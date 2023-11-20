Тайная война против России, - Андрей Соколов

17:59 20.11.2023 Как диверсанты, вскормленные ЦРУ, орудуют в нашем тылу

Андрей Соколов

20.11.2023

Тайная война против России

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам допустил диверсии со стороны Запада из-за бесполезности санкций против России. Глава государства призвал заранее просчитывать подобные риски и реагировать на них с опережением.



При этом Москва должна быть готова и к усилению санкционного давления, отметил президент. Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.



Страны Запада, пояснил пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя эти слова президента, мучаются из-за того, что ограничения не бьют по России так, как предполагалось. При этом Москва сумела извлечь выгоду из санкций, добавил он.



"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - отметил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что России надо сохранять максимальную собранность, поскольку страны Запада будут и дальше искать варианты давления на нее. Эти государства ведут себя цинично, не гнушаются ничем и способны на многое.



Об активизации украинских разведывательно-диверсионных групп - а ими, как известно, через своих "советников" руководит ЦРУ, - в Центральной России, особенно в приграничных регионах, еще в ноябре прошлого года предупреждал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На совещании по вопросам безопасности он сообщил, что "мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике".



По словам Патрушева, в прошлом году только в Центральном округе совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий. Об этом он сказал в Брянске на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.



С тех пор такая подрывная деятельность усилилась. Были совершены и крупные диверсии. Взять хотя бы террористический подрыв в сентябре прошлого года российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Несмотря на то, что США свою причастность к этой наглой акции упорно отрицают, есть уже множество доказательств того, что взрыв совершили западные спецслужбы и, вероятно, это было проделано также при участии их пособников из Украины и Польши. О том, что подрыв газопроводов был секретной операцией США еще в феврале этого года убедительные доказательства привел известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.



В октябре одна из крупнейших газет США Washington Post признала, что теракты на территории России совершают украинские агенты, подготовленные ЦРУ. По информации источников издания, теракты организовывали как Служба безопасности Украины (СБУ), так и Главное управление разведки (ГУР). Все крупные операции одобрил президент Владимир Зеленский. А подготовкой украинских агентов занималось ЦРУ.



Американская и украинская разведки, по сведениям WP, сотрудничают минимум с 2015 года. Именно тогда ЦРУ создало новое "Пятое управление" службы безопасности Украины, которое отвечало за операции и активные действия против России.



Оно было изолировано от других подразделений службы и американские специалисты помогали реформе ГУР, перестроив ее с нуля. С помощью ЦРУ ГУР смогла приобрести самые современные системы наблюдения и слежки. Они включали в себя программное обеспечение, которое использовалось для взлома телефонов российских чиновников. Вся полученная информация передавалась американцам. ЦРУ инвестировало в это миллионы долларов.



При поддержке консультантов из США, украинские спецслужбы организовали убийство одного из командиров Народной милиции ДНР Михаила Толстых с позывным Гиви в 2017 году и лидера харьковской пророссийской организации "Оплот" Евгения Жилина в 2016 году.



ГУР использовала свой собственный парк беспилотников для проведения десятков атак на российскую территорию. Самыми громкими из них стали удары по Крымскому мосту и Кремлю. В этих ударах участвовали как беспилотники дальнего действия, запущенные с территории Украины, так и группы оперативников, работающих на территории России. При этом беспилотники, с помощью которых Киев нанес удар по Крымскому мосту, были разработаны при участии ЦРУ.



СБУ также организовала десятки убийств в России. Самыми громкими из них стали убийства журналистки Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского. При этом целью операции СБУ, в результате которой погибла Дарья Дугина, был ее отец, философ Александр Дугин, которого изначально пытались ликвидировать украинские силовики. Операции проходят при сотрудничестве с американскими спецслужбами



Разоблачительную статью о диверсиях ЦРУ в России опубликовал недавно Джек Мерфи, бывший американский спецназовец, а ныне журналист-расследователь на портале расследований JMW в статье под заголовком "ЦРУ использует европейский диверсионно-разведывательные группы на территории России".



Эта кампания, сообщил он, включает в себя давно "законсервированные" ячейки, которые шпионская служба союзной США европейской страны активировала, чтобы помешать спецоперации Кремля на Украине и инициировать теневую войну в российском тылу.



"С момента начала СВО, - пишет Мерфи, - ДРГ организовала множество планировавшихся годами необъяснимых взрывов и других инцидентов против российского ВПК. Так заявили три бывших сотрудника разведки США, два бывших военных чиновника и некое информированное лицо. Бывшие чиновники не стали называть конкретные цели кампании ЦРУ, но с февраля в результате необъяснимых инцидентов на территории России был поврежден не один железнодорожный мост, топливный склад и электростанция".



При этом на территории России ни один американский военнослужащий в выполнении этих миссий не участвует, но офицеры военизированных формирований агентства командуют и контролируют их. Они приписаны к Центру специальной деятельности ЦРУ, но подчиняются Европейскому миссионерскому центру агентства.



Использование разведывательной службы союзной страны для наделения ЦРУ дополнительными возможностями правдоподобного отрицания стало важным фактором в решении президента США Джо Байдена одобрить диверсии, утверждает Мерфи. О какой "союзной стране" идет речь он прямо не говорит, но можно догадаться, что речь идет о Великобритании, которая всегда готова нагадить России, и о ее секретной разведывательной службе (SIS).



Однако пресс-секретарь ЦРУ Тэмми Торп отрицала причастность агентства к серии загадочных взрывов, которые поразили оборонную и транспортную инфраструктуру России в 2022 году. "Утверждение о том, что ЦРУ каким-то образом поддерживает диверсионные сети в России, является категорически ложным", - заявила она. Однако насколько можно верить подобного рода опровержениям Вашингтона, известно давно. Тем более что факты подтверждают обратное.



Европейские сателлиты США тоже не дремлют и тоже стараются всячески навредить России. "Контролируемая ЦРУ кампания неназванного европейского союзника США - лишь одна из нескольких, которые западные страны проводят на территории России, утверждает Мерфи. Встревоженные проведением СВО европейские разведслужбы активизировали в своих странах давно бездействовавшие сети сопротивления, которые, в свою очередь, направляли агентов в Россию, чтобы сеять хаос без помощи ЦРУ. Кроме того, как сообщается, украинская разведка и спецназ проводят в российском тылу собственные операции.



По словам бывшего офицера военизированных формирований ЦРУ Мика Малроя, многочисленные кампании саботажа имеют эффект. "Я не знаю, кто стоит за этими атаками, но их значимость высока и служит нескольким целям, - сказал он. - У России серьезные проблемы с обслуживанием логистических линий поставок, а атаки еще сильнее осложняют усилия по снабжению вооруженных сил".



Акции саботажа и других диверсий имеют еще и другую цель. Она состоит в том, чтобы посеять сомнения в умах Кремля, доказывая, что президент Путин "не контролирует происходящее в собственной стране", сказал Малрой.



По словам двух бывших военных чиновников, на которых ссылается Мерфи, некоторые тайники со взрывчаткой и снаряжением союзная США разведслужба создала еще более десяти лет назад. В то время она действовала в одностороннем порядке, без участия ЦРУ.



С ведома ЦРУ агенты снабдили работающие под прикрытием "ячейки" так называемыми легендами - фальшивыми биографиями, которые объяснили бы их присутствие в России, - и всеми сопутствующими документами. По словам бывшего военного чиновника, существует также некая "обширная сеть" подставных компаний для поддержки подобного рода тыловых операций. "Некоторым из них уже лет под 20", - сказал он. А, начиная с 2016 года, в Россию проникали все новые и новые ДРГ. Одни контрабандой завозили новые боеприпасы, другие вскрывали существующие схроны.



За два дня до начала российской СВО "союзная спецслужба", руками которой ЦРУ проводит диверсионную кампанию, посредством системы засекреченной связи активировала спящие ячейки по всей России. Последние незаметно переместились к местам расположения тайников с боеприпасами и откопали большое количество взрывчатки и других необходимых для операций материалов.



После инвентаризации и проверки оборудования агенты стали ждать приказа начать поражать цели. Когда 26 февраля российские танки пересекли украинскую границу, спящие ячейки уже были приведены в полную боеготовность.



По мере развития конфликта на Украине некоторые подконтрольные ЦРУ группы постоянно пересекали государственные границы, стремясь добыть больше боеприпасов и отработать выполнение задач. ЦРУ и элитное подразделение спецопераций страны - хозяйки ДРГ наблюдали за этими "репетициями". Диверсии также поддерживает Объединенное командование специальных операций, ориентируясь на разведку, наблюдения и рекогносцировку, в том числе посредством отправки БПЛА вглубь России.



"Командам элитного уровня, с которыми у нас хорошие отношения, почти всегда оказывается поддержка со стороны средств воздушного наблюдения при проведении крупных диверсионных операций в тылу России, - поведал знакомый с ситуацией человек, добавив, что публично модели ряда предоставляющих разведданные БПЛА не раскрывались. - Беспилотники, о которых мы еще даже не знаем, уже снуют туда-сюда в украинском и российском воздушном пространстве".



Правительство США встретило известие о таинственных пожарах и взрывах в России молчанием, а вот Украина неоднократно подстрекала Кремль в соцсетях, перекладывая вину на "неосторожных курильщиков". После того, как в августе при загадочных обстоятельствах сгорел российский склад боеприпасов в пограничной с Украиной Белгородской области, в Твиттер*-аккаунте Министерства обороны Украины появилось насмешливое предупреждение о вреде курения.



Украинские чиновники также начали намекать на собственную способность задействовать "партизан" для поражения целей в тылу врага, в том числе на территории ЛДНР. В августе высокопоставленный украинский чиновник сообщил газете New York Times, что нападение на авиабазу в Крыму совершили "партизаны", а за взрыв тамошнего склада боеприпасов в ответе некое украинское "элитное военное подразделение".



Ни для кого уже не секрет, что убийства на территории России - в том числе Дарьи Дугиной и Владлена Татарского - были осуществлены СБУ, агентов которой тренировали американские спецслужбы.



Еще со времен Майдана целый этаж в здании Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве занимали специалисты из ЦРУ, и украинцам туда даже войти было нельзя без специального пропуска. Они и воюют по указке из Пентагона, получая оттуда подробнейшую разведывательную информацию и согласовывая едва ли не каждый артиллерийский залп.



Об этом говорил в свое время в интервью "Известиям" первый замглавы комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев.



И как предупреждает сегодня президент РФ, такого рода диверсионная деятельность западных спецслужб против России в связи с провалом санкций может еще больше усилиться. Источник - stoletie.ru

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