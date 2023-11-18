Йеменские хуситы захватили израильский сухогруз "Galaxy Leader" в Аденском заливе

18:23 19.11.2023

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.



Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.