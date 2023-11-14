 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.11.2023
00:51  Конец истории опять откладывается. Информационные войны вечны – меняются только методы и технологии, - Юрий Юдин
00:48  Маршруты поставок нефти в условиях конфликта между Израилем и Палестиной, - О.Никифоров
00:26  "Мы прошли пески Синая…". Как строилась Армия обороны Израиля, - Александр Храмчихин
00:13  Скакала хромая утка. Байден сдуру нахамил Си Цзиньпину, - СП
00:01  Возможно ли потепление между Пекином и Токио, - Валерий Кистанов
Воскресенье, 19.11.2023
19:39  Лондон пытается депортировать лишних афро-гастарбайтеров в Руанду, - НГ
18:23  Йеменские хуситы захватили израильский сухогруз "Galaxy Leader" в Аденском заливе

17:59  Тысячи боевых элементов косят все живое. РосАрмия ответила бандерам своими кассетными шариковыми бомбами РБК-500 ШОАБ-0.5М
15:04  Пол Робертс: США готовы к большой войне, но не решили, по кому ударить
15:02  Ханжи геополитики. Мир провалил экзамен на многополярность, - Сергей Кожемякин
14:51  Мирзиеев самолично осмотрел БПЛА "Bayraktar TB2"
14:50  История таджиков. Фитрат: свой среди чужих, чужой среди своих
14:47  Гиждуван: город "говорящей глины" и суфиев
14:43  Обладательницей короны "Мисс Вселенная" стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос
14:39  Европа продвигает дерусификацию энергетики и... увеличивает импорт российского СПГ, - Есукэ Цутида
14:36  Bloomberg: Майдан-3. Зеленского будут убирать с грохотом?
14:32  Вышла в свет книга Наталии Таньшиной "Русофобия. История изобретения страха"
14:01  Жуткий ураган в Астане: стихия стала причиной множества разрушений
09:00  "Не избалованы деньгами". Трудовые мигранты из Индии начали вытеснять таджиков в России, - МК
08:56  Лучший ответ этнической преступности – "чемодан-вокзал-родина", - Игорь Мальцев
08:35  Украинский пилот на Су-27 перелетел на сторону России
08:30  WP: Израиль, ХАМАС и США достигли предварительной сделки по заложникам
06:58  Что будет с Украиной после Зеленского, - Сергей Миркин
00:49  Таджикистан: тревожное будущее или блестящие перспективы? - Рената Алимова
00:33  Спасет ли улица Палестину? - Елена Пустовойтова
00:13  Разногласия между Исламабадом и Кабулом усугубляет насильственная депортация, - НГ
00:04  Бутылка шотландского виски Macallan 1926 года выпуска продана на аукционе Sotheby’s за 2,7 миллиона долларов
00:03  Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия
00:02  Русский язык как фактор идентичности, - Элизео Бертолази
00:01  Взрывоопасная обстановка в Косово сохраняется, - Анатолий Исаенко
00:00  Российский спец Онищенко: "Ситуация с корью в Казахстане не похожа на эпидемию"
Суббота, 18.11.2023
21:45  В Черном море близ Одессы подорвался на мине "либерийский" сухогруз Georgia S с украинским зерном
21:34  ВВС израильских фашистов разбомбили школу ООН в Газе: 200 погибших
17:37  Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся
17:14  Мифы о России. Как у русских создавали комплекс неполноценности. Андрей Фурсов
16:52  Нужно ли женщинам высшее образование, - Петр Акопов
16:20  Релокант-шоу. Блудным детям надо помочь? - С.Гомзикова
16:18  Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится? - Дм.Родионов
16:15  Российско-китайская ось как вызов для Запада, - Даниэл Коштовал
16:13  Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? - Le Figaro
16:00  Чем закончатся хитро-мудрые маневры Пашиняна, - Г.Мирзаян
15:58  Каким будет российский аналог "Евровидения"
15:54  Начинается острая стадия всемирной борьбы за человеческий капитал, - В.Бондарь
11:25  США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую, - Петр Акопов
10:02  РосМВД объявило в розыск бежавшего в США экс-зампреда Центробанка Алексашенко
09:41  Новый российский атомный ледокол проекта 22220 назвали "Сталинградом"
08:57  В Узбекистане на полигоне "Каттакурган" разбился военный Ми-8 - экипаж погиб
08:52  Белуджи продолжают бороться за свою независимость от Пакистана, - Л.Шашок
00:56  Три горнолыжных курорта Узбекистана, Казахстана и России объединились в альянс
00:53  Хвост удивляет собаку: в каком состоянии американо-израильские отношения, - А.Кузмак
00:51  В Польше подрастает свой "фюрер" - маршал сейма Холовня
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Возможно ли потепление между Пекином и Токио, - Валерий Кистанов
00:01 20.11.2023

14.11.2023

Спорные вопросы будут в повестке предстоящей встречи лидеров КНР и Японии

Об авторе: Валерий Олегович Кистанов – руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, доктор исторических наук.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести переговоры 16 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Двусторонняя встреча, если она состоится, станет первой после их беседы во время форума G20 в ноябре прошлого года на Бали. Правительство Кисиды стремится возобновить контакты с Китаем на высшем уровне, поскольку отношения с соседним гигантом сильно испортились из-за ряда проблем.

Прежде всего они остаются напряженными вследствие сброса Японией в океан очищенной, но все еще радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима-1". Токио утверждает, что это не наносит вреда окружающей среде. Пекин решительно выступает против сброса воды и ввел полный запрет на импорт морепродуктов из Японии, что ударило по ее рыбакам. Около 1 млн негодующих телефонных звонков поступило в посольство Японии в Пекине в связи с указанным сбросом, что чуть было не парализовало его работу. В некоторых звонках даже содержалась угроза взрыва бомбы.

Ряд арестов в Китае японских граждан по подозрению в шпионаже также серьезно омрачает двусторонние отношения. В Токио обвиняют Пекин в раздувании кампании японского шпионажа с целью оказания политико-психологического давления.

Неоднократные заходы судов береговой охраны Китая в воды вблизи контролируемых Японией островков Сенкаку в Восточно-Китайском море давно стали сильнейшим раздражителем в отношениях. Китай претендует на необитаемые островки, называя их Дяоюйдао. Кроме того, Японию напрягает активная военно-морская деятельность Китая в Южно-Китайском море, через которое проходят ее жизненно важные торговые пути, и стремление Пекина поставить это море под свой контроль.

Особую тревогу в Токио испытывают по поводу планов Пекина "вернуть в лоно матери" мятежный Тайвань, не исключая применения силы. Японские политики напрямую увязывают экономическую и военную безопасность страны с ситуацией вокруг острова.

Китай занимает центральное место в пересмотренной в декабре 2022 года Стратегии национальной безопасности Японии. В ней утверждается, что нынешняя внешняя политика Китая, военная активность и другие виды деятельности представляют собой беспрецедентный стратегический вызов в обеспечении мира и безопасности Японии. Правительство с прицелом прежде всего на Китай планирует обзавестись потенциалом "контрудара" по базам противника в виде ракет большой дальности, а также намерено удвоить военный бюджет до 2% ВВП к 2027 финансовому году, то есть до среднего показателя стран НАТО.

Токио и Вашингтон в последние годы перешли к последовательному формированию сетевой структуры региональной безопасности в рамках стратегии "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", имеющей целью не только экономическое, но и военное сдерживание Китая. Важнейшими составляющими этой структуры становятся такие группировки, как Quad и AUKUS. И хотя Япония не состоит в последней, уже муссируется идея присоединения к ней, наряду с Южной Кореей, в формате "AUKUS плюс". Все более явные очертания приобретает антикитайский треугольник Япония – США – Южная Корея.

Дело идет также к созданию нового альянса против Китая в составе Японии, Филиппин и США (JAPHUS).

Кроме того, к противостоянию Китаю Токио не только активно пытается привлечь на свою сторону внерегиональных игроков в лице прежде всего стран НАТО, но и намерен наладить сотрудничество с Североатлантическим альянсом на институциональном уровне. К своим усилиям сдерживать Китай на глобальной основе Токио в унисон с Вашингтоном стремится подключить G7. Наряду с действиями России в Украине "агрессивная" политика Китая в Восточно- и Южно-Китайском морях стала лейтмотивом саммита G7 в Хиросиме в минувшем мае.

Все эти действия вызывают резко негативную реакцию со стороны Пекина. Тем не менее руководство КНР, со своей стороны, желает нормализовать связи с важнейшим с точки зрения экономики и безопасности соседом в свете беспрецедентного обострения отношений с США. К сближению с Токио Пекин подталкивают также переживаемые собственные экономические трудности.

Китай и Япония подтвердили готовность способствовать возвращению двусторонних отношений на путь здорового и стабильного развития во время встречи на прошлой неделе в Пекине главы внешнеполитического ведомства Китая Ван И с секретарем Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибой.

Что касается поездки Си Цзиньпина в Сан-Франциско, то Китай, очевидно, придает первостепенное значение его встрече с президентом Джозефом Байденом 15 ноября – накануне предполагаемого саммита Кисида–Си. Как сообщается, Байден намерен провести с Си "жесткие переговоры" по ключевым вопросам двусторонних отношений. По заявлениям представителей американской администрации, на повестке дня будет все – от Тайваня и Южно-Китайского моря до Ирана, Израиля, Украины, торговли полупроводниками и прав человека. Не исключено, что ход и итоги переговоров Байдена и Си, в которых будут обсуждены и животрепещущие для Токио вопросы, скажутся на беседе японского и китайского лидеров.

Так или иначе, предстоящий разговор Кисиды и Си будет непростым. И если можно ожидать подвижки по таким острым, но разовым проблемам, как сброс Японией радиоактивной воды и шпионаж в Китае, то Токио не откажется от своей базовой стратегии "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". А Китай вряд ли кардинально изменит свою политику в омываемых его морях.

На случай провала саммита Кисида–Си обе стороны, видимо, хотели бы "подстелить соломку" в виде планируемого визита в Пекин 22 ноября лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути для переговоров с ключевыми китайскими официальными лицами. Весомость этому визиту придает тот факт, что "Комэйто" является партнером Либерально-демократической партии Японии по правящей коалиции, а сам Ямагути пользуется уважением в Пекине как деятель, выступающий за сближение с Китаем. Представитель "Комэйто" заявил, что визитом Ямагути Китай, по-видимому, надеется усилить импульс для улучшения отношений с Японией. Но, думается, лакмусовой бумажкой размораживания отношений между Японией и Китаем станут полноценные взаимные визиты лидеров двух азиатских держав, а не встречи в кулуарах международных форумов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700427660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрели закон по вопросам информационной безопасности
- Отечественным товаропроизводителям не нужно будет получать индустриальный или CT-KZ сертификаты - Алихан Смаилов
- Маулен Ашимбаев принял участие в конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызстана
- Кадровые перестановки
- Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов
- Состоялось первое заседание Национального совета по профессиональным квалификациям
- Проблемные вопросы в сфере миграции обсудили на заседании депутатской группы "Өңір"
- В суд направлены уголовные дела в отношении руководства АО "Озенмунайгаз"
- Участник террористической группы экстрадирован из Болгарии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  