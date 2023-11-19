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    Казахстан   | 
Всю полицию Казахстана перевели на усиленный режим несения службы
16:03 20.11.2023

Министерство внутренних дел Казахстана объявило широкомасштабную операцию "Правопорядок", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы.



Отмечено, что увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей. Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства.

Основной акцент делается на принцип "нулевой терпимости" к любым мелким правонарушениям.

"Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое".
Пресс-служба МВД РК

Проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей. Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.

Мероприятие проводится во взаимодействии с местными исполнительными органами, региональными филиалами партии Amanat, представителями неправительственных организаций, молодежных движений и СМИ.

Основные направления операции – усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах.

"Каждый сотрудник должен действовать четко, от имени закона. При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един. Неприкасаемых нет".
Министр внутренних дел Ержан Саденов

16 ноября 2023 года Министерство внутренних дел уже обращалось к казахстанцам. Тогда граждан призвали соблюдать природоохранное законодательство и бережно относиться к природе.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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