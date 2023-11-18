Раскрыт философский смысл узбекской тюбетейки

01:49 20.11.2023

Оказывается, узоры узбекской тюбетейки олицетворяют самые древние и совершенные символы восточной натурфилософии, гармонии, прогресса. Об этом, увы, даже не догадывается большинство мастеров.



