На выборах в Аргентине неожиданно победил крайне правый проамериканский популист Хавьер Милей

03:20 20.11.2023

На выборах в Аргентине победил Милей, выступающий против БРИКС



На президентских выборах в Аргентине победу одержал Хавьер Милей, который является противником вступления страны в БРИКС.



Милей, который известен своими крайне правыми взглядами, получил поддержку 55,95% избирателей, согласно подсчету 86,59% голосов. Его соперник Серхио Масса, бывший министр экономики, получил 44,04% голосов. Милей избран президентом на следующие четыре года.



Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя "краткосрочным минархистом", но "философски анархо-капиталистом". Он считает Аргентину "налоговым адом" и выступает за быстрое сокращение государственных расходов, чтобы сбалансировать бюджет.



Милей стал широко известен своими регулярными появлениями на телевидении, где он критиковал администрации Кристины Фернандес де Киршнер, Маурисио Макри и Альберто Фернандеса за неконтролируемые расходы и отсутствие корректировки бюджета.



Александр Шляпников



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Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее

Новый президент Аргентины Милей: человек с бензопилой, обещающий навести порядок

Крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающие радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, победил на выборах главы государства, следует из данных подсчета 86,59% голосов.

Сторонник долларизации экономики Аргентины и упразднения Центрального банка, он удивил политиков и самих избирателей еще на праймериз в августе, набрав около 30% голосов и заняв первое место. На выборах 22 октября он уверенно прошел во второй тур.



Милей, которому 52 года, - экономист по образованию, он решил им стать еще в юном возрасте, видя, какой кризис переживала страна. Его правая рука и самое доверенное лицо - сестра Карина. О ней он говорит не так много, но всегда со слезами на глазах. Он не женат, у него нет детей. Со своими родителями, которые, по признанию самого Милея, жестоко с ним обходились в детстве, он не общался много лет. Однако на последних публичных выступлениях кандидата в президенты они присутствовали.

Лучшими друзьями политика являются его собаки, которых он называет своими детьми и которым он высказал благодарность за победу на праймериз. Все собаки носят имена известных экономистов.



Заявление о детях, конечно, метафора, но не лишено смысла. По утверждению Хуана Луиса Гонсалеса, который написал книгу о Милее, все щенки - клоны английского мастифа Конана (назван в честь известного художественного персонажа), который на протяжении многих лет сопровождал Милея, был рядом с ним и скрашивал его жизнь. Пес умер в 2017 году, и хозяин решил его клонировать. Гонсалес утверждает, что Милей продолжает общаться с Конаном через ветеринара-медиума, которая умеет разговаривать с животными, в том числе мертвыми.



Милей пришел в политику совсем недавно, присоединившись к Либертарианской партии в 2019 году. С 2021 года он был депутатом. Однако часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист. Благодаря ораторскому таланту, неожиданным "шоу", которые он устраивал во время кампании, и активной работе в соцсетях Милей смог завоевать доверие многих молодых людей, которые стали, согласно опросам, его главным электоратом.



Так, на одном из мероприятий он появился, стоя в автомобиле и размахивая бензопилой, чем сразу породил волну мемов в соцсетях. Бензопила для Милея - символ того, как он покончит с "политической кастой", сложившейся за последние годы в Аргентине, расправится с буксующим госаппаратом, снизит госрасходы и поборет инфляцию, которая уже перевалила за 100%.



Многие суждения Милея не раз вызывали бурное обсуждение в соцсетях и критику со стороны многих аргентинцев. Так, например, он раскритиковал папу Римского Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе призвал разорвать отношения с Ватиканом.



Милей не против продажи органов. "Мое тело - это моя собственность, почему я не могу распоряжаться своим телом?" - говорил он. По словам Милея, в Аргентине есть много людей, которые ждут донорских органов, поэтому "нужно искать рыночные механизмы, чтобы решить эту проблему".

Вместе с тем, он выступает против абортов и готов вынести этот вопрос на общественное обсуждение. Аргентина относительно недавно, после многих лет непростых дискуссий и споров, разрешила женщинам делать аборт.



Революционные идеи Милея, согласно опросу Латиноамериканского стратегического центра геополитики, вызывают страх у многих аргентинцев. Больше всего их пугает в Милее то, что он хочет провести сокращение расходов на социальную сферу (39,6%), что кандидат как человек нестабилен и авторитарен (21,3%), что он планирует долларизацию экономики (14%) и приватизацию (13,6%).

Но радикальных изменений стоит ждать не только в экономической и социальной сферах. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.



Между тем, такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм. Главная идея Милея как главы Либертарианской партии - подарить людям свободу во всем.



РИАН