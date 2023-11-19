Казахстанская журналистка Марина Низовкина попросила Токаева защитить ее от... полиции

14:02 20.11.2023

Журналист просит у Токаева защиты от полиции



Шымкент. 17 ноября. КазТАГ – Шымкентский журналист Марина Низовкина обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с заявлением о давлении со стороны полиции и призналась, что не чувствует себя в безопасности.



