|Уроки истории. О манапстве, - Зайнидин Курманов
00:23 21.11.2023
13 Ноября 2023
Зайнидин Курманов
В период текущего празднования Дня истории и памяти предков произошло множество событий, конференций и презентаций, которые свидетельствуют о возрастании интереса наших граждан к отечественной истории, ее известным и неизвестным страницам, историческим персонажам, их современной интерпретации. Это надо связывать с гражданским ростом нашего общества, которое все больше интегрируется в мировое пространство, решением проблем выживания, сменой поколений, ростом удельного веса молодежи, не удовлетворенного историческим хламом, оставшимся в наследство от прежних времен. Поэтому снова нужны новые подходы и новый багаж знаний по всем направлениям, в т.ч. и в области социальных наук.
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Одной из интересных тем во все времена была, есть и будет проблема трансформации правящих элит и классов. Просмотр старой и новой литературы о кыргызских правящих элитах показывает, что уровень наших общих знаний об этом практически не претерпел существенных изменений. По-прежнему доминируют черно-белые краски классового подхода, когда правящие классы изображались исключительно в негативном свете. Правда, с некоторым исключением и своеобразием. Появились положительные правители - Барс-бег, Ормон-хан, Алымбек-датка, Курманджан-датка, Шабдан-батыр и другие. А вот классы, которые они представляют - манапство - были жестокими феодалами и угнетателями, предателями своего народа. Например, правитель сарыбагышей по имени Манап (17 в.), чье имя стало впоследствии нарицательным титулом у северных кыргызских племен и родов, оказывается был первым тираном и жестоким угнетателем. Надо же, какие кыргызские правители-бии были дураками, коль позаимствовали такое дурное имя. Ну не откровенная ли дурость?
А в целом я не удивляюсь таким странным подходам, присущим конформистам, пытающихся усидеть на двух стульях: "Начальство хорошее, только вот народ почему-то неважный"! Вот такие "достижения" к 30-летию независимости… Или все-таки нам пора научиться показывать отечественный исторический процесс и роль народных масс и личностей в истории во всем их величии, сложности и драматизме!? Как это делают в цивилизованном мире.
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Дореволюционные российские и отечественные историки пишут, что среди кыргызских манапов, во-первых, появилась своя иерархия:
1. Чон-манапы (ага-манапы) - крупные феодалы (1-2 тысячи юрт).
2. Чынжырлуу-манапы - наследственные манапы.
3. Орто-манапы - средние манапы;
чала-манапы - мелкие манапы, полностью зависимые от других.
4. Чолок-манапы - низший слой манапов.
5. Букара-манапы - родня манапов, без власти, но отличающаяся более высоким статусом от простонародья.
И, во-вторых, манапы могли лишиться права на власть, если при них ухудшалось материальное положение своих сородичей и соплеменников, или, если они допускали нехорошие с точки зрения морали и нравственности, а также обычаев и права поступки. То есть могли быть лишены звания манапа. Вот такая особенность кыргызской политической системы, кочевой демократии.
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Исторический процесс хорошо понимается, когда ее показываешь на примере отдельных человеческих или семейных судеб, историй, художественных картин, фотографий и кинолент. Замечено, что людей не прошибают на слезу разговоры о страшных войнах и многомиллионных жертвах. А вот конкретные истории - да! Начну с очень известной мне семьи С того, что знаю лучше всех, и как объективный профессионал-историк, но и родственник тоже. А не только по первоисточникам, которых почти не сохранилось. Или слухам…
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Мой прадед Курман Лепесов (Курман-батыр) не был потомственным манапом. В его родословной до 14 колена были воины-простолюдины, муллы, мудрецы, бии и даже полководцы… Служил у Кокумбая Чинина (Чыны), верховного манапа саяков, аткаминером, был руководителем его родовой администрации. Говорят, был человеком большого ума, сильной воли и богатырской мощи, что собственно подтверждается его политической биографией. Корреспондент "Батрацкой правды" Н.Прохоров писал о нем, присутствуя на судебном процессе 1926 г. во Фрунзе, где Курмана осудили как одного из влиятельных манапов к 5 годам ссылки: "Такого богатыря обычная кыргызская лошаденка не снесет".
В молодости совершил конный хадж в Мекку и Медину. После того, как стал ходжой, всех своих детей называл мусульманскими именами - Исхак, Шамседин, Насердин, Самудин, Султанидин, Шарапидин, Зайнидин, Кемелидин. Звали мою родную пробабушку Гулькан. Единственную дочь - Куласал, ее лично не затронули массовые репрессии, как родных братьев. Она стала прототипом главной героини романа Т.Сыдыкбекова "Зайыптар".
Ее второй муж Карыпбай Канатов, сын предводителя восстания 1916 г. и сарыбагышского чон-манапа Канат-хана Абукина (Ыбыке), около 30 лет был в заключении, освободившись лишь после смерти Сталина, а через год умер в 1954 г. Курману они были не только родственниками, но и единомышленниками по партии "Алаш".
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Когда русские колониальные власти провели на захваченных территориях Туркестана территориально-административную реформу и ввели выборное начало на уровне волостей, принял участие и выиграл несколько выборов в Загорной волости. Стал новым верховным родоправителем саяков - чон-манапом не путем переворота или набега, а в результате выборов.
В одних источниках сообщается, что он правил Загорной волостью в целом, другие, что одним из участков этой волости. По учебникам и "Истории Киргизской ССР", воспоминаниям очевидцев удалось узнать, что был одним из предводителей восстания 1916 г., который отказался от титула хана. По сообщениям прессы того времени, удалось установить, что являлся членом партии "Алаш" и даже был делегатом, вместе со своим старшим сыном Исхаком - тоже волостным управителем, второго съезда партии в г. Оренбурге. Участвовали в обсуждении и принятии программы партии, ставившей целью создание в Туркестане тюркской "Автономии Алаш" - демократической республики с парламентской формой правления. Она была создана в 1918 г. со столицей в г. Семипалатинске, переименованной в г.Алаш-Кала. И просуществовала автономия до 1920 г., когда обманом была ликвидирована. Вместо нее большевики создали Киргизскую (Казахскую) АССР с центром в г.Оренбурге. Алашевцев в правительство новой республики не пригласили. А в 1920 г. закрыли и саму партию "Алаш". В Кыргызстане ее распустили еще раньше в 1918 г., после подавления т.н. "Беловодского крестьянского (левоэсеровского) восстания". Левые эсеры Туркестана были союзниками партии Алаш, но в восстании не участвовали. Тем не менее, как всегда правы оказались те, у которых в данное время оказалось больше прав, чем у восставших.
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Либеральную светскую партию "Алаш" в 1905 г. создали и продвигали многие выдающиеся политические деятели, отцы-основатели современного Казахстана и Кыргызстана, как Алихан Букейханов, Абдыкерим Сыдыков, Ахмет Байтурсынов, Ишеналы Арабаев, Мухамеджан Тынышпаев и Иманалы Айдарбеков и многие другие известные личности. Движущей силой партии были представители национальной интеллигенции, аристократии, студенты, государственные служащие, предприниматели. Следовательно, Курман был прогрессивным человеком, политиком и общественным деятелем, раз поддерживал их, активно участвовал в политической жизни своего народа. Был просветителем и меценатом, построил для кыргызских детишек в Джумгале медресе.
Курман глубоко понимал роль образования и науки в модернизации кыргызского общества. Сам обучал своих детей, а особо отличившихся отправил учиться в Пишпекскую гимназию - Шамседина и Султана. Достаточно сказать, что в гимназии, где обучение велось на русском языке, обучали 4 языкам - латыни, древнегреческому, французскому и немецкому языкам.
Первый, Шамседин, после революции перешел на сторону Советов и работал начальником ЧК по Нарынскому уезду. После подавления Нарынского мятежа в 1920 г. ушел со службы. Окончил Московский институт красной профессуры, стал экономистом-финансистом и всю жизнь проработал в аппарате ЦИК и СНК Киргизской АССР, а затем главным бухгалтером Курдайского райфо. Был убит неизвестными в 1942 г.
Второй сын Султан стал педагогом с литературным псевдонимом "Учкун", работал преподавателем в Ошском хлопковом техникуме, заместителем директора Кыргызского педтехникума, правопреемником которого является нынешний КНУ им. Ж.Баласагына. Являлся соавтором Программы и Манифеста "Социал- Туранской партии". Был соратником Абдыкерима Сыдыкова, лидера партии. Имел партийный псевдоним "Борон".
Дети Курмана практически все состоялись при жизни как достойные граждане и личности. Из 9 его детей выжили лишь двое - дочь Куласал и самый младший сын Кемель, который отсидел 8 лет и воевал в штрафном батальоне в годы второй мировой войны. Был ближайшим другом Тугельбая Сыдыкбекова. Работал фотожурналистом. Умер от болезни в 1964 г. Все остальные погибли в период массовых репрессий, но были реабилитированы в годы хрущевской оттепели.
Сам Курман-батыр тоже был репрессирован в числе первых влиятельных манапов в 1926 г. Умер в 1927 г. в г.Соль-Илецке близ Оренбурга при этапировании в Украину. В советское время его пытались оболгать, да и сейчас отдельные завистники и неудачники пытаются поддерживать о нем всякие небылицы и сказки. Но собаки лают, караван идет. Титула манапа Курмана Лепесова никто, в соответствии с обычаями и традициями нашего народа, не лишал. Значит ничего плохого он не совершал и не делал.
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Мы, его потомки и родственники, до сих пор не знаем, где его могила. Для кыргызов это большая трагедия, когда не знаешь, где могила отца. У нас нет его фото. Возможно, они есть в архивах органов безопасности, в которых хранятся материалы дел репрессированных граждан. Единственный портрет, то ли фото, наконец-то, недавно нашли. Он перед вами! Это все, что осталось от этого благородного и сильного человека. А еще ПАМЯТЬ о нем!
Так, что неправы были советские идеологи и ученые писавшие, что манапы были врагами Советской власти. Плоть от плоти представители своего народа, носители и охранники национальных и культурных традиций, они хотели лишь справедливости, сохранения своего народа и его благополучия. Так было, уверен, во все времена на протяжении нашей трехтысячелетней истории кыргызского народа.