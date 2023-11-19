Депутат французского Сената Жоэль Геррио пытался опоить и изнасиловать коллегу - депутатку Сандрин Жоссо

00:00 21.11.2023

BFM TV

Франция



Дело Геррио: пластиковый пакетик с наркотиками обнаружен у сенатора "по наводке" от пострадавшей



Французский политик Жоэль Геррио и депутат Национального собрания Франции Сандрин Джоссо



