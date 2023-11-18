Скончалась Народная артистка Киргизии Татьяна Стрельцова

21:43 19.11.2023

Умерла актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова



Tекст: Валентина Григоренко



Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова ушла из жизни в возрасте 70 лет, сообщили СМИ.



