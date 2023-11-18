Глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев поднял проблему проституции среди студенток

01:44 20.11.2023

Ташиев: Некоторые студентки начинают заниматься проституцией, обманывая родителей, что учатся



Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабинета министров-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поднял проблему проституции среди студенток.



Как он сказал на открытии нового здания управления ГКНБ по Чуйской области, надо довести эту проблему до общественности и до родителей.



