Уроки истории. О трагедии кыргызской усобицы (история), - Зайнидин Курманов

15:35 20.11.2023

Памятник Кенесары в Астане

В середине 19 века на политической арене Туркестана​ появился новый​ военный харизматический лидер с огромными политическими амбициями​ - глава кыргызских сарыбагышей Ормон Ниязбек уулу. К сожалению, источники по этому периоду истории очень ограничены, главным образом изучены российские и казахские архивы. А надо бы покопаться в китайских,​ иранских, турецких, узбекских архивах… Много вокруг темы идеологических домыслов и​ пропаганды, мифов и сказок… Тем не менее, изучение его политической деятельности свидетельствует о том, что это был незаурядный, умный, способный, хорошо образованный, благородный исторический деятель. Автор свода законодательных декретов, известного в народе под названием "Ормон окуу" ("Учение Ормона"). Мечтал возродить кыргызскую государственность, объединить все кыргызские рода и племена в единое ханство, утраченное в​ результате нагрянувшего в 10 веке Малого Ледникового периода. Как известно, великий Кыргызский каганат возник в результате долгой и упорной войны кыргызов с тюркскими и уйгурскими каганатами​ в 840 г. А ажо Барс-бек был признан тюркскими правителями первым каганом кыргызов.



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В 1842 году Ормон провел​ в местности Котмалды на Иссык-Куле съезд кыргызских вождей - манапов и батыров. На всеобщий курултай они были собраны под предлогом защиты кыргызов от агрессии Кокандского ханства. И объявил себя ханом. Однако на это собрание приехали не все вожди. А значит съезд прошел, как бы сейчас сказали, недостаточно легитимно. Причина: кыргызские удельные князья не хотели​ быть еще под кем-то. Сами хотели править своим народом. И тогда Ормон, по народным преданиям, прибег к угрозам. Его воины взяли под прицел своих луков делегатов курултая. Ормон сам сел на белый войлок и надел на свою голову Ак-Калпак. Когда Ормон впоследствии вел международные переговоры или подписывался в дипломатических актах, он это делал как чон-манап (старший манап) сарыбагышей, не упоминая свой ханский титул. Совестливым значит был.



Немного раньше примерно таким же образом поступил Наполеон, сам водрузивший на свою голову корону императора. Вместо римского папы. Это был поступок, свидетельствующий о его независимости от папства, которое контролировало всех католических королей.



Хотя по кочевому протоколу это политическое действо должны были совершить в знак своего согласия сами племенные и родовые вожди.​ В большинстве своем они не хотели воевать с Кокандским ханством, переживать военные невзгоды, были к нему настроены конформистски. Каждый вождь при этом​ думал, а почему ханом должен быть именно Ормон, а не он сам? О каких-то национальных интересах никто в то время почти не думал, кроме самого Ормона, из двух возможных альтернатив - свободы и рабства, выбравший свободу.



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Идея о свободе родилась в то время не на пустом месте. Была следствием колонизации Туркестана, активно начавшаяся со времен джунгарского нашествия, принесшего кыргызам и казахам большие испытания. Мы даже, если верить военным донесениям, стояли на грани физического уничтожения.



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К границам кыргызов в это время приближалась армия казахского хана Кенесары Касымова, "степного Ганнибала", который уже десяток лет вел войну против Российской империи, начавшую политику ликвидации вокруг империи кочевых ханств. Такой ужас произвело на русских джунгарское вторжение, прозванное Малым монгольским нашествием. Под раздачу попало и Казахское ханство, что вызвало протесты у казахской элиты. У хана Кене также были внутренние проблемы с казахской аристократией, особенно из Старшего жуза, считавшей, что ханский трон должен был принадлежать им по праву старшинства.



Хан Кене предложил Ормону вместе начать освободительную войну против Коканда и получил его первоначальное согласие. Но впоследствии в дела между ними начали вмешиваться интриганы и союза между ними не получилось.



Кокандом, напомним, в то время управлял кыргызский вождь,​ верховный визирь​ Алымбек датка, рассматривавший ханство как традиционное мультинациональное государство кыргызов, узбеков, казахов, кыпчаков, сартов и других народов Туркестана.



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Кенесары был вытеснен со своих территорий и окружен русскими войсками и их казахскими союзниками. Пытался вырваться за пределы Российской империи в Восточный Туркестан. Кыргызы могли бы пропустить его, как это нередко бывало, но Ормон в этот раз был непреклонен, т.к. хотел заручиться поддержкой белого царя в борьбе за трон с кыргызскими манапами. И отказал хану Кене,​ ставшему угрозой для своих​ соглашателей и конформистов.



Когда хан Кенесары написал Ормону жесткое письмо с требованием признать его своим ханом, Ормон дерзко ему ответил, что он старше возрастом и по закону степей Кенесары сам должен признать его своим ханом. После чего диалог был закончен и стороны стали готовиться к вооруженному столкновению.



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Ормон очень хорошо подготовился к войне, показав хорошее знание военного искусства и китайских стратагем: "Если вас мало, сделайте вид, что вас много", "Если, ты далек от врага, сделай вид, что ты рядом" и т.д. Применив военную хитрость, он добился преимущества и победил хана Кене практически без потерь. Его деморализованные военачальники и войска тайно покинули Кенесары во время сна накануне намечавшийся битвы. Хан Кене попал в плен к Ормону, который хотел освободить его "как брата". Но вмешались силы, которым хан Кене не был нужен живым. Ормон сдался,​ отдав пленного и его братьев "кровникам" из рода "Тынай", которые только спустя 3 месяца казнили его. В результате эмоционального недоразумения.



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Никакой великой битвы близ Токмака в Май-Тобе не было. Наши и казахские археологи не нашли на том месте ни одного меча или наконечника стрелы, которые бы свидетельствовали, что там была какая-то сеча.



Русский император наградил Ормона и его воинов медалями, немного деньгами, казачьими званиями и все… Обещанные земли Старшего жуза, которые могли стать хорошей основой​ для Кыргызского ханства он так и не получил. Царю не был нужен на границах русской империи еще один суверенный хан, который бы совершал регулярные набеги и грабил российское пограничье.



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Ормон понял, что его обманули. В отчаянии он решил создать Кыргызское ханство сам, опираясь на свою военную силу. Недооценив бугинцев, являвшихся подданными Поднебесной империи, потерпел поражение. Боромбай-батыр, вождь бугинцев, носивший титул Вана ("князь", "правитель"​ по-китайски), тоже хотел отпустить его "как брата", взяв клятву больше не нападать на него. Но в плену Ормон погиб.



Так, накануне 20 в. была ликвидирована еще одна попытка кыргызской аристократии воссоздать кыргызское государство. Клановое сознание и на этот раз победило, помешав нам реализовать свое право на государственность.



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Поучительный для кыргызов и казахов урок. Два национальных лидера, две судьбы, боровшиеся за объединение своих народов и павшие в борьбе за эту благородную идею.​



Почти сто лет тому назад нам с великим трудом удалось возродить свою национальную государственность, но межклановая борьба продолжается, не вразумляя наших политиков, что такая политика это путь к развалу нашего государства.



Накануне превращения Кыргызстана в​ колониальную провинцию империи, Ормон предложил кыргызской элите возродить свою государственность, но не был понят и услышан.



Зайнидин Курманов



10.11.23