддержку США и Израилю для нападения на Сирию, Ливан и Иран? Что еще является целью крупных военных сил США, оперативно собранных на Ближнем Востоке? Останется ли Путин в стороне, если США и Израиль начнут устанавливать на Ближнем Востоке свою гегемонию? Примет ли мусульманский мир то, что ему назначили роль расходного материала, и распадется ли он в бессилии? Может ли Китай позволить себе существование без иранской нефти, пока Вашингтон создает проблемы на Тайване? Разразится ли Третья мировая?



Если не будет активных встречных действий, все может быстро зайти слишком далеко. Высокомерие неоконсерваторов и самонадеянность Израиля вкупе с нерешительностью России, Китая и Ирана - все это компоненты для еще одной мировой войны.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) - доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана.



Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Анны Андреевой