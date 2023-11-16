Лондон пытается депортировать лишних афро-гастарбайтеров в Руанду, - НГ

19:39 19.11.2023

16.11.2023 19:23:00



Лондон не откажется от депортации мигрантов в Руанду



Новый глава МВД Британии считает, что радикальный шаг можно сделать, оставаясь в Совете Европы

Данила Моисеев



Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил о том, что Даунинг-стрит заключит новое соглашение о депортации нелегальных мигрантов в Руанду с правительством африканской страны, несмотря на возражения Верховного суда. Лондон намерен добиться признания того, что отправка в Руанду безопасна. При этом в кабмине рассчитывают, что для этого не придется выходить из Европейской конвенции по правам человека.

Главной причиной того, что депортация в Руанду неоправданна, по словам президента Верховного суда Роберта Рида, стали доводы о том, что из африканской страны беженцы могут быть отправлены на родину, где им угрожает реальная опасность. На Даунинг-стрит уверяют, что такая опция будет исключена в новом договоре с руандийскими властями, который уже прорабатывается.



Так или иначе, самолеты с мигрантами в Руанду все-таки станут отправлять, уверяет британский премьер. Остановить лодки с нелегалами, плывущими через Ла-Манш, было одним из его пяти обещаний при вступлении в должность, и он намерен исполнить его. Именно по этому вопросу Сунак хочет доказать, что он не такой сомневающийся политик, каким его представляют многие критики.



На пресс-конференции он добавил, что в случае, если для запуска рейсов с нелегалами потребуется пересмотр международных договоров, на Даунинг-стрит предпримут соответствующие шаги.



Предметом активных спекуляций является вопрос о том, продолжит ли Британия оставаться членом Совета Европы. Напомним, в 2022 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил процесс депортации (см. "НГ" от 14.06.22), начав длительные судебные процессы по вопросу законности меры, в том числе в британских судах. Новые договоренности с Руандой тоже могут быть обжалованы и скорее всего будут, считают британские СМИ.



Новый министр внутренних дел Джеймс Клеверли прямо заявил: он "верит", что нелегалов в Руанду можно отправить и без отказа следовать указаниям ЕСПЧ, обозначив, что рвать с международным правом Сунак без необходимости все-таки не хочет. При этом правое крыло тори выступает за полный выход страны из юрисдикции ЕСПЧ, поскольку пребывание в СЕ они считают притесняющим независимость Британии.



На очередном ежегодном саммите Ассоциации комиссаров полиции по борьбе с преступностью и Совета начальников национальной полиции Клеверли отшутился, что оказался на нем он едва ли не случайно и вообще в четверг он должен был быть в Украине. Глава Хоум-офиса еще в понедельник являлся руководителем Форин-офиса и отвечал за внешнюю политику, перед тем как его сменил Дэвид Кэмерон. При этом во время своей первой речи после вступления в должность новый глава МВД даже машинально перепутал ведомства, которым он управлял и управляет.



Напомним, изначально практика отправки нелегалов в Руанду была придумана правительством Бориса Джонсона, план активно продвигала глава МВД Прити Пател, а затем и Суэлла Браверман, отправленная в отставку в понедельник. Серия отставок глав МВД в период ужесточения миграционной политики и несогласия с ней левой общественности и правозащитников заставила говорить некоторые британские издания о том, что Клеверли могли в каком-то смысле подставить, дав ему не самую выигрышную должность.



Вместе с тем, возможно, ему и удастся продержаться дольше предшественницы, учитывая, что Клеверли с самого прихода к власти Джонсона входит в состав кабмина и довольно аккуратен в выражениях.



"Руанда считается безопасной страной, и с юридической точки зрения депортация туда вполне возможна на законных основаниях. ЕСПЧ действительно представляет собой головную боль для национального законодательства, но не всегда его решения исполняют. И исков в ЕСПЧ подается не так уж много. До недавнего времени лидером по их числу являлась Россия", – отмечает доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.



В разговоре с "НГ" он выразил мнение, что для выхода из Европейской конвенции по правам человека нужен более серьезный "триггер", который на Даунинг-стрит хотели бы обойти.



"Снижает шансы на такой исход и назначение Кэмерона, возвращение которого может являть собой попытку наладить связи с Европой", – рассуждает эксперт.