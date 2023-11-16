Скакала хромая утка. Байден сдуру нахамил Си Цзиньпину, - СП

00:13 20.11.2023

Байден нахамил Си Цзиньпину, и это плохая новость для Запада

Выходка американского президента заставила экспертов задуматься о вооруженном конфликте, который может вспыхнуть в январе



Михаил Зубов

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Андрей Климов Владимир Захаров

16.11.23



Двухсторонняя встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, которой с нетерпением ожидали более года (с момента выборов товарища Си на третий срок), наконец-то состоялась на полях саммита АТЭС в американском Сан-Франциско. В ночь на 16 ноября (по Москве) лидеров ждали несколько часов, но совместный брифинг так и не состоялся. После беседы двух руководителей, которая продолжалась около трех часов, на публику явился только Джо Байден и немедленно оскорбил Си Цзиньпина, пользуясь его отсутствием.



- Послушайте, ну он ведь действительно диктатор. Отрицать это или спорить с этим просто невозможно, - выпалил старина Джо. А затем сообщил, что "предостерег" председателя КНР от вмешательства в американские выборы.



Политологи пока еще не смогли найти в дипломатической практике аналогов, когда бы руководитель серьезной страны негативно высказался о своем высокопоставленном собеседнике непосредственно после личной встречи. До сих пор такое себе позволяли лишь маргиналы и карлики, да и то крайне редко, потому что с точки зрения политического этикета, если собеседник плох, то зачем же ты, как политик, садился с ним за один стол.



Слова Байдена вызвали тем большее удивление, что перед беседой с американцем товарищ Си высказался за то, чтобы избежать прямой военной конфронтации с США.



- Возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. Пекин и Вашингтон должны сделать все, чтобы этого не произошло, - заявил Си Цзиньпин.



Выступление американского президента чуть позже прокомментировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин:



- Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций, - сказала товарищ Мао.



Когда начнется война



- В своем лаконичном сообщении Мао Нин зашифровала, что китайская сторона прекрасно понимает, почему Баден поступил именно так, - сказал "Свободной Прессе" китаевед, профессор Дипломатической академии МИД и бывший заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров. - Американскому президенту было нечего сказать международному сообществу, и он сделал заявление в расчете исключительно на своего избирателя.



Как известно, 58% американцев считают, что Вашингтон должен говорить с Пекином жестко. Если бы Байден не сказал чего-нибудь негативного в адрес Си, то его конкурент за Белый дом - Трамп сразу же обвинил бы лидера демократов, что тот занял на переговорах прокитайскую позицию.



Но если Пекин все понял, то это не означает, что забудет и простит. Там ничего не забывают.



По той информации, которой располагает один из основателей ШОС Владимир Захаров, Си Цзиньпин выступал в ходе встречи с мирных позиций, с позитивной повесткой, и Китаю удалось договориться с США о том, чтобы восстановить коммуникации между министерствами обороны двух стран ради предотвращения случайностей, способных привести к войне.



Стороны договорились и о том, чтобы Китай прекратил экспорт в США фентанила, который в Америке стал использоваться не как медикамент, а как наркотик. Шла речь и о содействии правительств торговым отношениям между странами.



- Но все договоренности выглядят очень шатко, их реализация упирается в решение тайваньской проблемы, - продолжает профессор. - США нарушают договоренности: говорят, что признают политику одного Китая, а фактически коллективный Запад проводит линию, провоцирующую сепаратизм. Пекин этим недоволен.



По словам специалиста, обеим странам хочется сохранить экономические отношения. КНР нужен американский рынок сбыта, а Штатам - дешевые товары. Китай хочет продолжать хранить свои активы в американских ценных бумагах, а это - не менее $1 трлн. И в США понимают, что потеря этого триллиона серьезно пошатнет доллар.



Добавим, что если Китай не только заберет активы, но и начнет избавляться еще от $3 трлн, лежащих в золотовалютных резервах, - это может и доканать американскую валюту.



- Самым главным проверочным этапом, который ответит не только на вопрос об экономических перспективах, но - о войне и мире, станут выборы на Тайване, которые состоятся в январе, - предполагает Владимир Захаров. - Надо понимать, что китайцы предупредили Байдена: они не допустят вмешательства США в эти выборы. На что Байден, вероятно, ответил, что китайцы сами вмешиваются в выборы, в том числе - американские.



Так и поговорили.



Скала и хромая утка



- На меня переговоры Байдена и Си произвели впечатление беседы хромой утки со скалой, - сказал "Свободной Прессе" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на брифинге в РИА "Новости". - Си олицетворяет реальную и стабильную власть, страну, которая хорошо видит и планирует свое будущее на десятилетия вперед. А Байден - хромая утка, он ничего не знает даже о своем будущем, у него нет плана для страны, и не он решает - встречаться с китайцами или нет. За него решают.



По словам сенатора, в общении США с Китаем сквозит неуверенность американцев, в отличие от России, которая вполне уверена в себе.



- Приведу только один пример, - сказал Андрей Климов "Свободной Прессе". - Мы прекрасно знаем, что в понедельник, 20 ноября у нас состоится плановая встреча между правящими партиями двух стран. Это будет десятый, юбилейный диалог между коммунистической партией Китая и "Единой Россией". Они проводятся ежегодно - один год встречаемся в России, другой год - в Китае. Я буду модерировать это мероприятие, его дата и повестка дня - заранее уточнены, хотя встреча и будет не публичной, потому что мы там ведем очень откровенные беседы. Но регулярность и определенность во встречах не только на этой площадке, но и на других, говорит о том, что наше общение - основательное, уверенное.



А встречи американцев с Китаем носят сумбурный характер, никто до последнего времени не знал, станет Си Цзиньпин встречаться с Байденом, если приедет на саммит АТЭС, или нет.