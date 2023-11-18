Тысячи боевых элементов косят все живое. РосАрмия ответила бандерам своими кассетными шариковыми бомбами РБК-500 ШОАБ-0.5М

17:59 19.11.2023

В Сети оценили первое применение шариковых бомб: спрятаться не удастся

Тысячи боевых элементов косят все живое



Украинская армия признала первое применение российскими войсками на южнодонецком направлении кассетных боеприпасов. Ранее видео с ударом по позициям ВСУ под Старомайорским разместил ресурс "Воин DV". Канал "Fighterbomber" проанализировал видео и рассказал о принципе действия кассетных бомб РБК-500 ШОАБ-0.5М.



РБК расшифровывается как Разовая Бомбовая Кассета. А ШОАБ - это Шариковая Осколочная Авиационная Бомба. Полутонная РБК-500 несет в себе шариковые осколочные боеприпасы массой по 400 граммов каждая. В одной РБК более полутысячи шариковых бомб. Предназначены они для поражения пехоты в окопах, самолетов и вертолетов на стоянках, любой небронированной техники, например, РЛС, грузовиков, автоцистерн.



На земле перед вылетом инженеры устанавливают на взрывателе кассеты время замедления, через которое кассета раскроется после сброса и выпустит все шариковые боеприпасы. Под воздействием встречного воздушного потока каждая бомбочка, благодаря специальным наплывам на корпусе, начинает раскручиваться, взводя тем самым встроенный взрыватель.



При ударе о землю суббоеприпас взрывается, и "304 шарика калибра 5,5 мм (как пуля автомата) косит все живое". То есть одна кассета несет 150 тысяч поражающих элементов, которые создают большую плотность огня.



Мощность одного элемента равна примерно мощности ручной гранаты, но если цель за время падения бомбы не успеет спрятаться, то шансов у нее нет.



ВСУ пора привыкать жить под землей: в зоне СВО впервые применили "кассеты"



Админ канала, бывший военный летчик, отмечает, что РБК-500 ШОАБ-0.5М снабдили управляемым модулем планирования и коррекции – УМПК. Они позволяют пускать планирующую бомбу, не входя в зону ПВО противника, то есть за 50-70 километров от цели. "На данный момент УМПК перекрыли все потребности пехоты по типам авиационных боеприпасов", – делает вывод автор. Ранее, как известно, ВКС освоили применение планирующих бомб ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.



По его словам, конструкция УМПК совершенствуется, что позволяет использовать планирующие бомбы с самолетов разных типов. Кроме того, дорабатывается "программное обеспечение самолетов, что позволит бросать бомбы со всех видов маневров".



Бывший военлет советует брать на один борт не две планирующие бомбы, а четыре, что повысит эффективность удара. Такие самолеты, как Су-35С или Су-30СМ и Су-34, могут нести средства поражения общей массой 8-14 тонн.



Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО