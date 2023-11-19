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Народные кыргызские легенды: Жаныбек баба имел помощника в виде облачного верблюда
13:51 20.11.2023

Народные легенды: Жаныбек баба имел помощника в виде облачного верблюда

Turmush - В селе Жети-Таш айыльного аймака Кең-Талаа Лейлекского района Баткенской области расположен күмбөз Жаныбек баба.

Об этом корреспонденту Turmush рассказали местные жители.

По их словам, күмбөз находится на склоне холма.

Согласно народным легендам, Жаныбек баба был далеко непростым человеком, у него был необычный помощник - облако, имевшего силуэт верблюда.

"Жаныбек баба советовался со своим помощником, узнавал через него о предстоящих событиях. Жаныбек баба был образованным, добрым. Он общался со своим помощником, как с человеком". - рассказывают сельчане.

В легендах говорится, что Жаныбек баба считается святым. В свое время он был советником народных управителей.

"Жаныбек баба при поддержке облака в виде верблюда помогал нуждающимся семьям и защищал слабых, стараясь быть справедливым. Он не смог находиться среди людей из-за разных неприятных событий, поэтому один ушел жить в горы, а через некоторое время исчез. Тот участок, где пропал Жаныбек баба, назвали местом, где он умер. Потомки сделали там его күмбөз (мавзолей), который считается святым местом. К нему приезжают жители Лейлекского района и города Сулюкта, а также граждане Узбекистана и Таджикистана", - поделились сельчане.

Источник - turmush.kg
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