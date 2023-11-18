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|Двууголка императора Наполеона ушла с молотка во Франции за рекордные €1,9 млн
01:30 20.11.2023
Шляпа императора Наполеона ушла с молотка во Франции за рекордные €1,9 млн
Шляпа-двууголка, принадлежавшая французскому императору Наполеону I Бонапарту, ушла с молотка на аукционе во французской коммуне Фонтенбло за рекордные €1,9 млн. Об этом сообщается 19 ноября на странице аукционного дома Osenat в соцсети X (бывш. Twitter).
"После долгой борьбы на торгах шляпа императора Наполеона I нашла покупателя за €1 932 000 в ходе распродажи коллекции Жана Луи Нуазье сегодня в Фонтенбло. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I!" - говорится в сообщении.
Из информации на сайте следует, что лот оценивали в сумму от €600 до €800 тыс. Шляпа черного цвета выполнена из фетра и украшена трехцветной кокардой. Ее ширина - 475 мм. Изделие датируется примерно 1810 годом. Как считается, именно эту шляпу Наполеон надевал на борту брига Inconstant, сбежав на нем из ссылки с острова Эльба в 1815 году.
В 2014 году другая шляпа Наполеона была продана на торгах этого же аукционного дома за €1,8 млн.