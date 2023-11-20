 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 20.11.2023
11:21  Турция России не друг и не враг, - Юрий Мавашев
10:57  Умер Аман Тулеев - казах, ставший в России министром и губернатором
08:41  Потомки янычаров в эпоху Эрдогана, - Михаил Стрелец
06:11  Герой русского сопротивления Игорь Стрелков выдвигается в президенты. Из тюрьмы
05:49  Мирзиеев подписал указ о повышении пенсий и зарплат с 1 декабря
03:24  Сан-Франциско: американо-китайский саммит закончился, противостояние продолжается, - Ю.Тавровский
03:20  На выборах в Аргентине неожиданно победил крайне правый проамериканский популист Хавьер Милей

01:49  Раскрыт философский смысл узбекской тюбетейки
01:44  Глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев озаботился проблемой проституции среди студенток
01:33  Сетевой протокол: треть преступлений в России стали совершать с помощью IT, - Роза Алмакунова
01:30  Двууголка императора Наполеона ушла с молотка во Франции за рекордные €1,9 млн
00:59  От Кавказа до Индийского океана: Запад готовит подрыв коридора "Север – Юг", - Д.Нефедов
00:57  Будни Америки: воруют все! В США растет преступность и беспомощность правоохранителей, - В.Прохватилов
00:51  Конец истории опять откладывается. Информационные войны вечны – меняются только методы и технологии, - Юрий Юдин
00:49  Работорговля на Великом Шелковом Пути (история), - Иван Фукалов
00:48  Маршруты поставок нефти в условиях конфликта между Израилем и Палестиной, - О.Никифоров
00:26  "Мы прошли пески Синая…". Как строилась Армия обороны Израиля, - Александр Храмчихин
00:13  Скакала хромая утка. Байден сдуру нахамил Си Цзиньпину, - СП
00:05  Гугушу Каримову перевели под домашний арест? Зато в Гонкоге арестовали ее гражданского мужа - певца Мадумарова
00:01  Возможно ли потепление между Пекином и Токио, - Валерий Кистанов
Воскресенье, 19.11.2023
21:43  Скончалась Народная артистка Киргизии Татьяна Стрельцова
19:39  Лондон пытается депортировать лишних афро-гастарбайтеров в Руанду, - НГ
18:23  Йеменские хуситы захватили израильский сухогруз "Galaxy Leader" в Аденском заливе
17:59  Тысячи боевых элементов косят все живое. РосАрмия ответила бандерам своими кассетными шариковыми бомбами РБК-500 ШОАБ-0.5М
15:04  Пол Робертс: США готовы к большой войне, но не решили, по кому ударить
15:02  Ханжи геополитики. Мир провалил экзамен на многополярность, - Сергей Кожемякин
14:51  Мирзиеев самолично осмотрел БПЛА "Bayraktar TB2"
14:50  История таджиков. Фитрат: свой среди чужих, чужой среди своих
14:47  Гиждуван: город "говорящей глины" и суфиев
14:43  Обладательницей короны "Мисс Вселенная" стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос
14:39  Европа продвигает дерусификацию энергетики и... увеличивает импорт российского СПГ, - Есукэ Цутида
14:36  Bloomberg: Майдан-3. Зеленского будут убирать с грохотом?
14:32  Вышла в свет книга Наталии Таньшиной "Русофобия. История изобретения страха"
14:01  Жуткий ураган в Астане: стихия стала причиной множества разрушений
09:00  "Не избалованы деньгами". Трудовые мигранты из Индии начали вытеснять таджиков в России, - МК
08:56  Лучший ответ этнической преступности – "чемодан-вокзал-родина", - Игорь Мальцев
08:35  Украинский пилот на Су-27 перелетел на сторону России
08:30  WP: Израиль, ХАМАС и США достигли предварительной сделки по заложникам
06:58  Что будет с Украиной после Зеленского, - Сергей Миркин
00:49  Таджикистан: тревожное будущее или блестящие перспективы? - Рената Алимова
00:33  Спасет ли улица Палестину? - Елена Пустовойтова
00:13  Разногласия между Исламабадом и Кабулом усугубляет насильственная депортация, - НГ
00:04  Бутылка шотландского виски Macallan 1926 года выпуска продана на аукционе Sotheby’s за 2,7 миллиона долларов
00:03  Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия
00:02  Русский язык как фактор идентичности, - Элизео Бертолази
00:01  Взрывоопасная обстановка в Косово сохраняется, - Анатолий Исаенко
00:00  Российский спец Онищенко: "Ситуация с корью в Казахстане не похожа на эпидемию"
Суббота, 18.11.2023
21:45  В Черном море близ Одессы подорвался на мине "либерийский" сухогруз Georgia S с украинским зерном
21:34  ВВС израильских фашистов разбомбили школу ООН в Газе: 200 погибших
17:37  Вторая попытка Илона Маска. SpaceX запустила Starship: ракета взорвалась, корабль потерялся
17:14  Мифы о России. Как у русских создавали комплекс неполноценности. Андрей Фурсов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция России не друг и не враг, - Юрий Мавашев
11:21 20.11.2023

20 НОЯБРЯ 2023,

Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

Юрий Мавашев
востоковед, директор Центра изучения новой Турции

Россию и Турцию роднит географически евразийское положение. Пусть небольшая, но часть турецкой территории находится в Европе, в которую – в лице Евросоюза – турки безуспешно стремились 36 лет. Отсюда чем-то похожее с российским желание быть понятыми и услышанными коллективным Западом, встроиться в западную систему координат.

Да и разочарование в западной политике у наших стран и народов вполне сопоставимо. Как нельзя точнее его выразил в сентябре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Большой двадцатки". По словам турецкого лидера, России Турция доверяет ничуть не меньше, чем Западу.

С учетом того, что Турция – давний член НАТО и всегда считала себя главным союзником США в регионе, Эрдоган на самом деле признал другое. Запад стоит в восприятии турок на несоизмеримо более слабых позициях, чем Россия. Косвенно этот тезис турецкий глава подтверждал и частотой встреч с президентом Владимиром Путиным. Ни с одним западным союзником, включая США, Эрдоган так часто не встречался.

Беспрецедентно и военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары. Никогда раньше Турция не закупала новейших систем ПВО (ЗРК С-400 "Триумф") у России, а спецслужбы наших стран едва ли в прошлом систематически обменивались разведданными так, как это было в Сирии.

Можно вспомнить и об энергетическом сотрудничестве двух государств. Помимо насыщения российским газом "Турецкого потока" и "Голубого потока", речь идет о строительстве стратегического объекта в республике – АЭС "Аккую". Неслучайно глава Росатома Алексей Лихачев говорил о сотрудничестве "хоть на 100 лет". Вероятнее всего, появится и вторая АЭС в Синопе.

Но можем ли мы говорить о хороших отношениях России и Турции?

Попытки США и ЕС разрушить экономические связи Москвы и Анкары идут рука об руку с военно-техническим сотрудничеством Турции с Украиной. Еще в 2022 году Анкара подписала с Киевом соглашение об углублении сотрудничества в оборонке. Продолжается и снабжение ВСУ беспилотниками "Байрактар ТБ-2", бронемашинами "Кирпи", САУ "Фыртына" и многим другим. Широко известны и планы турецкой корпорации Baykar Makina построить на Украине завод по производству БПЛА, а также совместный центр аэрокосмических технологий.

Турецко-украинские договоренности касаются и разработки сверхзвукового ударного дрона. Вдобавок на тяжелый беспилотник "Байрактар Акынджи" предполагали устанавливать двигатели украинского производства. Мало того, именно Турция претендует на то, чтобы стать крупнейшим партнером ВМС Украины. Точнее, претендовать на этот статус Анкара сможет, если выполнит контракт на постройку корвета. Разумеется, этим военно-техническое сотрудничество Турции и Украины не ограничивается.

Политическое измерение проблемы тоже не говорит о том, что Турция нам друг. Анкара активно поддерживает стремление Киева присоединиться к НАТО и открыто критикует вхождение в 2014 году Крыма в состав России. Весной 2022-го Турция была второй после США страной, вернувшей посольство в Киев. Свою позицию турки подтвердили и в Генассамблее ООН, поддержав все антироссийские резолюции. Включая и те из них, которые касались "ответственности России" и "репараций".

Казалось бы, при таком турецком настрое говорить о сотрудничестве на долгую перспективу вообще нельзя. Непонятно, что учудит Эрдоган завтра. Но есть в турецкой политике важные нюансы, которые даже по оценке американского центра Карнеги (организация признана иноагентом в России), превращает позицию Турции в "номинально проукраинскую".

Дело в том, что турецко-украинское сотрудничество в оборонке началось накануне российской спецоперации – я имею в виду упомянутое выше соглашение. Вдобавок Турции позарез нужны любые военные технологии, поскольку Запад, и в частности США, в этом направлении начали перекрывать туркам кислород. Подтверждение – санкции США в отношении Управления по оборонной промышленности республики и отказ вернуть Анкару в производственную цепочку по созданию новейшего истребителя F-35 Lockheed Martin. Плюс отказ американцев поставлять туркам и ударные вертолеты АТАК. Рестрикции ввели после покупки Турцией двух партий российских "Триумфов".

Союзники США – Канада и Швеция – тоже ввели эмбарго на экспорт военной продукции в Турцию. И лишь сравнительно недавно шведы отказались от эмбарго в пользу договоренностей с турками по вступлению в НАТО.

Одновременно США не допускают Турцию к консультациям по Украине и к дебатам по евробезопасности. Показательно, что на Мюнхенскую конференцию по безопасности с лидерами Европы, созванную по инициативе Джо Байдена в январе 2022 года, Эрдогана не сочли нужным даже пригласить. Хотя, в отличие от Америки, Турция имеет морские границы с конфликтующими сторонами. То есть турки выстраивают свои контакты с Киевом в обход, в пику Западу.

Для тех же, кто не заметил разницы в позициях Турции и Запада по Украине, МИД республики на днях сделал специальное заявление. По мнению турецких дипломатов, "гуманитарные принципы" существуют "не только для Украины", но и для всего Ближнего Востока. В документе очевидно просматривается желание Анкары подчеркнуть, что ее поддержка связей с Киевом не имеет ничего общего с позицией США и их союзников.

Примечательно и то, что грузовые перевозки через Турцию в Россию утроились за первые шесть месяцев 2022 года, а турецкий экспорт в Россию подскочил более чем на 60% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Более того, часть этого груза, обращает внимание центр Карнеги, включала детали и полупроводники, используемые российскими военными. Это побудило Вашингтон направить делегацию представителей министерства финансов, чтобы убедить Анкару прервать поток этих товаров.

Таким образом, заметные трения между США и их союзниками, с одной стороны, и Турцией, с другой, можно и нужно использовать. Россия располагает для этого всеми инструментами. Потребуется мягкая сила – есть так называемая Группа стратегического видения "Россия – исламский мир". Кроме того, Москва могла бы выступить инициатором созыва Конгресса тюркских народов, чтобы сбалансировать влияние турецкой Организации тюркских народов на постсоветском пространстве.

Другим, не менее эффективным инструментом мог бы стать, не в ущерб российским интересам, обмен военными технологиями. Совместную разработку вооружений не исключали и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Тем более, что турки очень в этом заинтересованы – особенно в аэрокосмической сфере.

Анализ двух последних десятилетий подтверждает – Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700468460


Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев выступил на международной конференции, посвященной 95-летию Чингиза Айтматова
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам реформирования жилищной политики
- Убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала РК: ключевые отраслевые вопросы рассмотрены в Правительстве
- Казахстан заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций до 2029 года – Алихан Смаилов на KGIR-2023
- История системы МЧС Казахстана
- Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в ВКО обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева
- Казахстан принял участие в мероприятии в рамках Саммита "Голос глобального Юга"
- Комментарий Азата Перуашева по второму чтению Кодекса о недрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  