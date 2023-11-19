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Герой русского сопротивления Игорь Стрелков выдвигается в президенты. Из тюрьмы
06:11 20.11.2023

19.11.2023

Стрелков демонстративно выдвигается в президенты

Фигурантам дел об экстремизме надолго запрещают электоральную активность
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

Сетевые ресурсы лидера Русского движения Стрелкова (РДС) опубликовали заявление обвиняемого в экстремизме Игоря Гиркина по поводу его планов участия в президентских выборах. На днях на съезде РДС зачитали только часть этого документа, из-за чего возникло впечатление, что выдвижение планируется всерьез. Однако 19 ноября стало ясно, что план Стрелкова заключается лишь в том, чтобы попытаться сломать линейный сценарий кампании-2024. А так-то сам фигурант дела по ст. 280 УК понимает, что ему еще долго будет нельзя баллотироваться даже в райсовет.

В заявлении Стрелкова о демонстративном выдвижении в президенты говорится прямо: "Уверен, что меня не допустят даже в качестве кандидата сесть за этот стол уже на этапе сбора подписей для участия в выборах как самовыдвиженца". И хотя он "никогда не участвовал в симулякрах, устраиваемых действующей властью, и все хорошо знают эту позицию", все-таки, по его мнению, сейчас идти на такое участие надо.

"Мое выдвижение может нарушить их планы по проведению бутафорских выборов", – заявил обвиняемый в экстремизме Гиркин в своем новом письме из СИЗО. "Даже на этапе формирования инициативной группы и сбора подписей есть шанс заявить о точке сбора всех реальных патриотических сил общества. В любом случае это гарантирует сбой в их тихом и комфортном болоте на планете розовых пони", – вернулся Стрелков к своей любимой метафоре.

Между тем о сотрудничестве, скажем, с левыми Стрелков РДС разрешения не дает, требуя именно самого сложного формата – самовыдвижения. Чаще всего подобные попытки завершаются именно на этапе оформления 500 участников инициативной группы. Но лидер РДС, похоже, прекрасно сознает, что выборный закон и так не позволяет фигурантам ст. 280 УК баллотироваться длительное время в самый последний райсовет.

Источник - НГ
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