Умер Аман Тулеев - казах, ставший в России министром и губернатором

10:57 20.11.2023 Амангельды Молдагазыевич Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске Туркменской ССР в семье Молдагазы Колдыбаевича Тулеева (1914-1975), казаха по национальности из подрода Балыкшы рода Адай[7]. Мать - Мунира Файзовна Власова (урожденная Насырова; 1921-2001), наполовину татарка, наполовину башкирка[8]. Дед Тулеева Колдыбай был алашординцем и погиб в гражданскую войну[9]. Вырастил и воспитал отчим - Иннокентий Иванович Власов (1923-1984). После 1964 года из соображений благозвучия Тулеев стал использовать имя и отчество "Аман Гумирович". В 1964 году окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта. В 1973 году заочно окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения) по специальности - "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог". В 1989 году заочно окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне Российская академия государственной службы)[10].



В 1964 году начал работать дежурным по станции на железнодорожной станции Мундыбаш Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. После службы в рядах Советской Армии (1964-1967) в инженерно-технических частях ЗабВО вернулся на прежнее место работы, где работал дежурным по станции (1967-1968), старшим помощником начальника станции (1968-1969) и начальником станции Мундыбаш (1969-1973). Затем - начальник станции Междуреченск Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги (1973-1978), заместитель начальника (1978-1983) и начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги (1983-1985)[10].



В 1985-1988 годах - заведующий отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС[10].



В 1988-1990 годах - начальник Кемеровской железной дороги[10].



Политическая деятельность



Аман Тулеев и Дмитрий Медведев, 11 февраля 2010 года

В 1991 году выдвинул свою кандидатуру на первых выборах президента России. Набрал 7 % голосов избирателей, занял 4 место (после Ельцина, Рыжкова, Жириновского)[11].



В 1990-1993 годах - народный депутат РСФСР[12].



В 1990-1993 годах - председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов[10]. С декабря 1990 по август 1991 года - председатель исполнительного комитета областного Совета народных депутатов[13]. В августе 1991 года тогдашний председатель кемеровского облисполкома Тулеев пообещал главе ГКЧП Геннадию Янаеву "подписаться под каждым словом" обращения ГКЧП. За это впоследствии Борис Ельцин назначил главой администрации области Михаила Кислюка - одного из лидеров рабочего движения Кузбасса[14].



В марте 1994 на выборах в законодательное собрание Кемеровской области созданный им блок "Народовластие" получил 63,3 % голосов. В апреле Тулеев возглавил областное законодательное собрание. Будучи спикером, систематически обвинял назначенного Ельциным главу администрации Михаила Кислюка в коррупции и махинациях, инициировал разного рода парламентские проверки деятельности областной администрации, в связи с чем приобрел широкую популярность в регионе[14].



В 1994-1996 годах - председатель Законодательного собрания Кемеровской области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ[10].



22 августа 1996 года назначен министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств[10]. По мнению наблюдателей, это предложение было сделано с целью отвлечь Тулеева от выборов губернатора Кемеровской области, назначенных на 1997 год. Однако к весне-лету 1997 года ситуация изменилась: в области прошел ряд массовых пикетов и митингов, глава области Кислюк имел крайне низкий уровень популярности. В этих условиях Кремль сам предложил Тулееву стать новым главой области[14].



1 июля 1997 года назначен главой Администрации Кемеровской области[15]. Это назначение было принято Ельциным в ситуации возросшей социальной напряженности в Кузбассе[16].



19 октября 1997 года победил на выборах губернатора Кемеровской области[10] (94,54 % голосов)[17].



25 января 2001 года подал в отставку с поста губернатора Кемеровской области. Причиной отставки, по собственному высказыванию Тулеева, было желание совместить выборы губернатора с муниципальными выборами[18]. Вновь выставил свою кандидатуру на досрочных выборах 22 апреля 2001 года и победил, получив 93,5 % голосов[10]. 4 мая 2001 года вновь вступил в должность губернатора Кемеровской области.



Трижды - в 1991, 1996 и 2000 - баллотировался на пост президента России. Во время выборов президента РСФСР 12 июня 1991 года получил 6,81 % голосов избирателей (четвертый результат из шести). На президентских выборах 1996 года снял свою кандидатуру накануне первого тура выборов и призвал своих избирателей отдать свои голоса в поддержку кандидата от "народно-патриотического блока" Геннадия Зюганова, набрал 308 голосов (0 %) избирателей в первом туре, несмотря на снятие кандидатуры. На выборах-2000 набрал 2,95 % голосов, почти все голоса были поданы в Кемеровской области, где уровень поддержки превысил 50 % и даже окончательный российский результат В. В. Путина.



На выборах в Госдуму 1999 года Тулеев еще входил в список КПРФ, но в Кузбассе уже поддерживал "Единство"[19]. В 2000 году был исключен из НПСР. В декабре 2003 года возглавил региональный список "Единой России", которая благодаря этому набрала в Кемеровской области 52 % голосов. Все 35 депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области были избраны от блока "Служу Кузбассу", сформированного при поддержке Тулеева.



В июле 1999 года отказался принять от Б. Ельцина орден Почета, объяснив это так: "Я просто не могу принципиально принять награды от власти, которая ввергла страну в нищету"[20]. Однако в сентябре 2000 года принял эту награду от В. Путина[21].



С 24 мая по 19 декабря 2003 и с 25 мая по 29 ноября 2009 - член президиума Государственного совета Российской Федерации[22][23][24][25].



В 2005 году Путин продлил Тулееву срок полномочий до 2010 года[26]. В этом же году Аман Тулеев вступил в партию "Единая Россия".



Учредитель регионального общественного благотворительного фонда "Помощь" и общественного благотворительного фонда "Семипалатинский след".



11 марта 2010 года Д. Медведев внес кандидатуру Тулеева, предложенную победившей на местных выборах партией "Единая Россия", в парламент Кемеровской области для утверждения его в должности губернатора[27][28]. Через неделю областной Совет народных депутатов единогласно утвердил Тулеева в должности губернатора на четвертый срок[29].



27 декабря 2011 года Совет народных депутатов Кемеровской области присвоил Тулееву почетное звание "Народный губернатор"[30].



В 2013-2014 годах фигурировал в десятке самых эффективных губернаторов в Российской Федерации по версии "Фонда развития гражданского общества"[31].



16 апреля 2015 года в связи с истечением срока полномочий В. Путин назначал Тулеева временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области до вступления в должность лица, избранного губернатором области. 26 мая 2015 года на праймериз "Единой России" на пост кандидата в губернаторы Кемеровской области в Новокузнецком драматическом театре набрал большинство голосов. 13 сентября 2015 года вновь избран главой Кузбасса, набрав 96,69 %[32]. 22 сентября 2015 года вступил в должность губернатора Кемеровской области[33].



На парламентских выборах осенью 2016 года возглавил партийный список "Единой России" по Республике Алтай, Алтайскому краю, Кемеровской и Томской областям[34].



Борьба с терроризмом

Аман Тулеев неоднократно принимал участие в переговорах с террористами. В 1991 году, будучи народным депутатом РСФСР, Тулеев помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку[35].



В 1995 году он вел переговоры с Евгением Жеренковым, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу[35].



В 2001 году Тулеев принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту[35].



В 2007 году после телефонных переговоров Тулеева с прапорщиком милиции Шаталовым, угрожавшим взорвать жилой дом и забаррикадировавшимся у себя в квартире, новокузнецким силовикам удалось обезвредить террориста и взять его живым[35].



13 марта 2009 года Аман Тулеев вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке[36][37][38].



Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" и отставка



Аман Тулеев на совещании в связи с трагедией в Кемерово, 27 марта 2018 года

25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек, в том числе и малолетняя племянница Амана Тулеева. Сам Тулеев не приехал на место трагедии по просьбе главы МЧС России Владимира Пучкова, чтобы не затруднять проведение спасательной операции[39][40].



Губернатор заявил, что семьям погибших и пострадавших в результате пожара региональными властями будет оказана помощь, а лично он встретится с каждой семьей.



1 апреля 2018 года Аман Тулеев выступил с открытым видеообращением к жителям Кемеровской области[41], а также обратился к президенту Российской Федерации с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, которое было удовлетворено через несколько часов[42][43]. В телефонном разговоре, состоявшемся в тот же день, президент Владимир Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетнюю работу на посту руководителя региона[44].



По трагедии в "Зимней вишне" состоялось несколько заседаний суда. Все настоящие виновники трагедии определены и получили наказание[45][46][47][48][49].



3 апреля стал депутатом Кемеровского облсовета[50].



10 апреля на внеочередной сессии областного совета Кемеровской области был избран его спикером. Из 39 присутствовавших при голосовании депутатов совета области 38 проголосовали за избрание, 1 против[51]. Занимал пост спикера до 14 сентября[3].



17 сентября 2018 года был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования[52][53].



Семья и личная жизнь

Семья

Супруга - Тулеева (урожденная Соловьева) Эльвира Федоровна (род. 1943). В браке родились сыновья Дмитрий (род. 1968) и Андрей (1972-1998; погиб в автокатастрофе в Ташкенте)[54].



У Тулеева А. Г. три внука, две внучки и один правнук.



Состояние здоровья

В 2011 году перенес операцию на позвоночнике[55].



В октябре 2016 года было принято решение о необходимости плановой операции, которая была отложена до мая 2017 года. В мае-июне стали появляться слухи о его уходе с должности, порожденные долгим отсутствием политика на публике: 9 мая он не участвовал в мероприятиях празднования Дня Победы, 22 мая ушел в отпуск, продлевавшийся несколько раз[55].



В мае 2017 года перенес операцию на позвоночнике[en] в клинике в Германии. В процессе лечения медики приняли решение об увеличении и расширении объема операции, которая в итоге длилась более девяти часов, врачи использовали металлические конструкции. В послеоперационный период возникли осложнения (пневмония), которые удалось купировать. С 11 июня Тулеев находился в областной клинической больнице скорой медицинской помощи № 3 им. М. А. Подгорбунского в Кемерове[55].



1 июля 2017 года Тулеева на носилках привезли на аэродром Кемерова и доставили в Москву на самолете МЧС, оборудованном средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжелом состоянии. В Москве сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" отвезли его в Центральную клиническую больницу Управления делами президента, где за его здоровьем был организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны были помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике[56].



12 августа 2017 года вернулся в Кемерово. Сразу приступил к работе.



Научная деятельность

Доктор политических наук (тема диссертации "Политическое лидерство в регионах современной России", 2000)[57].



С 2018 года Аман Тулеев является ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО)[58]. В 2022 году вошел в топ-25 ректоров российских вузов[59].



Приглашенный профессор Томского государственного университета; иностранный член Академии педагогических наук Казахстана.



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