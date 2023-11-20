Иран: Революция как конфликт поколений. На что способна персидская молодежь? - Михаил Магид

00:03 21.11.2023 Иран: Революция как конфликт поколений.

На что способна персидская молодежь?

Михаил Магид



20.11.23

В прошлом году в середине сентября полиция нравов арестовала в Тегеране молодую женщину курдского происхождения, по имени Жина Махса Амини. Она сопротивлялась при аресте и, по всей вероятности, была забита насмерть в полицейском участке. Через несколько дней она скончалась. Махсе Амини было 22 года. Причиной ареста стал "неправильно" (по мнению полицейских) надетый хиджаб. Иранские законы и указания верховного лидера требуют его обязательного ношения, а полиция строго следит за тем, чтобы он был "правильно повязан".



Эти события - смерть молодой женщины и то, при каких обстоятельствах она произошла - потрясли Иран и привели к невиданным в истории исламской республики молодежными протестам. Молодые парни и девушки вышли на улицы в десятках городов. Столкновения с полицией и силами специального назначения "басидж" продолжались более полугода, но в итоге власти все же сумели подавить выступления. Его особенностью было то, что хотя многие иранцы симпатизировали протестам, на улицы выходила главным образом молодежь.



Тем не менее, последствия случившегося будут проявлять себя очень долго. В глазах поколения зумеров авторитет иранского режима практически уничтожен. Это первое глобализированное поколение, которое не так уж сильно отличается от своих сверстников в других странах мира. Они точно так же сидят в интернете, смотрят те же сериалы, переписываются в чатах. С их точки зрения, 84-летний иранский диктатор, верховный лидер великий аятолла Али Хаменеи, с его указаниями в отношении соблюдения правил одежды, это что-то вроде динозавра, вылезшего из временной трещины, и набросившегося на людей. Старики у власти и иранская молодежь - совершенно несовместимы.



Но вот что удивительно. Даже спустя год после начала массовых протестов, буквально перевернувших Иран, молодые люди так и не сформулировали альтернативу исламской республике. Лозунг восстания - "Женщина, Жизнь, Свобода!" заимствован у лидера Курдской рабочей партии (РПК), Абдуллы Оджалана. Эта организация ведет борьбу за политическую автономиюнезависимость курдов в странах Ближнего Востока. Однако, интереса к философии Оджалана - "демократическому конфедерализму" - у иранской молодежи не наблюдается (м.б. за исключением некоторых регионов Иранского Курдистана, Роджхилата, как его называют курды). Нет и видимого интереса к другим течениям общественно-политической или социально-экономической мысли.



На рисунках, созданных кем-то из участников молодежных протестов и распространившихся в Сети, показано то, как эти люди видят счастливый Иран будущего, избавленный от диктатуры верховного лидера - от шиитской теократии. Девушки в открытых платьях прогуливаются по улицам вместе с молодыми людьми, танцуют на дискотеках (в Иране запрещены публичные женские танцы) и сидят в барах за стаканом вина (в современном Иране запрещен алкоголь).



Бабак Мина, исследователь философии (ему 45 лет), около полугода следил за молодыми иранцами (до 30 лет) в Твиттере. Затем он опубликовал результаты наблюдений. Вот что он, в частности, пишет:



"Первое, что привлекло мое внимание, это то, что выражение сексуальных желаний молодежи в киберпространстве не имеет границ. Я отсутствовал в Иране около 15 лет, и эта перемена для меня относительно новая, особенно среди девушек. Модель отношений во многом порнографическая. Подчеркиваю, что, по моему мнению, основные изменения происходят среди девушек, потому что парни в какой-то степени всегда были такими.



Второй момент - это аполитичная природа молодых и подростковых пользователей, вопреки тому, о чем постоянно говорят. Образ жизни этих молодых людей противоречит образу жизни, пропагандируемому в Исламской Республике, это неизбежно вовлекает их в политику, но это столкновение случайное, а не обусловлена ​​конкретным осознанием и направлением.



Многие из этих молодых людей написали в своих профилях "Женщина, жизнь, свобода" (лозунг движения Махсы Амини - прим.), но читатель не может определить, в чем именно состоят их политические взгляды.



Третий момент, связанный с предыдущим, заключается в том, что культура и мир этих молодых людей преимущественно формируются в виртуальном пространстве. Их культура - ​​это глобальная медиакультура. Большинство из них знают английский и очень открыты новому миру, а именно Америке. По моему общему мнению, их главное желание - вести образ жизни соответствующий американскому стандарту.



Четвертое, что привлекло мое внимание, - это персидский этих пользователей. Безликий персидский, смешанный с английским".



Возможно, Твиттер - не лучшее место для того, чтобы составить представление об иранской молодежи, тем более что он используется преимущественно для коротких сообщений. Но все же, почему они зовут друг друга исключительно на вечеринки с сексом и "музоном", а не на концерт Иоганна Себастьяна Баха или Джавада Маруфи, и не на лекцию о психоанализе или о философии Али Шариати?



При всем уважении к праву людей самим выбирать себе одежду, образ жизни и убеждения, позволю себе выразить сомнение относительно способности этих людей создать нечто прекрасное. Рано или поздно диктатура в Иране рухнет, но что потом?



Остановить планету и повернуть ее в другую сторону могут скорее молодые люди из Гадких Лебедей братьев Стругацких, чем современная иранская молодежь, озабоченная выпивкой, сексом и не способная за год протестов сформулировать, в чем же, собственно, состоит альтернатива исламской республике. И проблема именно в этом, а не в сексе и не в желании подергаться на танцах - сами по себе эти вещи абсолютно нормальны.



В лучшем случае такие люди, лишенные политического мышления, социальной философии и знаний об обществе, станут инструментом в чужих руках, а затем, использовав их, на смену 84-летнему верховному лидеру, который уже и так не слишком хорошо воспринимает реальность, придут какие-нибудь энергичные мерзавцы, которые захватят власть и заставят всех остальных работать на себя.



Но приходят ли в мир такие поколения, как то, что описано у братьев Стругацких? Как ни странно - да.



Книга "Гадкие Лебеди" была написана в СССР в 1967 году, накануне молодежной европейской или даже мировой студенческой и рабочей революции 1968−1980 гг. Многие участники тех бурных событий живо интересовались различными направлениями политической и социально-философской мысли. Несмотря на юный возраст, их привлекали не только секс и выпивка. Хотя они много внимания уделили сексуальной революции, это не отвлекло их мысли от революции социальной. Не меньше, чем веселые вечеринки, были интересны им Фрейд и Маркс.



В 1904 году в России был проведен социологический опрос среди учеников старших классов гимназий. Кстати, во избежание недоразумений: гимназии не были элитарными учебными учреждениями, по крайней мере, наряду с представителями верхушки, в них учились дети купцов, рабочих, селян, нацменьшинств, словом, дети тех, кто не был специалистами в науках и литературе. Результат опроса оказался удивительным:



"В результате опроса учащейся молодежи, что она читает - получились нижеследующие ответы: в центре внимания стоят Дарвин и Тимирязев. Естествознание занимает первое место по чтению. Непосредственно за ним следует литература политико-экономическая (Зомбарт, Исаев, Чупров). Далее читают: Ницше, Толстого (691 отв.), Горького (586), Достоевского (3-е место), Тургенева (470), Чехова и затем Писарева (437) и Добролюбова. Пушкин, Лермонтов и Гоголь получили только по 100 ответов. И печально-одинокое, последнее место занимает в этом великом деле влияние на учащихся наш православный отец-законоучитель, духовные книги".



Эти сведения приводит в своей работе "Интеллигенция и Церковь" (Москва, 1905 год) священник А.Полозов.



Вернер Зомбарт (1863−1941) - это выдающийся немецкий экономист, социолог и историк, а так же философ культуры и представитель немецкой исторической школы в экономической теории; Александр Чупров (1842−1908) - российский ученый-экономист - одна из крупнейших величин на небосклоне российской экономической науки того времени, общественный деятель, член-корреспондент Петербургской АН, симпатизировавший идеям народнического социализма.



Журналист Павел Пряников, основатель сайта "Толкователь", замечает по этому поводу: "То, что гимназисты лет 16−17-ти запоем читали экономиста Чупрова, да с таким отрывом от худ. литературы - поразительно, конечно. Это как сейчас бы у старшеклассников в числе самых популярных авторов были бы экономисты Кругман или Стиглиц".



К сказанному "Толкователем" добавлю, что Толстой и Ницше на первом месте в списке художественной литературы - это тоже весьма любопытно. Представим себе, что в наши дни старшеклассники бурно обсуждают литературные произведения Луи-Фердинанда Селина, Андре Жида и Франца Кафки, и, кроме статей Пола Кругмана по мировой экономике, или, положим, работ Бранко Милановича, самостоятельно изучают Паннекука, Фромма, и, быть может, даже осилили Зурзмансора ©…



Таким было поколение образованной молодежи, которое сыграло исключительную роль в революции в России начала XX века. Персонажи Гадких Лебедей - не фантазия, а наши с вами соотечественники, бродившие по тем же самым улицам 100 лет назад. (Впрочем, без элитарности, присущей героям братьев Стругацких).



Конечно, нужно сразу сделать ряд оговорок. Большинство населения в России начала XX столетия вообще были неграмотными (показатели грамотности достигали 20−30 процентов, хотя у молодежи они были намного выше). Кроме того, если бы рабочие крупных фабрик не создавали сами забастовочные комитеты, Советы, и другие органы самоуправления на фабриках и заводах, то никакой революции бы не было. И более того, революция закончилась не лучшим образом, самоуправление работников было ликвидировано, на смену ему пришла власть партии, которая не хотела ее никому уступать. Часть талантливой молодежи была уничтожена репрессиями, многие другие погибли в ходе революционных бурь.



И тем не менее, без этого поколения революции могло не быть. Возможно, не было бы самой попытки изменить человеческую вселенную, преобразовав ее в нечто прекрасное. Режимы приходят и уходят, и нет ничего вечного под Луной. И всему есть конец. Будет ли новое начало? Источник - свободная пресса

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