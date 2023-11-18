Мирзиеев подписал указ о повышении пенсий и зарплат с 1 декабря

05:49 20.11.2023

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому с 1 декабря 2023 года в республике повысятся пенсии, зарплаты бюджетников и пособия. Соответствующий документ вышел из канцелярии главы государства 17 ноября, сообщает УзА.



Таким образом, с 1 декабря возрастут следующие показатели:



�� базовая расчетная величина (БРВ) - с 330 тысяч ($26,8) до 340 тысяч сумов ($27,7);



�� минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - с 980 тысяч ($79,8) до 1,050 млн сумов ($85,5);



�� минимальный размер пенсии по возрасту - с 677 тысяч ($55,1) до 725 тысяч сумов ($59);



�� базовая величина исчисления пенсии - с 347 тысяч ($28,2) до 372 тысяч сумов ($30,3).



В указе отмечено, что увеличение пенсий и пособий затронет 4,5 млн узбекистанцев. При этом



зарплаты сотрудников бюджетных организаций возрастут на 7%.

Как подчеркивает УзА, БРВ, используемая для расчета вузовских контрактов, штрафов, пошлин и тому подобного, с 1 декабря поднимется на 3%.



ℹ️ С начала текущего года в Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия повысили на 14,5%, а базовую расчетную величину - на 13%.



Изменение ключевых социально-экономических показателей планировалось с 1 сентября, но реформу отложили из-за огромного дефицита бюджета.



Напомним, что в последний раз власти республики прибегали к подобным мерам весной этого года. Тогда с 1 апреля на 7% выросли пенсии и пособия, а с 1 мая - зарплаты бюджетников.