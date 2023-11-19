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|Палату адвокатов Узбекистана возглавил Шухрат Садиков
20:18 20.11.2023
Избран новый председатель Палаты адвокатов Узбекистана
Новым председателем Палаты адвокатов Узбекистана по представлению министра юстиции избран Шухрат Садиков, до этого работавший первым запредседателя палаты.
Шухрат Шавкатович Садиков на конференции 18 ноября избран новым председателем Палаты адвокатов Узбекистана на следующие пять лет, сообщила пресс-служба организации.
Представление о его кандидатуре внес министр юстиции Акбар Ташкулов. Он занял место Алима Эрназарова, который занимал этот пост с ноября 2018 года.
Шухрат Садиков родился в Самаркандской области в 1962 году, окончил Самаркандский государственный университет в 1988 году, юрист. Работал юристом в различных организациях, адвокатских организациях, депутатом Самаркандского областного кенгаша, председателем комиссии кенгаша по судебно-правовым вопросам.
До этого он работал юристом адвокатского бюро Qomus и первым заместителем председателя Палаты адвокатов.
Ранее Палата адвокатов разработала дополнения в Правила профессиональной этики, запрещающие адвокатам обсуждать госорганы и чиновников, размещать материалы, которые "могут создать у людей чувство недоверия к реализуемым реформам". Юристы считают, что цель поправок - "закрыть рты адвокатам".