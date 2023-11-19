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Депутат французского Сената Жоэль Геррио пытался опоить и изнасиловать коллегу - депутатку Сандрин Жоссо
00:00 21.11.2023

BFM TV
Франция

Дело Геррио: пластиковый пакетик с наркотиками обнаружен у сенатора "по наводке" от пострадавшей

Французский политик Жоэль Геррио и депутат Национального собрания Франции Сандрин Джоссо



Во Франции набирает обороты скандал вокруг попытки изнасилования женщины-депутата ее же коллегой из сената, сообщает BFMTV. Немолодой парламентарий, у которого дома нашли наркотики, защищается неумело. Он якобы считал, что это вещество совсем безвредное, поэтому и "поделился" им с коллегой.

Следователи обнаружили пластиковый пакетик в одной из выдвижных полок в кабинете сенатора Жоэля Геррио – как раз в том месте, которое указала следователям Сандрин Жоссо, депутат французского парламента. Об этом сообщил в воскресенье 19 ноября источник, близкий к расследованию.

Сенатор Жоэль Геррио подозревается в том, что он пытался привести в состояние наркотического опьянения в ночь со вторника на среду Сандрин Жоссо, представляющую в парламенте Франции партию MoDem ("Демократическое движение"). Целью сенатора было совершение сексуальной агрессии в отношении этой женщины.

В офисе сенатора, а также у него дома прошли обыски, во время которых следователи обнаружили наркотик "Экстази".

Сенатору, который занимает свою высокую должность с 2011 года, обвинение было предъявлено в пятницу вечером. Адвокат сенатора Геррио отвергает эти обвинения.

Вторым обвинением против сенатора, приведшим к его предварительному заключению, является "прием и хранение наркотиков", сообщает парижская прокуратура. Она также обязала сенатора пройти курс лечения от наркозависимости. Судья не стал утверждать решение прокуратуры, но наложил на сенатора ограничения в плане свободы передвижения – в частности, ему запрещено входить в дом Сандрин Жоссо.

Партия сенатора "Горизонт" приостановила членство в своих рядах Жоэля Геррио, а фракция "Горизонта" в сенате приостановила его членство в соответствующих парламентских группах. Дело может скоро закончиться полным исключением Геррио и лишением его депутатского мандата.

Его адвокат говорит о "несчастной случайности"

Пока опубликованы следующие данные: Сандрин Жоссо почувствовала себя плохо после того, как "опрокинула стаканчик" дома у сенатора. Первые анализы биоматериалов, взятых из организма Сандрин Жоссо, указывают на наличие "Экстази", сообщила прокуратура. Сама Сандрин Жоссо со вторника находится под наблюдением врачей.

Что касается Жоэля Геррио, то он отверг все обвинения в свой адрес еще в пятницу. Тогда же его адвокат, мэтр Реми-Пьер Дрэ, заверил общественность, что речь идет о "недоразумении", поскольку его клиент думал, что является обладателем всего лишь "слегка повышающего настроение" вещества, а не настоящего наркотика "Экстази", сообщила прокуратура.

Источник - ИноСМИ
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