 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.11.2023
03:24  Сан-Франциско: американо-китайский саммит закончился, противостояние продолжается, - Ю.Тавровский
03:20  На выборах в Аргентине неожиданно победил крайне правый проамериканский популист Хавьер Милей
01:49  Раскрыт философский смысл узбекской тюбетейки
01:44  Глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев поднял проблему проституции среди студенток
01:33  Сетевой протокол: треть преступлений в России стали совершать с помощью IT, - Роза Алмакунова
01:30  Двууголка императора Наполеона ушла с молотка во Франции за рекордные €1,9 млн
00:59  От Кавказа до Индийского океана: Запад готовит подрыв коридора "Север – Юг", - Д.Нефедов

00:57  Будни Америки: воруют все! В США растет преступность и беспомощность правоохранителей, - В.Прохватилов
00:51  Конец истории опять откладывается. Информационные войны вечны – меняются только методы и технологии, - Юрий Юдин
00:49  Работорговля на Великом Шелковом Пути (история), - Иван Фукалов
00:48  Маршруты поставок нефти в условиях конфликта между Израилем и Палестиной, - О.Никифоров
00:26  "Мы прошли пески Синая…". Как строилась Армия обороны Израиля, - Александр Храмчихин
00:13  Скакала хромая утка. Байден сдуру нахамил Си Цзиньпину, - СП
00:05  Гугушу Каримову перевели под домашний арест? Зато в Гонкоге арестовали ее гражданского мужа - певца Мадумарова
00:01  Возможно ли потепление между Пекином и Токио, - Валерий Кистанов
Воскресенье, 19.11.2023
21:43  Скончалась Народная артистка Киргизии Татьяна Стрельцова
19:39  Лондон пытается депортировать лишних афро-гастарбайтеров в Руанду, - НГ
18:23  Йеменские хуситы захватили израильский сухогруз "Galaxy Leader" в Аденском заливе
17:59  Тысячи боевых элементов косят все живое. РосАрмия ответила бандерам своими кассетными шариковыми бомбами РБК-500 ШОАБ-0.5М
15:04  Пол Робертс: США готовы к большой войне, но не решили, по кому ударить
15:02  Ханжи геополитики. Мир провалил экзамен на многополярность, - Сергей Кожемякин
14:51  Мирзиеев самолично осмотрел БПЛА "Bayraktar TB2"
14:50  История таджиков. Фитрат: свой среди чужих, чужой среди своих
14:47  Гиждуван: город "говорящей глины" и суфиев
14:43  Обладательницей короны "Мисс Вселенная" стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос
14:39  Европа продвигает дерусификацию энергетики и... увеличивает импорт российского СПГ, - Есукэ Цутида
14:36  Bloomberg: Майдан-3. Зеленского будут убирать с грохотом?
14:32  Вышла в свет книга Наталии Таньшиной "Русофобия. История изобретения страха"
14:01  Жуткий ураган в Астане: стихия стала причиной множества разрушений
09:00  "Не избалованы деньгами". Трудовые мигранты из Индии начали вытеснять таджиков в России, - МК
08:56  Лучший ответ этнической преступности – "чемодан-вокзал-родина", - Игорь Мальцев
08:35  Украинский пилот на Су-27 перелетел на сторону России
08:30  WP: Израиль, ХАМАС и США достигли предварительной сделки по заложникам
06:58  Что будет с Украиной после Зеленского, - Сергей Миркин
00:49  Таджикистан: тревожное будущее или блестящие перспективы? - Рената Алимова
00:33  Спасет ли улица Палестину? - Елена Пустовойтова
00:13  Разногласия между Исламабадом и Кабулом усугубляет насильственная депортация, - НГ
00:04  Бутылка шотландского виски Macallan 1926 года выпуска продана на аукционе Sotheby’s за 2,7 миллиона долларов
00:03  Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия
00:02  Русский язык как фактор идентичности, - Элизео Бертолази
00:01  Взрывоопасная обстановка в Косово сохраняется, - Анатолий Исаенко
00:00  Российский спец Онищенко: "Ситуация с корью в Казахстане не похожа на эпидемию"
Суббота, 18.11.2023
21:45  В Черном море близ Одессы подорвался на мине "либерийский" сухогруз Georgia S с украинским зерном
21:34  ВВС израильских фашистов разбомбили школу ООН в Газе: 200 погибших
17:37  Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся
17:14  Мифы о России. Как у русских создавали комплекс неполноценности. Андрей Фурсов
16:52  Нужно ли женщинам высшее образование, - Петр Акопов
16:20  Релокант-шоу. Блудным детям надо помочь? - С.Гомзикова
16:18  Турецкие коммунисты готовы разрушить НАТО. Получится? - Дм.Родионов
16:15  Российско-китайская ось как вызов для Запада, - Даниэл Коштовал
16:13  Является ли Си Цзиньпин "диктатором"? - Le Figaro
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На выборах в Аргентине неожиданно победил крайне правый проамериканский популист Хавьер Милей
03:20 20.11.2023

На выборах в Аргентине победил Милей, выступающий против БРИКС

На президентских выборах в Аргентине победу одержал Хавьер Милей, который является противником вступления страны в БРИКС.

Милей, который известен своими крайне правыми взглядами, получил поддержку 55,95% избирателей, согласно подсчету 86,59% голосов. Его соперник Серхио Масса, бывший министр экономики, получил 44,04% голосов. Милей избран президентом на следующие четыре года.

Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя "краткосрочным минархистом", но "философски анархо-капиталистом". Он считает Аргентину "налоговым адом" и выступает за быстрое сокращение государственных расходов, чтобы сбалансировать бюджет.

Милей стал широко известен своими регулярными появлениями на телевидении, где он критиковал администрации Кристины Фернандес де Киршнер, Маурисио Макри и Альберто Фернандеса за неконтролируемые расходы и отсутствие корректировки бюджета.

Александр Шляпников

------------------------

Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее
Новый президент Аргентины Милей: человек с бензопилой, обещающий навести порядок
Крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающие радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, победил на выборах главы государства, следует из данных подсчета 86,59% голосов.
Сторонник долларизации экономики Аргентины и упразднения Центрального банка, он удивил политиков и самих избирателей еще на праймериз в августе, набрав около 30% голосов и заняв первое место. На выборах 22 октября он уверенно прошел во второй тур.

Милей, которому 52 года, - экономист по образованию, он решил им стать еще в юном возрасте, видя, какой кризис переживала страна. Его правая рука и самое доверенное лицо - сестра Карина. О ней он говорит не так много, но всегда со слезами на глазах. Он не женат, у него нет детей. Со своими родителями, которые, по признанию самого Милея, жестоко с ним обходились в детстве, он не общался много лет. Однако на последних публичных выступлениях кандидата в президенты они присутствовали.
Лучшими друзьями политика являются его собаки, которых он называет своими детьми и которым он высказал благодарность за победу на праймериз. Все собаки носят имена известных экономистов.

Заявление о детях, конечно, метафора, но не лишено смысла. По утверждению Хуана Луиса Гонсалеса, который написал книгу о Милее, все щенки - клоны английского мастифа Конана (назван в честь известного художественного персонажа), который на протяжении многих лет сопровождал Милея, был рядом с ним и скрашивал его жизнь. Пес умер в 2017 году, и хозяин решил его клонировать. Гонсалес утверждает, что Милей продолжает общаться с Конаном через ветеринара-медиума, которая умеет разговаривать с животными, в том числе мертвыми.

Милей пришел в политику совсем недавно, присоединившись к Либертарианской партии в 2019 году. С 2021 года он был депутатом. Однако часто выступал на телевидении и различных мероприятиях как экономист. Благодаря ораторскому таланту, неожиданным "шоу", которые он устраивал во время кампании, и активной работе в соцсетях Милей смог завоевать доверие многих молодых людей, которые стали, согласно опросам, его главным электоратом.

Так, на одном из мероприятий он появился, стоя в автомобиле и размахивая бензопилой, чем сразу породил волну мемов в соцсетях. Бензопила для Милея - символ того, как он покончит с "политической кастой", сложившейся за последние годы в Аргентине, расправится с буксующим госаппаратом, снизит госрасходы и поборет инфляцию, которая уже перевалила за 100%.

Многие суждения Милея не раз вызывали бурное обсуждение в соцсетях и критику со стороны многих аргентинцев. Так, например, он раскритиковал папу Римского Франциска, который является аргентинцем и очень почитается и уважается в стране, назвав его "представителем всего самого вредного на Земле". А один из советников Милея Альберто Бенегас Линч и вовсе призвал разорвать отношения с Ватиканом.

Милей не против продажи органов. "Мое тело - это моя собственность, почему я не могу распоряжаться своим телом?" - говорил он. По словам Милея, в Аргентине есть много людей, которые ждут донорских органов, поэтому "нужно искать рыночные механизмы, чтобы решить эту проблему".
Вместе с тем, он выступает против абортов и готов вынести этот вопрос на общественное обсуждение. Аргентина относительно недавно, после многих лет непростых дискуссий и споров, разрешила женщинам делать аборт.

Революционные идеи Милея, согласно опросу Латиноамериканского стратегического центра геополитики, вызывают страх у многих аргентинцев. Больше всего их пугает в Милее то, что он хочет провести сокращение расходов на социальную сферу (39,6%), что кандидат как человек нестабилен и авторитарен (21,3%), что он планирует долларизацию экономики (14%) и приватизацию (13,6%).
Но радикальных изменений стоит ждать не только в экономической и социальной сферах. В плане внешней политики Милей намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем, прекратив при этом связи с основными торговыми партнерами Аргентины - Китаем и Бразилией, мотивируя это тем, что он не хочет вести дела с коммунистами и социалистами. Кандидат также заявил, что Аргентина не будет выступать в БРИКС, куда она была приглашена с 1 января 2024 года, и не намерен работать с Россией.

Между тем, такие внешнеэкономические предпочтения Милея, по его мнению, не должны сказаться на работе бизнеса, ведь предприниматели, как он полагает, вольны торговать, с кем хотят, и без поддержки государства вполне могут налаживать контакты и открывать новые рынки. При этом Милей заявляет, что не верит в существование регуляторных правил, пошлин и тарифов, санитарных норм. Главная идея Милея как главы Либертарианской партии - подарить людям свободу во всем.

РИАН

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700439600


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев выступил на международной конференции, посвященной 95-летию Чингиза Айтматова
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам реформирования жилищной политики
- Убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала РК: ключевые отраслевые вопросы рассмотрены в Правительстве
- Казахстан заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций до 2029 года – Алихан Смаилов на KGIR-2023
- История системы МЧС Казахстана
- Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в ВКО обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева
- Казахстан принял участие в мероприятии в рамках Саммита "Голос глобального Юга"
- Комментарий Азата Перуашева по второму чтению Кодекса о недрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  