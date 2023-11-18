|Глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев поднял проблему проституции среди студенток
01:44 20.11.2023
Ташиев: Некоторые студентки начинают заниматься проституцией, обманывая родителей, что учатся
Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабинета министров-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поднял проблему проституции среди студенток.
Как он сказал на открытии нового здания управления ГКНБ по Чуйской области, надо довести эту проблему до общественности и до родителей.
Народ, оказывается, прислушивается тогда, когда о проблеме говорят высокие должностные лица, пояснил он.
Он выразил надежду, что после озвучивания проблемы, родители, чьи дочери уехали учиться в столицу, прислушаются и будут справляться, как живут их дочери.
"Потому что в последнее время поведение девушек сильно испортилось. Особенно студенток. Из сел приезжают в Бишкек на учебу, привозят деньги родителей, учатся, и потом начинают заниматься проституцией", - сказал он.
Далее глава ГКНБ напомнил про недавнее выявление притона, маскирующегося под свадебный салон.
"Если снаружи посмотреть - обычный свадебный салон. Если зайдешь, в коридоре на продажу выставили свадебные платья, а внутри одни девушки. Свыше 30 девушек были, из мужчин там были одни иностранные граждане - китайцы, европейцы. Не буду уже говорить, что ели и пили.
При проверке 98% из девушек, то есть 29 из 30, оказались студентками. Они приехали из сел в Бишкек, обманывали родителей, что учатся, а сами занимались такими делами.
Это то, что выявили в одном месте. А ведь сколько еще есть подобных мест. Сколько еще крупных городов есть.
Обращаю внимание на это. Выявляйте такие притоны на местах, вокруг районов посмотрите.
Вокруг некоторых в домах открывают притоны. Нет выхода - надо с этим бороться, потому что эти девушки - это будущее нации, страны", - сказал глава ГКНБ.