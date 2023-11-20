США–Китай: доминирование требует жертв, - Елена Пустовойтова

17:57 20.11.2023

Так ли уж "безрезультативен" прошедший визит Си Цзиньпина в США?

Елена Пустовойтова

20.11.2023

США–Китай: доминирование требует жертв

Визит Си Цзиньпина в США, при почти единогласной его оценке в СМИ как безрезультатный, на самом деле стал точной экспозицией того, с чем столкнутся США и Китай, а с ними и вся мировая политика, в ближайшем будущем.



Начнем с того, что знаменитый тезис великого китайского реформатора Дэн Сяопина "проявлять скромность, не высовываться, ждать своего часа" уже очевидно тесен для нынешней Поднебесной – длинные "ноги" первой экономики мира по паритету покупательской способности (ППС), в прошлом году значительно обогнавшей США, не скрыть. Да и незачем. Развернувший плечи Китай так "высунулся", что, помимо желания Пекина, не может не влиять на политическую обстановку в мире. И, сошедшись лицом к лицу, Си Цзиньпин и Джо Байден просто-напросто показали друг другу кулаки, дав ясно понять, что "порывов к объятиям" не будет.



Американский CounterPunch так пересказал вашингтонские надежды: "Встречи на этой неделе в Сан-Франциско между президентом Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином предоставляют необычную возможность разрядить обстановку холодной войны между Вашингтоном и Пекином и продемонстрировать, что команда Байдена по национальной безопасности признала, наконец, необходимость стабилизации важнейших двусторонних отношений Вашингтона. Соединенные Штаты и Китай являются двумя наиболее важными странами на мировой арене; они представляют две крупнейшие экономики, два крупнейших оборонных предприятия и два крупнейших оборонных бюджета. Мировое сообщество не сможет справиться со своей величайшей проблемой - климатическим кризисом – без сотрудничества двух крупнейших мировых загрязнителей окружающей среды – Соединенных Штатов и Китая".



Одним словом, без Китая – никак.



При этом надо помнить разницу в стартовых позициях двух стран: США ни полсекунды не сомневаются в своем лидерстве, тогда как Китай, к счастью для Байдена, не "рвется из штанов" и готов играть стабилизирующую роль на геополитической арене.



Пекин недавно предпринял шаги по улучшению отношений с Австралией и предлагает облегчение долгового бремени ключевым азиатским странам, участникам "Пояса и пути". А летние встречи Си Цзиньпина с Генри Киссинджером, губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом и Иланом Маском стали свидетельством тому, насколько важным в Пекине считают улучшение отношений с Вашингтоном. Байден, в свою очередь, направил министра торговли Джину Раймондо, министра финансов Джанет Йеллен, госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и советника Белого дома Джона Керри в Пекин для переговоров со своими коллегами, и они были там хорошо приняты, но...



В эти же месяцы произошло слишком много инцидентов между военно-воздушными и военно-морскими силами США и Китая в Южно-Китайском море и Восточной Азии. Там китайские корабли преследуют филиппинские, а китайские самолеты летают в опасной близости от американских.



Но что первостепенно важно – Китай отказался от своей концепции ограниченного сдерживания, которая десятилетиями сохраняла его стратегический арсенал на уровне менее 300 ядерных боеголовок. Теперь, похоже, он нацелился на достижение стратегического паритета, как с Соединенными Штатами, так и с Россией.



Все эти сигналы свидетельствуют о том, что настойчиво завязывающие конфликт с Китаем, США смогли подвести его к точке невозврата и никак этим не опечалились, а начали модернизацию собственных вооружений, указывает CounterPunch.



Отмеченный большинством обозревателей факт возобновления контактов между военными этих двух стран никак не свидетельствует о повышении уровня доверия между ними. Скорее, это обоюдовыгодный для спецслужб результат.



Совершив стратегическую ошибку в 2011 году, начав переброску военных ресурсов в Тихий океан в качестве первого шага по сдерживанию Китая, администрация США сделала свою политику преимущественно милитаристской и конфронтационной и даже не пыталась восстановить "баланс отношений". С чего бы ей заниматься этим сейчас? Поэтому "перебалансировка" будущего двусторонних отношений с Китаем, о которой говорили на встрече двух мировых лидеров министр финансов Йеллен и министр торговли Раймондо, немногого стоит на фоне того, что Байден оставил тарифы и торговые ограничения, введенные Дональдом Трампом, в силе, а в его команду вошли "ястребы" вроде советника по национальной безопасности Джейка Салливана, нового заместителя госсекретаря Курта Кэмпбелла, министра обороны Ллойда Остина и его ключевых советников. Раздутый же оборонный бюджет США в 770 миллиардов долларов и создание в конгрессе комитета "по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая", получившее подавляющую поддержку законодателей, проголосовавших при этом за размещение еще большего количества систем стратегических вооружений, достигающих китайской территории, ясно показывают направление "перебалансировки".



Нет сомнений в том, что в Вашингтоне считают, что стратегическое положение США в Восточной Азии неприступно, однако, в летние месяцы администрация Байдена старательно улучшала отношения с Японией и Южной Кореей, Австралией и Филиппинами, Индией и Вьетнамом. В свою очередь, отсутствие у Пекина стратегических союзников, не считая России, и выраженного стремления распространять свою военную мощь за пределами собственной зоны влияния, в Пентагоне считают признаком слабости.



К тому же следующий год, вполне вероятно, станет главным испытанием для китайско-американских отношений. В январе президентские выборы на Тайване – и США сделает все, чтобы на них победил вашингтонский кандидат. Стало быть, надо ждать из Белого дома настоящую какофонию нападок на Пекин и "диктатора Си".



Напомним, что Народно-Освободительная Армия Китая – это 2 миллиона бойцов, годовой бюджет в 225 миллиардов долларов, крупнейший в мире военно-морской флот и 1000 ядерных боеголовок к 2030 году. И Си Цзиньпин уже отдал ей приказ быть способной вторгнуться на Тайвань к 2027 году, утверждают американские шпионы. Не имея реального боевого опыта, сегодня НОАК учит уроки Украины и возможности по координации совместных операций между службами, что станет ключом к успешному вторжению на Тайвань.



Слабости? Пожалуйста: Китай совершил технологический скачок и производит гиперзвуковые ракеты и истребители-невидимки, но его военно-промышленный комплекс отстает в таких областях, как двигатели для самолетов и кораблей, и по-прежнему полагается на некоторые зарубежные комплектующие. Американское эмбарго на полупроводники и компоненты затрудняет его состязание с США. Пока. Политические чистки в армии – генерал Ли Шанфу был уволен с поста министра обороны Китая в этом году, пробыв на нем всего несколько месяцев, – показывают наличие "несогласных" в военной элите...



За этими слабостями Китая, считает бывший аналитик ЦРУ, профессор Мелвин Гудман, кроется и более глубокая проблема: господство авторитарной системы, которая требует, чтобы партия, возглавляемая Си Цзиньпином, командовала всем и всегда.



Но хуже всего то, считает профессор, что слишком быстрая военная эскалация противостояния на Тайване с помощью США может спровоцировать катастрофическую войну, если Пекин примет помощь Тайваню за прелюдию к американской агрессии.



Стало быть, Штатам надо так пройти по самому краешку возможной ядерной катастрофы, чтобы избежать жертв. Американских, конечно. Вот единственный реальный ограничитель американской исключительности, который ей никак не удается исключить.



Учитывая то обстоятельство, что Вашингтон плохой эквилибрист, пройти по этой острой грани без чужих жертв ему не удастся. Особенно если сидящий там президент будет и впредь называть Си Цзиньпина "диктатором", как он сделал это, завершая американо-китайский саммит в Сан-Франциско.