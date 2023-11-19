"Соросенка" Лира Самыкбаева стала замминистра образования и науки Кыргызстана

15:47 20.11.2023

Резюме нового замминистра образования и науки Лиры Самыкбаевой



Билим АКИpress - Самыкбаева Лира Аманбаевна назначена заместителем министра образования и науки по цифровому развитию.



