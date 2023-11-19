|Казахстанская журналистка Марина Низовкина попросила Токаева защитить ее от... полиции
14:02 20.11.2023
Журналист просит у Токаева защиты от полиции
Шымкент. 17 ноября. КазТАГ – Шымкентский журналист Марина Низовкина обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с заявлением о давлении со стороны полиции и призналась, что не чувствует себя в безопасности.
"Я журналист с очень активной гражданской позицией, я много пишу о дорожной безопасности, о пробках в Шымкенте, о нарушениях как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников полиции. В последнее время я не чувствую себя в безопасности из-за своей журналисткой деятельности. Мы, жители города, очень часто и много видим бардака на дорогах Шымкента, большое количество аварий, в которых гибнут дети, об этом невозможно молчать. Но, под давлением полиции, мы вынуждены оглядываться и с опаской писать, чтобы не стать жертвой преследования, как со мной это уже получилось", - сказала Низовкина в своем видеообращении на имя Токаева в пятницу.
Она рассказала, что в середине октября стала ходить на судебные процессы по искам руководства полка патрульной полиции к департаменту полиции (ДП) Шымкента.
"Сотрудники оспаривали решение об их освобождении (от должностей – КазТАГ), которое они считали незаконным. Я собиралась написать итоговый материал по результатам всех судов, однако в это же самое время я подверглась жуткому прессингу со стороны руководства департамента в лице первого заместителя Ермахана Абдраманова. Он написал на меня заявление в полицию и обвинил в клевете. В отношении меня составили административный протокол и привезли мне его очень поздно, очень быстро провели все дело до суда, причем с массой процедурных нарушений", - сообщила журналист.
Она напомнила, что суд признал протокол незаконным.
"В моих текстах не обнаружено клеветы. Но, несмотря на это, сейчас я не чувствую себя в безопасности, я опасаюсь за свою безопасность и безопасность своей семьи. К чему, например, участковому требовать от меня документы на моего несовершеннолетнего сына? Я считаю, что сейчас моя деятельность будет под каким-то прессингом и угрозой. Я боюсь вечером выходить поздно с работы домой, я боюсь ездить за рулем своего автомобиля, потому, что я боюсь различных провокаций, причем не только на дороге. Уважаемый президент, я прошу вас посодействовать тому, чтобы полиция Шымкента не работала против жителей города, чтобы мы, наоборот, все вместе работали, чтобы наш город стал безопасным. Я считаю, что мы должны в полицию обращаться за помощью, а не быть каким-то объектом для запугивания", - сказала Низовкина.
Напомним, 8 ноября сообщалось, что первый заместитель начальника ДП Шымкента Ермахан Абдраманов обвиняет журналистку Марину Низовкину в клевете, однако через несколько дней суд прекратил данное дело, так как выяснилось, что никаких негативных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию полицейского, в публикациях не содержится.
Отметим, что ситуация Низовкиной – не первая, когда полицейских обвиняют в преследовании казахстанских журналистов.
Поздно вечером 11 августа в ИВС была помещена известный журналист из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова. Как выяснил тогда КазТАГ, речь идет о статье 147 (нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) УК РК. Утром 12 августа КазТАГ сообщил, что Дуйсенову отпустили под подписку о невыезде, а позже ДП Жетысу официально подтвердил уголовное преследование журналиста.
КазТАГ ознакомившись с официальным пресс-релизом департамента полиции (ДП) области Жетысу пришел к выводу, что полиция нарушает тайну следствия по делу Дуйсеновой через разглашение деталей расследования.
13 августа стало известно, что полиция Казахстана снимала Дуйсенову на видео в обнаженном виде, позднее и сама журналист подтвердила обнаженную видеосъемку полицией в ИВС. В самой полиции заявили, что на то у нее была санкция суда. Однако директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает, что Казахстан в результате действий полиции, которая снимала на видео Дуйсенову в обнаженном виде, нарушил Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В то же время, первый вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что Казахстан не нарушал Конвенцию, а правоохранители страны раздевают догола при личных обысках и топ-чиновников.
Известный казахстанский адвокат Айман Умарова не исключила, что в деле Дуйсеновой есть политическая составляющая и ее уголовное преследование может быть местью и саботажем сторонников режима экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Адвокат журналиста Ильмира Назырова сочла задержание Дуйсеновой незаконным. Она отметила, что готовятся жалобы в прокуратуру. 14 августа жители села Кызылагаш Аксуского района области Жетысу, один из бывших жителей которого написал заявление, которое легло в основу досудебного расследования в отношении Дуйсеновой, выразили возмущение ее уголовным преследованием и обратили внимание на некоторые нестыковки. Также в этот день за помощью к прокурору области Жетысу обратилась и сама журналист. Кроме того, она сообщила, что полиция сама дала документ с ИИН и попросила ее опубликовать для поиска убийцы.
15 августа стало известно, что полиция отобрала у Дуйсеновой при задержании сотовый телефон. В этот же день выяснилось, что партия "Ак жол" обратилась к генеральному прокурору Берику Асылову с просьбой защитить права журналистов и с заявлением о недопустимости действий полиции по данному делу.
Дуйсенова широко известна в Жетысу и Алматинской области как журналист, поднимающая в своих материала остросоциальные проблемы. Кроме того, она известна как автор облетевшего весь мир фото "Конец эпохи", где запечатлен лежащий на площади памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву, который снесли в Талдыкоргане в ходе январских событий 2022 года. За это фото Дуйсенова выиграла международный конкурс MediaCAMP Award 2022.
На фоне задержания в Казахстане была запущена петиция в поддержку Дуйсеновой, а журналист Нурсеит Жылкышыбай предложил в поддержку Дуйсеновой украсить забор полиции нижним бельем и утюгами.
15 августа на фоне беспрецедентного резонанса уголовное дело против журналиста Сандугаш Дуйсеновой было прекращено.