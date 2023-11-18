Гугушу Каримову перевели под домашний арест? Зато в Гонкоге арестовали ее гражданского мужа - певца Мадумарова

00:05 20.11.2023

В ГОНКОНГЕ АРЕСТОВАН ГРАЖДАНСКИЙ МУЖ ГУЛЬНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Гонконге месяц назад арестован 45-летний Рустам Мадумаров, гражданский муж Гульнары Каримовой, извещает "Свобода".



В Гонконге арестован гражданский муж Гульнары Каримовой



Бывшего солиста группы "Дадо" обвинили, якобы, в отмывании денег, ему грозит 14 лет тюрьмы. По запросу какой страны задержан узбек, впрочем, не известно.



Мадумаров был осужден на длительный срок в Узбекистане за создание ОПГ вместе с Гульнарой. Он считался самым доверенным человеком старшей дочери покойного президента, на его имя были открыты несколько зарубежных фирм, счета и недвижимость.



Выходит, Мадумаров вышел на свободу. И вероятно, отправился за деньгами в Гонконг, который Гульнара Каримова превратила во вторую, после Швейцарии, свою "кубышку".



Но что-то пошло не так.



Также "Свобода" утверждает, что сама Гульнара, якобы, из женской тюрьмы под Ташкентом переведена под домашний арест.