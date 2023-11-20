Мировая экономика: разделение на тех, кто "кормит", и тех, кто "кормится", - В.Катасонов

18:01 20.11.2023 20.11.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Германия и Япония как "доноры" мировой экономики усыхают, в то время как позиции Китая крепнут



Я постоянно критикую и даже откровенно ругаю Международный валютный фонд (МВФ) за ту политику, которую он проводит в отношении многих стран, включая Россию. Но сейчас я сделаю небольшой комплимент этой организации. У МВФ есть весьма обширная информационно-статистическая база, которая позволяет анализировать экономики отдельных стран по многим показателям. Помимо всего, она позволяет проводить международные сопоставления, сравнивать экономики по тем или иным параметрам, определять экономические траектории стран за достаточно длительные периоды времени. Доступ к базе свободный. Воспользуюсь этой возможностью.



В базе данных МВФ имеется статистика за ряд лет по таким блокам, как платежные балансы (ПБ) и международные инвестиционные позиции (МИП) стран-членов. ПБ и МИП имеют целый набор показателей. Но сейчас я хотел бы остановиться только на двух: 1) сальдо ПБ; 2) чистая МИП (ЧМИП).



Это результирующие (сальдирующие) показатели ПБ и МИП, и они позволяют понять, является ли страна чистым донором в мировой экономике или же чистым потребителем. Если страна – чистый донор (вывозит товаров, услуг и капитала больше, чем ввозит), то ее можно назвать, образно выражаясь, "кормящей". Если она чистый потребитель (ввоз больше вывоза), то эта страна, которая "кормится". При этом хочу подчеркнуть, что есть временно "кормящие" и временно "кормящиеся" страны (т. е. они попеременно выступают и в той, и в другой роли). А есть устойчивые группы стран, которые постоянно "кормят" и, наоборот, постоянно "кормятся".



Показателем сальдо ПБ обычно считается сальдо счета текущих операций (экспорт-импорт товаров и услуг плюс сальдо инвестиционных и иных доходов). Если сальдо ПБ положительное, значит страна "кормит" остальной мир. Если сальдо ПБ отрицательное, значит она "кормится".



МВФ приводит список топ-10 стран, которые по итогам 2021 года имели самое большое положительное сальдо ПБ, т. е. были самыми главными "донорами" мировой экономики. Вот они (в скобках – сальдо, млрд долл.):



1) Китай (352,9); 2) Германия (330,0); 3) Япония (197,2); 4) Нидерланды (124,9); 5) Российская Федерация (122,1); 6) Южная Корея (85,2); 7) Сингапур (76,4); 8) Швейцария (72,1); 9) Ирландия (70,9); 10) Норвегия (66,3).



МВФ еще не составил список топ-10 по итогам 2022 года (видимо, по причине того, что еще не по всем странам собрана информация за прошлый год). Но по всем странам из списка 2021 года на сайте МВФ уже имеется информация. По крайне мере список топ-5 по итогам прошлого года я уже составил самостоятельно. И вот как он выглядит (млрд долл.): 1) Китай (401,9); 2) Российская Федерация (237,9); 3) Норвегия (174,6); 4) Германия (172,5); 5) Нидерланды (93,8).



В прошлом году произошли резкие перестановки в группе ведущих доноров. Положительное сальдо ПБ Китая за год увеличилось на 13,9%. А вот у России – почти в два раза (на 95%), а Норвегии – аж в 2,6 раза. Резкое повышение роли России и Норвегии в качестве "доноров" обусловлено ростом цен на черное золото и природный газ, которые являются главными статьями экспорта указанных стран. Последние годы список топ-3 главных доноров мировой экономики был устойчивым: Китай, Германия, Япония. Кстати, в 2021 году Россия занимала лишь пятое место по величине положительного сальдо ПБ (после Китая, Германии, Японии и Нидерландов).



Многие страны из прежних списков топ-10 сильно сократили в прошлом году положительное сальдо: Япония – до 90,9 млрд долл. (на 54%); Германия – до 172,5 млрд долл. (на 48%); Нидерланды – до 93,8 млрд долл. (на 25%); Ирландия – до 57,8 млрд долл. (на 18%). Причины понятны, не буду тратить время на их изложение.



По итогам прошлого года суммарное положительное сальдо ПБ двух стран – Китая и России – составило почти 640 млрд долл. А вот по остальным восьми странам (из списка топ-10 за 2021 год) прошлогоднее суммарное сальдо, по моим подсчетам, оказалось равным 790 млрд долл.



А какие же страны в прошлом году был главными потребителями? Вот их список, составленный МВФ (в скобках – величина отрицательного сальдо ПБ в млрд долл.):



1) США (971,6); 2) Великобритания (121,4); 3) Индия (79,1); 4) Бразилия (53,6); 5) Румыния (27,3); 6) Чили (27,1); 7) Новая Зеландия (21,6); 8) Колумбия (21,5); 9) Бангладеш (14,4); 10) Египет (10,5).



Как видим, США идут в большом отрыве от остальных стран из топ-10. Девять стран из топ-10 имели суммарное отрицательное сальдо ПБ, равное 376,5 млрд долл. На США пришлось 72% суммарного отрицательного сальдо ПБ топ-10 главных потребителей мировой экономики. Можно к этому добавить, что США "пожирали" примерно 2/3 суммарного положительного сальдо топ-10 главных доноров мировой экономики. Уже многие годы второе место среди потребителей сохраняет за собой Великобритания. На США и Великобританию в прошлом году пришлось более 4/5 (81%) суммарного отрицательного сальдо топ-10 главных потребителей.



Примечательно, что в 2022 году у лидеров из списка топ-10 величины отрицательного сальдо заметно выросли по сравнению с 2021 годом. У США – на 17%; у Великобритании – в 2,6 раза; у Индии – в 2,4 раза. Также отмечу, что за период 2016-2022 гг. отрицательное сальдо ПБ США показало рекордный прирост (по сравнению с другими странами из топ-10): оно увеличилось с 396,2 млрд до 971,6 млрд долл., т. е. в 2,45 раза.



Второй из ключевых показателей – чистая международная инвестиционная позиция (ЧМИП) страны. Международная инвестиционная позиция (МИП) показывает величину зарубежных активов страны и величину иностранных активов в самой стране. ЧМИП представляет собой разницу между зарубежными активами страны и иностранными активами внутри страны.



Первые из названных активов формируются в результате экспорта капитала в разных формах: прямые инвестиции, портфельные инвестиции, прочие инвестиции (преимущественно займы и кредиты). Вторые из названных активов формируются в результате импорта капитала в тех же формах.



Между платежным балансом страны и ее МИП существует тесная связь. Чем больше активное сальдо ПБ, тем больше вывоз капитала; следовательно, тем больше зарубежные активы. Страна с устойчивым положительным сальдо ПБ быстро накапливает зарубежные активы и имеет большую положительную ЧМИП. Наоборот, если сальдо ПБ из года в год отрицательное, то у такой страны ускоренно будут накапливаться иностранные инвестиции в ее экономике, и ЧМИП будет со знаком минус. Итак, страна, у которой величина ЧМИП со знаком плюс – "кормящая", а страна, у которой знак минус - потребляющая, находящаяся на "кормлении".



Назову страны из составленного МВФ списка топ-10 с наибольшими положительными значениями ЧМИП на конец 2022 года (млрд долл.):



1) Япония – 3.155,9; 2) Германия – 2.901,7; 3) Китай – 2.531,3; 4) Гонконг – 1.761,3; 5) Норвегия – 1.178,8; 6) Сингапур – 822,1; 7) Швейцария – 797,4; 8) Южная Корея – 771,3; 9) Нидерланды – 768,7; 10) Канада – 655,6.



Для справки: Россия традиционно имеет весьма значительную положительную величину ЧМИП, но в топ-10 не входит. В прошлом году этот показатель у России равнялся 484,8 млрд долл.



Конечно, почти каждый год в списке топ-10 происходят какие-то подвижки. Скорость наращивания ЧМИП у разных стран сильно варьирует. Так, за период 2017-2022 гг. у Японии прирост ЧМИП составил 8%; у Германии – на 66%; у Китая – на 23%; у Гонконга – на 24%; у Норвегии – на 33%; у Швейцарии – на 14%; у Южной Кореи – почти в три раза; у Нидерландов – на 41%; у Канады – на 13%. А вот у Сингапура произошло даже сокращение ЧМИП на 4%.



Тройка лидеров по величине ЧМИП за период 2017-2022 гг. осталась та же. Только в 2017 году Китай занимал второе место (между Японией и Германией), а в 2022 году переместился на третье место. Однако если мы будем иметь в виду, что, кроме Китая (который в документах МВФ часто называют материковым Китаем), есть еще так называемый Большой Китай, в который включается Гонконг, то получим иную раскладку. ЧМИП Большого Китая в 2017 году составила 3.486,4 млрд долл. (у Японии этот показатель на тот момент равнялся 2.916,6 млрд долл.). А в конце 2022 года ЧМИП Большого Китая увеличилась до 4.292,6 млрд долл. (что на 36% превышало показатель Японии).



А теперь обратимся к списку МВФ топ-10 стран с наибольшими отрицательными значениями показателя ЧМИП. Вот эти страны (млрд долл. со знаком минус):



1) США – 16.172,3; 2) Испания – 864,6; 3) Бразилия – 796,5; 4) Франция - 671,5; 5) Австралия – 633,9; 6) Ирландия – 630,5; 7) Мексика – 615,0; 8) Индия – 399,7; 9) Великобритания – 324,2; 10) Греция – 317,7.



Бросается в глаза, что Соединенные Штаты идут в большом отрыве от всех остальных стран из списка топ-10. Суммарная величина ЧМИП девяти стран, следующих за США, составила минус 5.255 млрд долл. Таким образом, США имеют отрицательную ЧМИП, которая более чем в три раза превышала суммарную отрицательную ЧМИП девяти следующих за ними стран.



Примечательно, что за период 2017-2022 гг. целый ряд стран из топ-10 уменьшили величину отрицательной ЧМИП. У Испании сокращение составило почти 28%; у Австралии – почти на 23%; у Индии – на 6,3%. Другие страны за указанный период времени нарастили отрицательную величину ЧМИП. Например, Франция – на 21%; Мексика – на 14%; Ирландия – на 6%. Но все эти приросты бледнеют на фоне приростов двух стран – Великобритании и США. У первой из названных стран отрицательная ЧМИП увеличилась в 3,45 раза; у второй – в 2,07 раза. Но если у Великобритании абсолютная величина прироста составила 230 млрд долл., то у США – 8.341,6 млрд долл.



Если резюмировать приведенные выше цифры и попытаться перевести их на более понятный язык, то можно сказать следующее. Китай, Германия и Япония были традиционно ведущими "донорами" мировой экономики. Начиная с прошлого года роль Германии и Японии как "доноров" стала сильно слабеть. Позиции Китая как "донора", наоборот, окрепли. Особенно если под Китаем понимать совокупность "материкового Китая" (Китайской Народной Республики) и Гонконга ("Большой Китай"). В прошлом году частично ослабление донорских функций Германии, Японии и некоторых других стран Запада было компенсировано неожиданным усилением роли России как "донора". В этом году, судя по предварительным оценкам показателей ее ПБ и ЧМИП, донорская роль России существенно ослабнет.



Что касается стран, которые я условно называю "потребителями" или "кормящимися", то тут всех затмевают Соединенные Штаты Америки. Большая часть профицитов ПБ и МИП стран-доноров, в конечном счете, превращаются в дефициты ПБ и МИП США. Страны-доноры обслуживают Америку на протяжении многих десятилетий – примерно с конца 50-х – начала 60-х гг. прошлого столетия. И в последние годы масштабы такого обслуживания значительно возросли. Такой странный и откровенно несправедливый характер отношений США с остальным миром объясняется достаточно просто: в руках Америки находится "печатный станок" ФРС, который неограниченно производит доллар США, сохраняющий до сих пор статус мировой валюты. Америка "кормится", получая реальные ценности в обмен на "зеленую бумагу" (образное название американского доллара). Показатели ПБ и МИП США являются ярким проявлением американского потребительства, которое правильнее назвать паразитизмом. Впрочем, налицо признаки того, что эпоха американского паразитизма скоро завершится. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700492460





Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев выступил на международной конференции, посвященной 95-летию Чингиза Айтматова

- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам реформирования жилищной политики

- Убрать все сдерживающие факторы развития транспортного и транзитного потенциала РК: ключевые отраслевые вопросы рассмотрены в Правительстве

- Казахстан заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций до 2029 года – Алихан Смаилов на KGIR-2023

- История системы МЧС Казахстана

- Реконструкцию водохранилищ, ремонт автодорог и строительство новых социальных объектов в ВКО обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Обращение Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева

- Казахстан принял участие в мероприятии в рамках Саммита "Голос глобального Юга"

- Комментарий Азата Перуашева по второму чтению Кодекса о недрах

