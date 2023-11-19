От Кавказа до Индийского океана: Запад готовит подрыв коридора "Север – Юг", - Д.Нефедов

00:59 20.11.2023 19.11.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Морские коммуникации нуждаются в защите



16 ноября верхняя палата американского конгресса приняла так называемый "проармянский" законопроект S. 3000 (Armenian Protection Act of 2023), лишающий Азербайджан военной поддержки, насчитывавшей, согласно некоторым оценкам, более 100 млн. долл. в год. Документ не позволяет Белому дому в 2024-2025 гг. воспользоваться имеющимся механизмом ежегодного "обхода" принятой в 1992 году 907-й поправки к "Акту защиты свободы", запрещающей оказание прикаспийской стране военной помощи до прекращения блокады и наступательных действий против Армении и Нагорного Карабаха. Законопроект был внесен в сенат 29 сентября 2023 г., на фоне установления военного контроля Баку над Степанакертом и массового исхода армянского населения Карабаха, за подписью демократа от Мичигана Гарри Питерса.



Чуть ранее на слушаниях в конгрессе помощник главы Госдепа Джеймс О’Брайен заявил о приостановке Вашингтоном военной помощи Азербайджану и об отмене ряда важных визитов, объяснив эти шаги отсутствием прогресса в армяно-азербайджанских переговорах. Ответ из Баку последовал незамедлительно в виде жесткого заявления МИД и отмены поездки его главы Джейхуна Байрамова за океан для участия в очередном раунде консультаций под эгидой Блинкена.



Несмотря на давние традиции армянского лоббизма, едва ли телодвижения части американского истеблишмента разумно объяснять филантропической заботой об Армении и армянском народе, как это делают восторженные почитатели "наследников Вудро Вильсона" в Ереване. Скорее всего, на фоне некоторого потепления азербайджано-иранских отношений речь идет о первом серьезном предупреждении Баку о недопустимости участия в проекте Международного транспортного коридора "Север – Юг" через Каспий и по его восточному и западному берегам с выходом на иранские порты Индийского океана и далее к индийскому Мумбаи (Панаджи). Как уверены ведущие аналитические умы Запада, использование данного пути частично позволяет России и Ирану обходить наложенные против них санкции, допускать чего ни в коем случае нельзя.



Едва ли случайно наращиваются силы флотов ведущих участников НАТО и на южной оконечности этого "меридионального" транспортного маршрута – в бассейне Индийского океана. По предварительной информации, к 2025-26 годам присутствие ВМС и ВВС США, Великобритании и Франции здесь будет увеличено более чем на треть по сравнению с уровнем второй половины 2010-х годов. Синхронизация этих милитаристских планов с активным развитием МТК "Север – Юг" едва ли вызывает удивление. Темпы роста грузоперевозок по нему все последние годы ощутимо растут, прежде всего, за счет экспортных грузов России, Ирана и стран Юго-Восточной Азии (по 20-25%), и этот тренд на ближайшую перспективу не просто сохранится, но и усилится внешнеторговыми перевозками Индии (не менее 20%).



Санкции коллективного Запада против РФ, Ирана и отчасти соседней с Индией Мьянмы (бывшая Бирма) изначально предопределяют растущую военную активность Запада от Черноморско-Каспийского региона до Индийского океана и Восточной Африки. Наряду с регулярными британско-американскими маневрами в районе стратегически важного британского архипелага Чагос в конце сентября – начале октября проводились военные учения Индии и США Yudh Abhyas у берегов Аляски и Алеутских островов – поблизости от Севморпути и дальневосточных морских границ РФ. Ранее российский посол в Индии Денис Алипов заявлял о попытках Вашингтона давить на Нью-Дели из-за сотрудничества с Москвой, в то же время высоко оценивая взвешенные подходы индийского руководства, принимающего решения самостоятельно, исходя из национальных интересов. Тем не менее получившее в последние годы некоторый импульс американо-индийское военное сотрудничество едва ли будет способствовать устойчивости функционирования неугодных Белому дому транспортных маршрутов.



За бурными событиями текущего года в некоторой тени остался майский указ Байдена о возвращении контингента Пентагона в Сомали (бесславно покинувших эту раздираемую гражданской войной страну на Африканском Роге еще во второй половине 1990-х годов). По предварительным данным, предусматривается размещение ВВС-ВМС США с 2024-25 гг. в сомалийских портах Могадишо, Бербера и на сомалийском северо-западе – в Харгейсе. Напомним, печально известные своими пиратскими и иными традициями сомалийские земли расположены вблизи международного транзитного маршрута Индийский океан – Красное море – Суэцкий канал – Средиземное море – Европа, доля которого в общемировых перевозках нефти превышает 30%. Кроме того, от Берберы и Харгейсы не очень-то далеко и до морского участка МТК "Север – Юг" (Иран – Индия).



Что же касается базы на вышеупомянутом Чагосе, отторгнутом в 1965 г. британцами у получившего независимость Маврикия, то она является одним из крупнейших пунктов оперативного развертывания военно-морских, военно-воздушных и иных сил англосаксов "на дальних рубежах". До 80% коренного населения вскоре было выдворено с архипелага в соседние страны, безуспешно обивая пороги Лондона с требованиями хотя бы компенсаций и предъявляя "антиколониальные" резолюции ООН. Именно там, на острове Диего-Гарсия, дислоцирован передовой пункт базирования ВМС и ВМС США и Великобритании, способный принимать военные суда и самолеты всех классов. Недавно Вашингтон продлил давний 50-летний договор с Лондоном на ее аренду до 2036 года включительно. Ареал действия базы по-прежнему "простирается" за пределы британских территориальных вод в этом районе – вплоть до побережья Йемена, Омана и юго-западной Индии, будучи, таким образом, максимально приближен к южной морской оконечности МТК "Север – Юг".



Еще более обширную территорию (до 1,2 млн. кв. км) в Индийском океане контролирует Франция. Речь идет, в частности, об островах Эпарсе, Реьюньон, Тромлен, Майотта, а также о "приантарктических территориях" (о-ва Кергелен, Сен-Поль, Круазо, Новый Амстердам). Почти повсюду здесь расположены сухопутные контингенты, базы ВВС и ВМС "Пятой Республики". Особая статья – небольшое государство Джибути на стыке Красного моря и Индийского океана у ворот Баб-эль-Мандебского пролива, контролирующего ключевой сектор международного маршрута Индийский океан – Красное море – Суэцкий канал. Впрочем, французы не единственные здесь "постояльцы": с начала 2000-х годов в Джибути функционирует военно-морская база США, а с 2017 года около нового порта Дорале открылась база поддержки Народно-освободительной армии Китая.



Периодические совместные учения военно-морских сил России, Китая и Ирана в Аравийском море прямо связаны с растущей напряженностью в Ормузском проливе, обеспечивающем проход из портов Персидского залива в Индийский океан. В последнее время здесь, а также в Оманском заливе возросло военное присутствие ВМС США и Великобритании под предлогом "борьбы с иранской контрабандой". В августе с. г. сообщалось, об изучении Пентагоном возможности "защиты торговых судов от действий Ирана при прохождении ими Ормузского пролива", что предполагает размещение американских военнослужащих на борту следующих через пролив торговых судов, дабы "не допускать их перехвата Ираном". Сопровождать эти суда планируется американо-британскими ВМС или ВВС, базирующимися как раз на острове Диего-Гарсия и в Джибути. Сообщается, что США "обсуждают этот план с союзниками в регионе". Мягко говоря, не убавили проблем и военные действия против Газы, сопровождающиеся угрозами израильтян атаковать ключевые объекты инфраструктуры Ирана.



Несмотря на растущие разногласия Вашингтона и Лондона с Эр-Риядом и некоторыми другими арабскими монархиями, на них оказывается серьезное давление в пользу их присоединения к антироссийским санкциям. Пункты временного / постоянного базирования и возможности захода в порты прилегающих стран западным военным судам были предоставлены участниками Совета сотрудничества государств Персидского залива вскоре после иранской революции (1979 г.) и операции "Буря в пустыне" (1991 г.). В начале декабря 2014 года Великобритания подписала со своим бывшим протекторатом Бахрейном соглашение о ремилитаризации военно-морской базы в Мина-Салмане близ Манамы. Срок пребывания базы не ограничен, что в комбинации с базированием в Бахрейне Пятого американского флота позволяет англосаксам контролировать стратегические морские коммуникации Персидского залива.



Таким образом, морская часть стратегически значимого для России коридора "Север – Юг" вполне может стать объектом агрессивных поползновений со стороны США, Великобритании и силами, действующими в их интересах в бассейне Индийского океана (не исключая пиратские, криминальные группировки и т д.). В этой связи вполне логичным представляется запуск в 2012 г. нефтепровода протяженностью почти в 400 км по территории ОАЭ из Хашбана (эмират Абу-Даби) в Аль-Фуджейру, обходящего Ормузский пролив и Оманский залив и напрямую выводящего эмиратскую, саудовскую и катарскую нефть в Индийский океан. В ближайшие годы эту артерию планируется продлить до оманского порта Маскат. Адекватным складывающейся ситуации выглядит и проект (2023 г.) подводного транзитного тоннеля между Фуджейрой (ОАЭ) и Индией по аналогии с тоннелем через пролив Ла-Манш, построить который планируется в конце 2020-х годов.



Впрочем, обеспечить безопасность этих непростых инфраструктурных проектов, равно как и МТК "Север – Юг", можно будет только совместными усилиями заинтересованных государств. Источник - fondsk.ru

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