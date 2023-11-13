Уроки истории. О манапстве, - Зайнидин Курманов

00:23 21.11.2023

13 Ноября 2023



Зайнидин Курманов



В период текущего празднования Дня истории и памяти предков произошло множество событий,​ конференций и презентаций, которые свидетельствуют о возрастании интереса наших граждан​ к отечественной​ истории, ее известным и неизвестным страницам, историческим персонажам,​ их современной интерпретации. Это надо связывать с гражданским​ ​ ростом​ ​ нашего общества, которое все больше интегрируется в​ мировое пространство,​ решением проблем выживания, сменой поколений, ростом удельного веса молодежи, не удовлетворенного историческим хламом, оставшимся в наследство от прежних времен. Поэтому снова​ нужны новые подходы и новый багаж знаний по всем направлениям, в т.ч. и в области социальных наук.



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Одной из интересных тем во все времена​ была, есть и будет проблема​ трансформации правящих элит и​ классов. Просмотр старой и новой​ литературы о кыргызских правящих элитах​ показывает, что уровень наших общих​ знаний об этом практически не претерпел существенных изменений. По-прежнему доминируют черно-белые краски классового подхода, когда правящие классы изображались исключительно в негативном свете. Правда, с некоторым исключением и своеобразием. Появились положительные​ правители -​ Барс-бег, Ормон-хан, Алымбек-датка, Курманджан-датка,​ Шабдан-батыр и другие. А вот классы, которые они представляют -​ манапство - были жестокими​ феодалами и​ угнетателями, предателями своего народа. Например, правитель сарыбагышей по имени​ Манап (17 в.), чье имя стало впоследствии​ ​ нарицательным титулом у северных кыргызских племен и родов,​ оказывается был первым тираном и жестоким угнетателем. Надо же, какие кыргызские правители-бии​ ​ были дураками, коль позаимствовали такое дурное имя. Ну не откровенная ли дурость?



А​ в целом я не удивляюсь таким странным подходам, присущим конформистам, пытающихся усидеть на двух стульях:​ "Начальство хорошее, только вот​ народ почему-то​ неважный"! Вот такие "достижения"​ ​ к 30-летию независимости… Или все-таки нам пора научиться​ показывать отечественный исторический процесс​ и роль народных​ масс и​ личностей в истории​ ​ во всем их величии, сложности и драматизме!?​ Как это делают в цивилизованном​ мире.



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Дореволюционные российские​ и отечественные​ историки пишут, что​ среди кыргызских​ манапов, во-первых,​ появилась своя иерархия:



1. Чон-манапы (ага-манапы)​ - крупные феодалы (1-2 тысячи юрт).



2. Чынжырлуу-манапы​ - наследственные манапы.



3. Орто-манапы​ - средние манапы;



чала-манапы​ - мелкие манапы, полностью зависимые от других.



4. Чолок-манапы​ - низший слой манапов.



5. Букара-манапы​ - родня манапов, без власти, но отличающаяся более высоким статусом от простонародья.



И, во-вторых, манапы могли лишиться права на власть, если при них ухудшалось материальное положение своих сородичей и соплеменников,​ или, если они допускали нехорошие с точки зрения морали и нравственности, а также обычаев и права​ поступки. То есть могли быть лишены звания манапа. Вот такая особенность кыргызской политической системы, кочевой демократии.​



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Исторический процесс хорошо понимается, когда ее показываешь на примере отдельных человеческих или семейных​ судеб, историй, художественных​ картин,​ фотографий и кинолент. Замечено, что людей​ не прошибают на слезу​ разговоры о страшных войнах и многомиллионных жертвах. А вот конкретные истории - да! Начну с очень​ известной мне семьи​ С того, что знаю лучше всех, и как объективный​ профессионал-историк, но и родственник тоже.​ А​ ​ не только по первоисточникам, которых почти не сохранилось. Или слухам…



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Мой прадед Курман Лепесов (Курман-батыр) не был потомственным манапом. В его родословной до 14 колена​ были воины-простолюдины, муллы, мудрецы, бии и даже​ полководцы… Служил у Кокумбая Чинина (Чыны), верховного манапа саяков, аткаминером, был руководителем его родовой администрации. Говорят, был человеком большого ума, сильной​ воли и богатырской мощи, что собственно подтверждается его политической​ биографией. Корреспондент "Батрацкой правды" Н.Прохоров писал о нем, присутствуя на судебном процессе 1926 г. во Фрунзе, где Курмана осудили как одного из влиятельных манапов к 5 годам ссылки: "Такого богатыря обычная кыргызская лошаденка не снесет".



В молодости​ совершил конный хадж в Мекку и Медину. После того, как стал ходжой, всех своих детей называл мусульманскими именами -​ Исхак, Шамседин, Насердин, Самудин, Султанидин, Шарапидин, Зайнидин,​ Кемелидин. Звали мою родную​ пробабушку Гулькан. Единственную дочь -​ Куласал, ее лично не затронули массовые репрессии, как родных​ братьев. Она стала прототипом главной героини романа Т.Сыдыкбекова "Зайыптар".​



Ее второй​ муж Карыпбай Канатов, сын предводителя восстания 1916 г. и сарыбагышского чон-манапа​ ​ Канат-хана Абукина (Ыбыке), около​ ​ 30 лет был в заключении, освободившись лишь​ после смерти Сталина, а через год умер в 1954 г.​ Курману они были не только родственниками, но и единомышленниками по партии "Алаш".​



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Когда русские колониальные​ власти провели на захваченных территориях Туркестана​ территориально-административную реформу и ввели выборное начало на уровне волостей, принял участие и​ выиграл несколько​ выборов​ в Загорной волости. Стал новым верховным​ ​ родоправителем саяков -​ чон-манапом не путем переворота или набега, а в результате выборов.​



В одних источниках сообщается, что он правил Загорной волостью в целом, другие, что одним из участков этой волости. По учебникам и "Истории Киргизской​ ССР", воспоминаниям​ очевидцев удалось узнать, что был одним​ ​ из предводителей восстания 1916 г., который отказался от титула хана. По сообщениям прессы того времени, удалось установить, что являлся​ членом партии "Алаш" и даже был делегатом, вместе со своим старшим сыном Исхаком -​ тоже волостным управителем,​ второго съезда партии в г. Оренбурге. Участвовали в обсуждении и​ принятии программы партии, ставившей целью создание в Туркестане тюркской​ "Автономии Алаш" -​ демократической республики с парламентской формой правления. Она была создана в 1918 г. со столицей в г.​ Семипалатинске, переименованной​ в г.Алаш-Кала. И просуществовала автономия до 1920 г., когда обманом была ликвидирована. Вместо нее большевики​ создали Киргизскую (Казахскую)​ АССР с центром в г.Оренбурге. Алашевцев в правительство новой​ республики​ ​ не пригласили. А в​ 1920 г. закрыли и саму партию "Алаш". В​ Кыргызстане ее распустили еще раньше в 1918 г., после подавления т.н. "Беловодского крестьянского (левоэсеровского) восстания". Левые эсеры Туркестана были союзниками партии Алаш, но в восстании не участвовали. Тем не менее, как всегда​ правы оказались​ те, у которых в данное время​ оказалось больше прав, чем у восставших.



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Либеральную светскую​ партию "Алаш" в 1905 г.​ создали и продвигали многие выдающиеся политические деятели, отцы-основатели современного Казахстана и Кыргызстана, как Алихан Букейханов, Абдыкерим Сыдыков, Ахмет Байтурсынов, Ишеналы Арабаев, Мухамеджан Тынышпаев и Иманалы Айдарбеков и многие другие известные личности. Движущей силой партии были представители национальной интеллигенции, аристократии, студенты, государственные служащие, предприниматели.​ Следовательно, Курман​ был прогрессивным человеком,​ политиком и общественным деятелем, раз поддерживал их,​ ​ активно участвовал в политической жизни своего​ народа. Был просветителем и меценатом, построил для кыргызских детишек в Джумгале медресе.



Курман глубоко понимал роль образования и науки​ в модернизации кыргызского общества. Сам обучал своих​ детей, а особо отличившихся​ ​ отправил учиться в Пишпекскую гимназию - Шамседина и Султана. Достаточно сказать, что в гимназии, где обучение велось на русском языке,​ обучали 4 языкам -​ латыни, древнегреческому, французскому и немецкому языкам.​ ​



Первый, Шамседин,​ после революции перешел на сторону Советов и работал начальником ЧК по Нарынскому уезду. После подавления Нарынского мятежа в 1920 г. ушел со службы. Окончил Московский институт красной профессуры, стал экономистом-финансистом и всю жизнь проработал в аппарате ЦИК и СНК Киргизской АССР, а затем главным бухгалтером Курдайского райфо. Был убит неизвестными​ в 1942 г.​ ​



Второй сын​ Султан стал педагогом с литературным псевдонимом "Учкун", работал​ преподавателем в Ошском хлопковом техникуме,​ заместителем​ директора Кыргызского педтехникума, правопреемником которого является​ нынешний​ ​ КНУ им. Ж.Баласагына. Являлся соавтором Программы и Манифеста "Социал- Туранской партии". Был соратником Абдыкерима Сыдыкова, лидера партии.​ Имел партийный псевдоним "Борон".​



Дети Курмана​ практически все состоялись​ при жизни​ как​ достойные​ граждане и личности. Из 9 его детей выжили лишь двое -​ дочь Куласал и самый младший сын Кемель, который отсидел 8 лет и воевал в​ штрафном батальоне в годы второй мировой войны. Был ближайшим другом Тугельбая Сыдыкбекова.​ Работал фотожурналистом. Умер от болезни в 1964 г.​ Все остальные погибли в период​ массовых​ репрессий, но​ были реабилитированы в годы хрущевской оттепели.​



Сам Курман-батыр​ тоже был репрессирован в числе первых влиятельных манапов​ в 1926 г. Умер в 1927 г. в г.Соль-Илецке близ Оренбурга​ при этапировании в Украину. В советское время его пытались оболгать, да и сейчас отдельные завистники​ и неудачники пытаются поддерживать​ о нем всякие​ небылицы и сказки. Но собаки лают, караван идет. Титула манапа Курмана Лепесова никто, в соответствии с обычаями и традициями нашего народа, не лишал. Значит ничего плохого он не совершал и не делал.​



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Мы, его потомки и​ родственники, до сих пор​ не знаем, где его могила. Для кыргызов это большая трагедия, когда не знаешь, где могила отца.​ У нас нет его фото. Возможно, они есть в архивах органов безопасности, в​ которых хранятся материалы дел​ репрессированных граждан.​ ​ Единственный портрет, то ли фото, наконец-то, недавно​ нашли. Он перед вами! Это все, что осталось от этого благородного и сильного человека. А еще ПАМЯТЬ​ о нем!



Так, что неправы были советские идеологи и ученые писавшие, что манапы были врагами Советской власти. Плоть от плоти представители своего народа, носители и охранники​ национальных и культурных традиций, они хотели лишь справедливости, сохранения своего народа и его​ благополучия. Так было, уверен,​ во все времена на протяжении нашей трехтысячелетней истории кыргызского народа.