Почему Хезболла и Иран не атакуют Израиль? - М.Магид

13:56 20.11.2023 Почему Хезболла и Иран не атакуют Израиль?

После атаки ХАМАС 7 октября Тегеран решил свою главную проблему на Ближнем Востоке



Михаил Магид



Недавно агентство Рейтерс поместило сообщение о встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с руководителем ХАМАС, Исмаилом Ханией. Хаменеи сказал представителю палестинской организации, контролирующей Сектор Газа, что Иран не вступит в войну с Израилем напрямую.



Ранее руководитель ливанской Хезболлы, проиранской шиитской милиции, контролирующей Ливан, сделал ряд заявлений, из которых следовало, что, хотя его подразделения поддержат ХАМАС, он в настоящий момент не станет вступать с Израилем в тотальную войну.



Хезболла периодически открывает огонь по израильским войскам в приграничных районах, где происходят столкновения с силами АОИ (Армия обороны Израиля). Но группировка избегает рейдов в Израиль, хотя ее силы спецназа "Радван" подготовлены для таких операций.



Так же Хезболла не использует свой огромный ракетный потенциал (от 100 до 200 тысяч ракет), для обстрелов городов в глубоком израильском тылу. Цель Хезболлы в том, чтобы отвлечь часть сил АОИ от южного фронта, от Газы, растянуть их и заставить Израиль учитывать возможность широкомасштабной войны на два фронта. Однако Хезболла очень тщательно рассчитывает свои операции - с тем, чтобы не вызывать слишком сильный ответ Израиля.



Шиитские проиранские ополчения, контролирующие Ирак, так же не спешат на войну. Их представители сообщили изданию Аль-Монитор, что они вступят в войну с Израилем только в том случае, если ливанская Хезболла сделает то же самое. Они сказали, что именно Хезболла, а не ХАМАС, будет руководить ими.



Иракские шиитские ополченцы, лоялистские ополчения и режим Асада в Сирии, ливанская Хезболла - все это часть "Оси сопротивления", коалиции, созданной Ираном, куда входит и ХАМАС.



С помощью этой оси Иран не только противостоит Израилю, но и контролирует Ирак, Сирию и Ливан, создав собственную сферу влияния, или, можно даже сказать, империю во главе с шиитской теократией верховного лидера Хаменеи. Эта империя раскинулась от Тегерана до Бейрута, обеспечив Ирану выход к Средиземному морю.



Еще одна проиранская группировка, хуситы, контролирует часть территории Йемена, и в настоящее время участвует в обстрелах Израиля, время от времен запуская баллистические ракеты. Иракские ополченцы обстреливают американские базы в Ираке и Сирии ракетами и беспилотниками. И все же это - конфликты средней интенсивности.



Палестинский суннитский ХАМАС, контролирующий до сих пор часть Газы - тоже в "Оси сопротивления". Почему же тогда иранцы и прочие их союзники не спешат объявить Израилю тотальную войну, несмотря на то, что израильская армия (АОИ) буквально стирает с лица земли Сектор Газа?



Существует целый комплекс причин, которые препятствуют намерению "Оси сопротивления" начать против Израиля полномасштабную военную операцию. Понимание этих причин позволит нам постичь происходящее сегодня на Ближнем Востоке.



Во-первых, американский флот - две ударные авианосные группы, которые США направили к берегам Израиля, которые несут около 200 боевых самолетов и вертолетов, сотни крылатых ракет. Их может быть достаточно для превращения в руины такой страны как Ливан или для нанесения критического ущерба Ирану.



Если добавить к этому, что Израиль располагает одной из самых сильных армий на Ближнем Востоке и самыми сильными ВВС (свыше 400 боевых самолетов, включая ультрасовременные самолеты-невидимки F-35), легко представить себе, что произойдет, если все это обрушится на Ливан или Иран.



Израиль уже заявлял, что в случае массированных атак Хезболлы на его территорию он войдет в Ливан и превратит эту страну в руины, подобно Газе.



В то же время иракские чиновники сообщили изданию Аль-Монитор о предупреждениях США - мол, если вы, Иран и Хезболла, пойдете на полномасштабную войну с Израилем, то США станут наносить массированные удары по всей "Оси сопротивления", т.е. ударят по Хезболле, развернут охоту на президента Сирии Башара Асада и постараются уничтожить иранскую оборонную промышленность и другие важные объекты.



Противостоять объединенной силе США и Израиля верховный лидер Ирана и руководство ливанской Хезболлы не рвутся - риски очень велики.



Стоит помнить о том, что США всеми силами стараются ограничить войну пределами Сектора Газа, не допустив ее распространение на весь Ближний Восток. Ведь в случае расширения ее до регионального уровня цены на нефть, согласно прогнозам специалистов издания Bloomberg, вырастут до 150 долларов за баррель. Это нанесет ущерб глобальной экономике более чем в триллион долларов и погрузит ее в рецессию, вместе с Америкой.



Такое "счастье" за год до выборов не устраивает администрацию Байдена, рейтинги которой и без того идут вниз. Поэтому США грозят "Оси сопротивления", включая и Хезболлу и Иран, всеми мыслимыми карами, если только те осмелятся превратить войну в Ближневосточную.



Во-вторых, как ни странно, цели Ирана в ходе операции ХАМАС против Израиля 7 октября достигнуты, отмечает исследовательница Хезболлы, Ханин Гадар. Иран не рассчитывает всерьез уничтожить Израиль. Чего он добивался, так это срыва саудовско-израильской сделки о взаимном признании. Буквально накануне атаки ХАМАС 7 октября появились сообщения в саудовских СМИ о том, что такая сделка может быть заключена.



Кроме того, США предложили поддержку в развитии гигантского инфраструктурного проекта стоимостью 17 млрд долларов, предусматривающего строительство портов и железных дорог, которые должны были связать вместе экономику Индии, Саудовской Аравии, Иордании, Израиля и Евросоюза, увеличив скорость прохождения товаров на 40% и создав экономическую базу для полноценного израильско-саудовского сотрудничества.



Эта сделка абсолютно не устраивала Иран. Ведь она означала в перспективе создание экономического и военно-политического блока - альянса государств, конкурирующих с Тегераном за влияние в регионе - Израиля и Саудовской Аравии. Но после рейда ХАМАС Израиль ответил бомбежками Газы, которые убили уже около 12 тыс палестинцев, и арабский мир буквально закипел негодованием.



В этих условиях Саудовская Аравия заморозила сделку с Израилем. Она пытается стать флагманом арабского мира и не может рисковать своей репутацией. Таким образом, главная цель иранской операции уже достигнута, и Тегерану нет смысла рисковать, вступая в большую войну ради ХАМАС.



К тому же иранцы и Хезболла подготовили около 1500 боевиков ХАМАС, которые прорвали 7 октября израильскую оборону, разгромили штабы нескольких бригад АОИ и захватили на трое суток десятки израильских поселков, убив около 300 военных и около тысячи гражданских. Таким образом Иран уже отомстил Израилю за секретные операции, в ходе которых израильские агенты убивали иранских физиков-ядерщиков и офицеров сил безопасности на иранской территории.



В-третьих, что касается Хезболлы, это - самый мощный в военном отношении союзник Ирана в регионе. Фактически, на Хезболле лежит функция "телохранителя Тегерана", отмечает ученый-иранист Али Альфонех. Ее ракетный потенциал, включая высокоточные ракеты, нацеленный на Израиль и расположенный прямо на его границах, создавался десятилетиями. Там же находятся десятки тысяч боевиков Хезболлы, заточенных под партизанскую войну с Израилем - на тот случай, если израильские войска захотят войти в Ливан на земле.



Хезболла располагает спецназом и танковыми подразделениями для контроля над самим Ливаном, где она является ведущей военной силой, превосходящей армию этой страны. Хезболла - это рычаг влияния на Израиль, созданный Ираном и призванный удержать Иерусалим от нападений на Иран, от уничтожения иранской ядерной и ракетной программ (о чем Израиль давно мечтает).



Хезболла к тому же сыграла важную роль в удержании у власти другого союзника Ирана - Башара Асада, президента Сирии, во время гражданской войны в этой стране, и играет указанную роль до сих пор. Что касается Ирака, то в Тегеране одно время смотрели на Хезболлу, как на силу, способную управлять иракскими шиитскими ополчениями. Словом, Хезболла - главный актив Ирана на Ближнем Востоке. Тегеран не для того вкладывал в нее миллиарды долларов, чтобы разменять ее на ХАМАС.



В-четвертых, иранская шиитская дуга от Тегерана до Бейрута нестабильна из-за ужасающего состояния экономики. Именно экономика - слабое место иранской сферы влияния, как отмечает израильский аналитик Джонатан Спайер, она буквально разваливается из-за санкций и коррупции.



Время от времени по всей территории иранской сферы влияния прокатываются мощные социальные протесты, имеющие революционный потенциал. Их участники, будь то Ливан, Сирия, Ирак или сам Иран, требуют базовых социальных услуг - постоянных поставок электричества, бесплатной медицины, работы, нормальных зарплат, прекращения коррупции. Время от времени на улицы выходят сотни тысяч людей.



В 2019 году движение протеста охватило миллионы по всему региону. В Ливане около двух миллионов вышли на улицы и подожгли штабы различных партий, включая Хезболлу. В Ираке протестующие создавали уличные комитеты сопротивления и вступали в бои с полицией и проиранскими ополченцами, защищавшими государство.



В Иране наряду с уличными протестами, рабочие нефтехимической промышленности время от времени бастуют, выбирая рабочие Советы, в то время как молодые женщины отказываются носить хиджабы. В Сирии в настоящее время протестуют против нищеты и репрессий режима такие регионы, как Свейда и Латакия, в прошлом более-менее лояльные Асаду.



В случае полномасштабного столкновения Ирана и проиранских сил с Израилем тыл "Оси сопротивления" может взорваться протестами, если не революцией. Зачем в таких условиях начинать большую войну? Это рискованно.



В-пятых, есть еще особая сирийская ситуация. Что произойдет, если США и Израиль обрушат ракетно-бомбовые дожди на силы Асада и его сторонников в Сирии? В этом случае суннитские исламисты и протурецкие формирования могут начать наступление с севера страны, который они контролируют, при поддержке Турции, на ослабленные силы Асада и его партнеров по преимущественно шиитской "Оси".



Вся ситуация в Сирии - центральном элементе "Оси сопротивления", стране, через которую проходит сухопутный мост из Ирана к Хезболле, может коренным образом измениться. О сирийском компоненте часто забывают, в то время как он может быть вообще главным.



И тем не менее угроза большой войны существует. Израиль и Хезболла могут случайно нанести друг другу слишком серьезный ущерб. Например, несмотря на то, что стороны тщательно планируют свои действия, если вдруг чья-то ракета уничтожит жилой дом вместе с его обитателями, это может иметь крупные последствия в виде эскалации, поскольку каждая из сторон стремится сохранить лицо.



Кроме того, в условиях острого империалистического конфликта ситуация становится неустойчивой. Одна из сторон может напасть на другую просто потому, что сочтет - та, другая сторона уже приняла решение о нападении.



Сегодня в экспертном сообществе существуют две точки зрения.



Одни (Ханин Гадар, Али Альфонех) считают, что Ирану и Хезболле не выгодно нападать на Израиль. Другие говорят, что они могут напасть просто потому, что ожидают неминуемого нападения со стороны Израиля. Эксперт по Ближнему Востоку, Моханад Хаге Али, развивает эту мысль:



"Теракты, совершенные хамасовцами 7 октября, могут подтолкнуть Израиль к тому, чтобы предпринять упреждающие военные действия в качестве центрального элемента своей военной стратегии, а это значит, что масштабный конфликт с Хезболлой может стать лишь вопросом времени. Несмотря на это, Хезболла все же стремится избежать тотального конфликта в Ливане, т.е. избежать полномасштабной войны с Израилем из-за Газы, учитывая последствия для своего политического положения в этой охваченной кризисом стране… Но хотя Хезболла осознает, что расширенная война будет катастрофической для Ливана, она, по-видимому, считает такую войну неизбежной. Поэтому можно предположить, что она предпочтет сама принять решение о сроках начала войны и не отдавать данное преимущество Израилю."



Этот эффект работает, например, в ходе рыночной конкуренции монополий: каждая из сторон может принимать решения, исходя из своих субъективных представлений о том, что намерена делать другая сторона. В таком случае противостояние становится непредсказуемым, подчиняясь формуле: "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я". Зыбкие субъективные состояния и расчеты могут перечеркнуть любые иные соображения. На границах капиталистической рациональности таится безумие. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700477760





Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев выступил на международной конференции, посвященной 95-летию Чингиза Айтматова

- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам реформирования жилищной политики

- Убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала РК: ключевые отраслевые вопросы рассмотрены в Правительстве

- Казахстан заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций до 2029 года – Алихан Смаилов на KGIR-2023

- История системы МЧС Казахстана

- Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в ВКО обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Обращение Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева

- Казахстан принял участие в мероприятии в рамках Саммита "Голос глобального Юга"

- Комментарий Азата Перуашева по второму чтению Кодекса о недрах

