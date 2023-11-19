|Захар Прилепин: В руководстве росТВ засели предатели
20:13 20.11.2023
Руководство российского ТВ ненавидит СВО – Прилепин
Елена Острякова
Руководство крупнейших российских телеканалов находится в оппозиции к СВО, но не может это публично показать.
Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
"У нас в управлении очень многих каналов, так или иначе, по-прежнему остаются люди, которые ненавидят СВО. Но, так как об этом нельзя говорить, они вынуждены показывать съемки Конашенкова и иногда (в муках) героев СВО", – сказал Прилепин.
Именно такой позицией руководства писатель объясняет отказ телеканалов освещать похороны лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Им дали легальную возможность оттоптаться на этих, сука, ополченцах, СВО и так далее. И они тут дали себе волю. Это не было заказом Кремля или АП. Им разрешили сказать, что Пригожин плохой, и они от всей души", – считает Прилепин.