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Гугушу Каримову перевели под домашний арест? Зато в Гонкоге арестовали ее гражданского мужа - певца Мадумарова
00:05 20.11.2023

В ГОНКОНГЕ АРЕСТОВАН ГРАЖДАНСКИЙ МУЖ ГУЛЬНАРЫ КАРИМОВОЙ
В Гонконге месяц назад арестован 45-летний Рустам Мадумаров, гражданский муж Гульнары Каримовой, извещает "Свобода".

В Гонконге арестован гражданский муж Гульнары Каримовой

Бывшего солиста группы "Дадо" обвинили, якобы, в отмывании денег, ему грозит 14 лет тюрьмы. По запросу какой страны задержан узбек, впрочем, не известно.

Мадумаров был осужден на длительный срок в Узбекистане за создание ОПГ вместе с Гульнарой. Он считался самым доверенным человеком старшей дочери покойного президента, на его имя были открыты несколько зарубежных фирм, счета и недвижимость.

Выходит, Мадумаров вышел на свободу. И вероятно, отправился за деньгами в Гонконг, который Гульнара Каримова превратила во вторую, после Швейцарии, свою "кубышку".

Но что-то пошло не так.

Также "Свобода" утверждает, что сама Гульнара, якобы, из женской тюрьмы под Ташкентом переведена под домашний арест.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vesti.uz
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