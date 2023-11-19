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"Соросенка" Лира Самыкбаева стала замминистра образования и науки Кыргызстана
15:47 20.11.2023

Резюме нового замминистра образования и науки Лиры Самыкбаевой

Билим АКИpress - Самыкбаева Лира Аманбаевна назначена заместителем министра образования и науки по цифровому развитию.



Резюме:

Лира Самыкбаева родилась в 1978 году в городе Бишкек.

Образование:
2000 год - Кыргызский государственный национальный университет по специальности "Менеджмент";
2018 год - Высшая школа международных отношений Университета Женевы (Швейцария), степень магистра в области международных отношений.

Трудовая деятельность:
1999-2001 - Стажер-ИТ-специалист, отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации президента;
2001-2003 - Координатор в проекте Всемирного банка Development Gateway;
2008-2011 - Исполнительный директор Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ);
2011-2022 - Координатор проектов в ОФ "Гражданская инициатива интернет политики";
2011-2022 - Директор информационной программы в Фонде "Сорос-Кыргызстан".
Замужем, воспитывает 2 детей.

Является экспертом в области развития цифровой трансформации, открытых данных, образовательных технологий (EdTEch), развития профессионального IT-образования и цифровых навыков. Является соавтором школьных учебников и программ для 5-9 классов по предмету "Информатика".

Источник - АКИpress
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