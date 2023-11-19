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Какого мира хотят Армения и Азербайджан, - Артур Аваков
00:08 21.11.2023

19.11.2023

Ереван надеется на международную поддержку, Баку предлагает договориться самим
Артур Аваков

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Пиа Куама заявила, что Баку готов к мирным переговорам с Арменией. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Ереване, организованной после двухдневного визита в Азербайджан. Куама сказала, что надеется на подписание договора уже на предстоящей неделе. "Пришло время найти новый путь к миру", – подчеркнула председатель ПА ОБСЕ в ходе пресс-конференции в Ереване.
Впрочем, премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался менее оптимистичен. Во-первых, выступая на открытии осенней сессии ПА ОБСЕ в Ереване, он возмутился тем, что в Баку "под высшим патронатом" его страну называют "Западным Азербайджаном". Армянский лидер увидел в этом признак подготовки к новой войне. Во-вторых, Пашинян предлагает соседу обменять всех пленных по формуле "всех на всех", но успеха пока не добился.

В Баку не могли оставить выступление Пашиняна без ответа. Община "Западного Азербайджана" назвала слова армянского лидера клеветой и искажением ее деятельности. Вместе с тем в организации напомнили, что ранее Пашинян называл Карабах Арцахом, но не считал это угрозой Азербайджану.

Кроме того, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе отдают предпочтение необоснованным и противоречивым заявлениям. "Несмотря на выдвигаемые в последние три года Азербайджаном инициативы, связанные с пятью базовыми принципами – демаркацией границ, открытием коммуникаций и подписанием мирного соглашения, Армения чинила препятствия данному процессу. Хотя азербайджанская сторона на сегодняшний день вернула около 100 армянских пленных, Армения в ответ на это подорвала усилия по установлению доверия, касающиеся возвращения лиц, задержанных при ошибочном пересечении границы, захватила в плен двух азербайджанских военнослужащих, что свидетельствует о несерьезном отношении армянской стороны к вопросу возвращения задержанных лиц", – отметил дипломат.

Как бы там ни было, спикер парламента Армении Ален Симонян заверил, что его страна поддерживает мирную повестку. "После всех трудностей, которые пережили народы Южного Кавказа в последние десятилетия, сегодня появилась историческая возможность установить мир между Арменией и Азербайджаном", – сказал политик. Будущее региона он видит с открытыми границами и сильными экономическими, политическими и культурными связями.

Примечательно, что накануне помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью EU Reporter, по сути, сказал то же самое. "Мы считаем, что это историческая возможность, чтобы построить устойчивый мир, – заявил чиновник. – Мы хотим построить новую архитектуру региональной безопасности, основанную на принципах справедливости, признавая территориальную целостность и суверенитет друг друга и прекращая все территориальные претензии. Я думаю, что нам следует прийти к заключению мира, а другие партнеры также могут поддержать это соглашение".

Осенняя сессия ПА ОБСЕ могла бы стать площадкой, на которой Баку и Ереван могли бы в очередной раз обсудить двусторонние проблемы. Однако азербайджанская делегация не поехала на мероприятие, сославшись на угрозы безопасности. При этом армянские коллеги обещали выделить охрану.

"Армянская сторона не демонстрирует реальной готовности к подписанию мирного договора или к серьезным переговорам. Наоборот, Ереван пытается судиться с Баку на международных площадках. Так, недавно Международный суд ООН отклонил семь из десяти требований армян, – заявил "НГ" азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, – Как можно параллельно с этим говорить о желании помириться?"

По мнению эксперта, значительную роль в сложившейся ситуации играют страны Запада, которые хотят не урегулировать конфликт, а вытеснить Россию с Южного Кавказа. По словам Велизаде, Армения стала проводником их политики, а Азербайджан отказывается от переговоров на таких условиях, поэтому не хочет встречаться на западных площадках.

"После того как Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом, он потерял интерес к мирному процессу, – полагает армянский политический аналитик Аршалуйс Мгдесян. – Сейчас Баку нужен не мир, а доминирование в регионе. Если мирный договор позволит его добиться, то его можно заключить, а если нет, найдутся другие способы. Армении, наоборот, нужен мир, чтобы избавиться от угрозы войны и начать решать экономические вопросы".

Также Мгдесян считает, что, даже если мирный договор между Баку и Ереваном будет заключен в Москве, нет гарантии того, что в дальнейшем азербайджанская сторона не нарушит его, если решит, что это будет полезно для ее интересов. На этот случай армянские власти пытаются заручиться международной поддержкой, а Баку, напротив, предлагает решить все вопросы на региональной основе.

Источник - НГ
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