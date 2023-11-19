Захар Прилепин: В руководстве росТВ засели предатели

20:13 20.11.2023

Руководство российского ТВ ненавидит СВО – Прилепин



Елена Острякова



Руководство крупнейших российских телеканалов находится в оппозиции к СВО, но не может это публично показать.



Об этом в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак заявил писатель Захар Прилепин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"У нас в управлении очень многих каналов, так или иначе, по-прежнему остаются люди, которые ненавидят СВО. Но, так как об этом нельзя говорить, они вынуждены показывать съемки Конашенкова и иногда (в муках) героев СВО", – сказал Прилепин.



Именно такой позицией руководства писатель объясняет отказ телеканалов освещать похороны лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



"Им дали легальную возможность оттоптаться на этих, сука, ополченцах, СВО и так далее. И они тут дали себе волю. Это не было заказом Кремля или АП. Им разрешили сказать, что Пригожин плохой, и они от всей души", – считает Прилепин.