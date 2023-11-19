Reuters: Залужный толкнул собственную армию в бездну

13:58 20.11.2023

Reuters: Залужный толкнул собственную армию в бездну

Измотанные бойцы ВСУ отказываются воевать



Константин Ольшанский



Нехватка боеприпасов - это не самая большая проблема ВСУ. Украинские штурмовые подразделения так измотаны, что бойцы отказываются идти на передовую. Отсутствует ротация личного состава, мобилизованных не отпускают в увольнительные домой. Солдаты не видели свои семьи многие месяцы.



Растет недовольство и среди гражданского населения, чьи родственники служат в зоне СВО. По всей Украине проходят акции протеста членов семей военных, требующих смягчить условия мобилизации.



C начала СВО почти 20 тысяч украинских мужчин сбежали из страны, чтобы избежать призыва на военную службу. Об этом BBC узнала, проанализировав информацию из Киева и соседних стран. Еще боле 21 тысячи мужчин призывного возраста пытались бежать, но были схвачены украинскими властями. Напомним, что после начала СВО украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, было запрещено выезжать из страны.



Причем росте протестных настроений в украинской армии пишут сразу несколько ведущих изданий: от Reuters до Daily Beast. Так солдаты отреагировали на разоблачительное заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о "патовой ситуации" на поле боя.



Reuters: откровения Залужного деморализовали его солдат



Сосредоточившись на обороне в начале года, Украина в июне начала "контрнаступление" в попытке перехватить инициативу и перерезать пути снабжения России, продвигаясь к Азовскому морю.



Почти полгода спустя эта цель остается несбыточной мечтой - украинские войска находятся примерно в 100 км от побережья, а мощная российская оборона до сих пор практически везде держится стойко.



Журналисты Reuters побеседовали с украинским военными из стрелкового батальона 67-й механизированной бригады в Серебрянском лесу близ границы с ЛНР. Военные жалуются, что российские атаки не прекращаются день и ночь, изматывая ВСУ.



Причем солдаты знают, что у России гораздо большая армия и больше оружия и боеприпасов. Об этом же заявил и Залужный в скандальном интервью The Economist.



Суровая оценка генерала совпадает с наступлением сезонных дождей, что затрудняет продвижение украинской техники. Для тех, кто находится в окопах, моральное истощение неизбежно и мотивация воевать падает, пишет Reuters.



Земля вокруг дорог к передовой усеяна воронками от бомб и снарядов, а обугленные деревья переломились пополам от взрывов. Потери украинских подразделений огромны.



- Одно дело пробежать 300 метров до вражеских позиций в июне, и совсем другое, когда ты по колено в грязи, в теплой одежде, защитном снаряжении, с рюкзаком с запасной одеждой, - рассказал Reuters полковник Александр Попов, командир артиллерийской разведывательной бригады, подразделения которой действуют в Серебрянских лесах.



Майкл Кофман: у украинцев заканчиваются боеприпасы, а России есть кому помочь



Майкл Кофман, научный сотрудник Центра новой американской безопасности, говорит, что украинский конфликт достиг "переходной фазы", когда обе стороны удерживают инициативу на разных участках фронта.



Украинское "контрнаступление" на Запорожском и Южно-Донецком направлениях захлебнулось. При этом к югу от Великой Новоселки (Времевский участок, который некогда был выступом) ВСУ из-за ограниченности ресурсов уже с конца октября не проводят наступательных операций.



При этом ключевые сражения вдоль линии соприкосновения протяженностью почти 1000 км бушуют вокруг восточных городов Бахмут/Артемовск, Авдеевка и Купянск.



Кофман отмечает, что зимой значительно активизируется применение артиллерии и беспилотников. Цели более статичны, а голые деревья практически не маскируют войска на земле.



- Артиллерийское преимущество, которым Украина обладала на протяжении большей части своего наступления, теперь будет уменьшаться, ведь доступность боеприпасов в Украине крайне ограничена, - говорит Кофман. - Россия также будет вынуждена экономить боеприпасы, однако у нее теперь есть альтернативные каналы поставок.



Кофман, вероятно, имеет в виду возможные поставки боеприпасов из Северной Кореи. Южнокорейская и британская разведки сообщили, будто из КНДР в Россию было доставлено поездами более 1 млн артиллерийских снарядов, а также оружие. Никаких официальных подтверждений этому нет. Ранее Запад пытался так же голословно обвинить Иран в обходе санкций и поставках России ударных беспилотников и даже крылатых ракет.



Между тем, как пишет Reuters, обе стороны конфликта зимой могут изменить тактику. Украина будет стремиться высокоточными ударами HIMARS, ATACMS и особенно Storm Shadow вывести из строя российские средства ПВО, авиацию и военно-морские силы. Киевское командование надеется, будто такие атаки затруднят поддержку войск на передовой.



Россия тем временем продолжит бомбардировки Украины с использованием беспилотников и ракет. Reuters считает, что в списке целей портовая инфраструктура почти полностью уступит место энергетической и железнодорожной, что зимой более оправданно.



Завершает подробный репортаж из Серебрянских лесов Reuters беседой с одним из молодых офицеров ВСУ. Он уверен, что военные действия закончатся нескоро, и чаша весов сейчас не на стороне Украины.



- Мы измотаны, они измотаны. Но русских больше, и у них больше вооружения, - говорит украинский офицер.