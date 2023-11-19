Палату адвокатов Узбекистана возглавил Шухрат Садиков

20:18 20.11.2023

Избран новый председатель Палаты адвокатов Узбекистана



Новым председателем Палаты адвокатов Узбекистана по представлению министра юстиции избран Шухрат Садиков, до этого работавший первым запредседателя палаты.



Шухрат Шавкатович Садиков на конференции 18 ноября избран новым председателем Палаты адвокатов Узбекистана на следующие пять лет, сообщила пресс-служба организации.



