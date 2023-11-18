 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Раскрыт философский смысл узбекской тюбетейки
01:49 20.11.2023

Оказывается, узоры узбекской тюбетейки олицетворяют самые древние и совершенные символы восточной натурфилософии, гармонии, прогресса. Об этом, увы, даже не догадывается большинство мастеров.



Согласно древним философским представлениям китайских, японских и корейских народов, весь мир основан на борьбе двух противоборствующих сил – Инь-Ян. Постоянное противостояние этих противоположностей отражено в фигурах белого (ян) и черного (инь) цветов, подобных рыбкам или драконам, гоняющимся друг за другом.

Ее суть мы видим в понятиях день и ночь, солнце и луна, небо и земля, тепло и холод, нечетное и четное, мужское и женское. А триграмма с тремя горизонтальными линиями, обычно истолкованная вместе с Инь-Ян, представляет собой архитектуру построения всего сущего, а также направление сторон.

"Рыбки, гоняющиеся друг за другом" и различные формы трех линий в ряд отражены в большинстве китайских философских символах, медицине, искусстве и одежде, которые, принято считать признаком их экономического прогресса, долголетней и успешной, богатой, счастливой и гармоничной жизни.

Инь-Ян и триграммы отражены на флаге Южной Кореи, а самое интересное – и в узорах узбекского национального головного убора – дуппи.

Разница в том, что верхняя часть узбекской тюбетейки имеет только символ добродетели Ян (белая рыбка), нарисованный на четырех сторонах. Это означает, что энергия света и добра распространяется с четырехкратной силой.

Повторяющиеся три полоски в триграмме, расположенных снаружи Инь-Ян, которые символизируют мировое строение, вместе с Инь-Ян олицетворяют диалектику Вселенной.

Возникает справедливый вопрос, откуда появились эти символы в узбекской, китайской, японской и корейской культурах?

Древние предки узбеков были приверженцами буддизма. Отсюда эти узоры на национальных сюзане, одежде и головных уборах. На дуппи изображали только силы добра – Ян (белая рыбка).

Как свидетельствуют источники, символ и философию белой и черной рыбок, которые преследуют друг друга, даосы заимствовали у буддийских монахов. По словам известного востоковеда, профессора Алексея Маслова, символизм Инь-Ян, вероятно, был заимствован даосами у буддистов в I-III вв.: "Их привлекала буддийская символика – и в даосизме появилась своя „мандала": – знаменитые черно-белые „рыбки" Инь и Ян

Есть версия, что буддийское учение в Поднебесную страну перешло в I-веке именно с территории нынешнего Узбекистана, которое в дальнейшем было заимствовано философами Японии и Кореи.

Не зная и не вникая в суть узоров дуппи, не стоит их сравнивать с такими предметами, как, например, перец. Очень важно правильно понять заложенный древний смысл. В таком случае дуппи с узорами, которые олицетворяют силы добра, может быть талисманом от дурной энергии.

Эркин МУСУРМАНОВ,
профессор Самаркандского международного технологического университета,
доктор филологических наук.

Источник - Вести.uz
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