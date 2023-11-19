Уволены сразу 4 вице-министра экономики и коммерции Киргизии

18:13 20.11.2023

В Министерстве экономики и коммерции произошли кадровые перестановки.



Распоряжением председателя Кабинета министров Акылбека Жапарова 4 заместителя министра экономики и коммерции были освобождены от занимаемых должностей.



Как сообщили в Кабинете министров, от должностей заместителя министра освбождены:



Макешов Чингиз Дуйшенкулович

Абдрахманов Канатбек Жаныбекович

Закенаев Кубанычбек Акимгазиевич (экс-замминистра по цифровому развитию)

Малаев Назарбек Камалдинович

Подробнее: www.tazabek.kg/news:2022039/?f=cp