Уволены сразу 4 вице-министра экономики и коммерции Киргизии

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18:13 20.11.2023
В Министерстве экономики и коммерции произошли кадровые перестановки.
Распоряжением председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова 4 заместителя министра экономики и коммерции были освобождены от занимаемых должностей.
Как сообщили в Кабинете министров, от должностей заместителя министра освбождены:
Макешов Чингиз Дуйшенкулович
Абдрахманов Канатбек Жаныбекович
Закенаев Кубанычбек Акимгазиевич (экс-замминистра по цифровому развитию)
Малаев Назарбек Камалдинович
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2022039/?f=cp