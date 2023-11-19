Будни Америки: воруют все! В США растет преступность и беспомощность правоохранителей, - В.Прохватилов

00:57 20.11.2023

19.11.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В США и Канаде поднимается волна грабежей. В третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество хищений грузов увеличилось на 59%, сообщает CargoNet. Зафиксировано 692 хищения, которые обошлись отрасли более чем в 31 млн долл.



Потеря большей части грузов, похищенных в третьем квартале, происходит из-за переадресации отправлений – главной проблемы в системе транспорта и логистики Северной Америки. Злоумышленники используют украденные идентификационные данные перевозчика и брокера для перехвата и смены направления движения товаров вместо их первоначальных пунктов назначения.



Воровство грузов – хорошо организованный бизнес, причем раскрываемость этих преступлений крайне низка. В прошлом году оператор транспортной компании HHG получил шесть лет тюрьмы за мошенничество и сто долларов штрафа, сообщает портал Overdrive.



По данным Управления генерального инспектора Департамента транспорта, этот мошенник в период с апреля 2013 года по июль 2018 года контролировал несколько транспортных компаний типа "Рога и копыта", которые обманывали, вымогали и воровали товары клиентов. После загрузки товаров клиентов в грузовик преступники увеличивали цену на доставку и удерживали товары до тех пор, пока клиенты не платили завышенную цену. С клиентов брали плату за перемещение большего количества бытовых товаров, чем было на самом деле, а некоторые товары клиентов так и не были доставлены.



В то время как наиболее распространенными категориями похищенных товаров являются предметы домашнего обихода, продукты питания и напитки, организованные преступные группы также пристрастились к похищению грузов металлов и сплавов, таких как медь, латунь и алюминий, сообщает CargoNet в своем Анализе тенденций рисков цепочки поставок за третий квартал 2023 года. Под угрозой находятся и официально лицензированная спортивная одежда, и грузовые перевозки средств личной гигиены и косметики.



При этом воровство на транспорте не проявляет никаких признаков замедления темпов роста, особенно с приближением сезона рождественских праздников.



"В то время как мы вступаем в последний квартал 2023 года, нет никаких признаков того, что активность хищений грузов в Соединенных Штатах замедлится, – сообщает CargoNet. – Мы ожидаем, что организованные кражи грузов сохранятся на беспрецедентном уровне активности в течение всего квартала".



Наиболее высокая воровская активность грабителей с большой дороги наблюдается в Калифорнии, Техасе и Иллинойсе, за ними следуют Флорида и Джорджия.



В Лос-Анджелесе поставлены на поток ограбления почтовых поездов, чего в Калифорнии не видели со времен орудовавшей в конце XIX века на Диком Западе банды братков Ньютонов.



Причем, если Ньютоны и прочие грабители поездов были обезврежены и посажены, их современные последователи действуют безнаказанно. Они поставили на конвейер грабеж следующих через центр Лос-Анджелеса почтовых поездов компании Union Pacific. В районе Линкольн-Хайетс, населенном мигрантами, поезда замедляют ход, а грабители с помощью болторезов вскрывают контейнеры и потрошат их. Тысячи пустых коробок валяются вдоль железнодорожных путей. Воры забирают то, что считают ценным, в частности посылки компаний Amazon, UPS, REI и др. Забирают смартфоны, одежду, обувь и украшения. Пустые коробки сразу выбрасывают, железнодорожные пути буквально завалены мусором. Горы оставленного мусора – это товары, которые воры не сочли достаточно ценными, чтобы их забрать.



Истинные масштабы воровства при доставке грузов гораздо больше. Данные, которыми располагает CargoNet, лишь капля в море. По данным Страхового бюро Канады (IBC), ежегодно в Канаде происходят хищения грузов на сумму около $5 млрд. Страховые компании США в своих отчетах ссылаются лишь на данные CargoNet, в результате чего статистика хищений во время грузоперевозок оказывается на порядок менее значительной. Напрашивается вопрос о возможной заинтересованности страховщиков США в сокрытии истинных масштабов хищений на транспорте.



Клептомания стала частью культурного кода Америки. Сегодня любой желающий может стащить из супермаркета что угодно, лишь бы сумма похищенного не превышала тысячу долларов. Но даже если украсть больше, звонить в полицию считается нетолерантным.



По данным американской Национальной федерации розничной торговли, с 2018 года воровство в стране выросло на 90%. За прошлый год убытки от краж в магазинах Соединенных Штатов составили около $100 млрд.



Хозяева магазинов несут огромные убытки и уже не надеются на помощь властей. Больше всего пострадавших от легального воровства в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других крупных городах, где у власти стоят мэры-демократы, сообщает New York Post.



Растет количество преступлений и против имущества, и против личности. Нынешний ноябрь ознаменовался предельно наглыми случаями грабежа в буквальном смысле со взломом. Так, 8 ноября грабители с помощью экскаватора взломали оконно-кассовый блок автозаправки в Окленде (штат Калифорния). На видео с камер наблюдения видно, как в понедельник утром экскаватор разбивает пуленепробиваемое стекло магазина. На видеозаписи камеры наружного наблюдения видно, как люди в масках сначала вламываются вовнутрь с помощью экскаватора, а затем подъезжают ко входу на белом пикапе. Затем они вытащили цепь, чтобы зацепить банкомат.



"Я родился и вырос в Окленде, мне 51 год, и я никогда не видел ничего подобного. Я думаю, что единственный метод, которым вы можете вести бизнес в Окленде, – после закрытия оставаться спать в своем магазине, все запирать на замки и держать рядом заряженный АК-47, ну и быть готовым к тому, что полиция не приедет вовремя. И я не виню полицию, у них просто недостаточно людей", – рассказал владелец заправки.



В один из субботних вечеров в Мемфисе было совершено нападение на дочь окружного прокурора Чарли Касвелла, который сообщил об этом в эфире радиостанции WMC Memphis.



Касвелл рассказал, что, когда его дочь проезжала через районы Фрейзер и Роли, ее стали преследовать, затем ударили ее машину сзади, что привело к развороту. Затем женщина и мужчина стали колотить в окна и пытаться вырвать дверь и вытащить ее из машины. Дочери Касвелла удалось оторваться от бандитов. Она доехала до местной пожарной части, где попыталась позвать кого-нибудь на помощь, но никто не ответил.



"Ей пришлось проехать по траве и перепрыгнуть через бордюр, чтобы уйти от этих людей и добраться до моего дома вчера вечером из-за попытки ее похитить", – сказал Касвелл.



В тот же день, 14 ноября, воры пытались влезть во внедорожник агентов Секретной службы, охранявших внучку Байдена. Агенты открыли огонь, и нападавшие скрылись. Расследовать нападение на Наоми Байден Секретная служба не захотела, поручив это местной полиции, которая никого не нашла.



Сам Байден нападение на его внучку никак не прокомментировал. Да и что он мог бы сказать в стране, так странно напоминающую СССР периода начала распада?