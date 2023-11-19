Запад находится в состоянии упадка, - "Шпигель"

05:15 21.11.2023 Der Spiegel

Германия



Запад находится в состоянии упадка, считают на Западе



До распада Евросоюза осталось каких-то пару десятков лет, пишет Spiegel. По мнению участников опроса, проведенного в нескольких странах, судьба блока предопределена и во многом зависит от исхода конфликта на Украине. Запад получил неприятный сигнал.



Европейский образ жизни, защита со стороны США, торговля с Китаем - опрос жителей более чем двадцати государств показывает, что старое блоковое мышление медленно умирает. Особенно пессимистично смотрят в будущее граждане западных стран.



Европейский союз распадется в ближайшие 20 лет. По данным новых опросов, многие в Европе и за ее пределами думают именно так. Похоже, что дальнейшую судьбу ЕС они связывают с тем, как завершится российская специальная операция на Украине.



Такие выводы следуют из доклада аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям". Приведенные в нем данные основаны на результатах опросов, проведенных в США, Южной Корее, одиннадцати европейских странах, а также в Китае, России и еще шести неевропейских государствах. Опросы проводились, в частности, известными организациями, которые занимаются изучением общественного мнения - Gallup и YouGov.



Авторы исследования пишут, что так называемый "Запад", который включает в себя государства Европы и Соединенные Штаты, по-прежнему имеет тенденцию воспринимать весь земной шар поделенным на "блоки" или "сектора". Неотъемлемой частью подобного мировоззрения является убеждение в том, что все глобальные политические процессы пронизаны скрытым или явным соперничеством двух идеологических и политических систем. Запад убежден, что в условиях этой борьбы он должен одержать победу над Глобальным Югом. Мировой "порядок, основанный на правилах", должен быть защищен от тех, кто дерзнет предложить некие новые альтернативы ("порядок, основанный на правилах" - концепция, продвигаемая западными странами под руководством США и призванная отразить желательное, с их точки зрения, мироустройство и сущность современных международных отношений. - Прим. ИноСМИ).



Однако сейчас мы живем в мире à la carte, то есть "по выбору". В ресторанах это означает возможность свободно заказывать блюда из меню. Это можно экстраполировать и на мировую политику, считают авторы: в геополитическом меню все то, что предлагает Запад, западная модель - это лишь одно из многих блюд. На Глобальном Юге многими западный образ жизни по сей день воспринимается как привлекательный. Однако это не означает, что население этого региона готово рассматривать Запад в качестве долгосрочного и надежного союзника и объединяться с ним.



Блоковое мышление распадается



Согласно опросам, многие воспринимают своих партнеров оппортунистически. Они считают, что могут сочетать самые разнообразные варианты, забирая себе все преференции от каждого - жить европейским образом жизни, иметь гарантии безопасности от США и плодотворно торговать с Китаем.



Соединенные Штаты и Евросоюз, с одной стороны, и Китай, с другой, в широком сознании воспринимаются не как принципиально противоборствующие политические модели, но как великие державы, с которыми можно соревноваться или сотрудничать в зависимости от сути конкретного дела.



Что эти опросы говорят о геополитической расстановке сил в современном мире? Что они могут сказать об утере Западом своей популярности? Кто, по мнению респондентов, одержит верх в российско-украинском конфликте? И какие рекомендации дают авторы доклада в связи с этими коренными переменами?



Запад сейчас переживает свой закат, полагает большая часть опрошенных жителей западных же государств (отсылка к "Закату Европы" (нем. Der Untergang des Abendlandes, иногда издается под названием "Закат Западного мира") - философскому труду немецкого историка Освальда Шпенглера, опубликованный в начале XX века и предсказывающий неминуемое угасание европейской и - шире - западной цивилизации по объективным историческим причинам. - Прим. ИноСМИ). Из числа опрошенных 47% респондентов в США и 40% в Южной Корее оценивают будущее своей страны пессимистично. В странах Глобального Юга наблюдается другая картина: жители Индии (86%), Индонезии (74%), Китая (69%), России (54%) и Бразилии (40%) считают будущее своей родины довольно оптимистичным.



Во всем мире Запад по-прежнему сохраняет свою репутацию. При прочих равных условиях, чисто теоретически, респонденты из большинства стран, в которых проводился опрос, предпочли бы переехать в США или в одну из стран Евросоюза. Таковы ответы большинства в Южной Корее (75%), Саудовской Аравии (62%), Бразилии (68%), Турции (71%) и ЮАР (65%).



Почти во всех странах, принимавших участие в исследовании, при наличии выбора респонденты предпочли бы принадлежать к американскому "блоку", нежели к китайскому. Так ответило большинство респондентов в Южной Корее (82%), Индии (80%), Бразилии (66%), ЮАР (54%), Турции (51%) и Саудовской Аравии (50%). Единственным исключением стала Россия - большинство респондентов здесь в качестве союзника хотели бы видеть Китай.



Практически во всех странах респонденты отдали предпочтение сотрудничеству с Соединенными Штатами, а не с Китаем - в том числе по вопросам безопасности. Единственное исключение - сфера торговли, в которой, как полагает большинство опрошенных, наилучшим партнером будет Китай.



Первое, что бросается в глаза при анализе результатов опросов - тот факт, что люди не видят необходимости принимать такие решения. Можно сказать, что основная установка такова: мы уже давно не ищем постоянных союзников, а стремимся найти разных партнеров в зависимости от предметной области и наших интересов. Сотрудничество в сфере безопасности будет более угодно с Соединенными Штатами, а торговля - с Китаем.



Многие респонденты в самых разных уголках земного шара полагают, что конфликт на Украине - это прокси-война (то есть "опосредованная война", в которой воюющее государство может выступать лишь инструментом борьбы. - Прим. ИноСМИ) между США и Россией. Есть много разногласий не только по поводу того, кто и против кого воюет, но и по поводу того, чем это противостояние должно завершиться. В США (42%) и Европе (33%) доминирует мнение, что Украина должна вернуть себе все утерянные территории - даже если подобная установка означает затягивание боевых действий на долгие сроки и рост числа погибших, пострадавших и эмигрировавших.



За пределами Запада очень немногие респонденты готовы поддержать Украину в долгосрочной перспективе. В Китае (48%), России (46%), Саудовской Аравии (46%), ЮАР (46%), Индии (45%), Турции (43%) и Индонезии (33%) большинство опрошенных заявили, что Украина должна передать России контроль над частью своей территории, чтобы как можно быстрее закончить горячую фазу конфликта.



Значительная часть опрошенных считает упрямство Запада - особенно США, а также Евросоюза и Украины - самым большим препятствием на пути к установлению мира между Россией и Украиной. Так ответили большинство респондентов в Китае (82%), России (71%) и Саудовской Аравии (57%), а также в Индонезии (46%), Турции (49%) и Индии (39%). Только в Европе (56%), США (58%) и Южной Корее (67%) абсолютное большинство респондентов полагают, что основные препоны мирному урегулированию чинит Россия.



Многие участники опроса за пределами Европы и США склонны считать, что в ближайшие пять лет Россия, скорее всего, завершит конфликт с Украиной в статусе победителя. В этом уверено большинство опрошенных в России (86%), Китае (74%), Саудовской Аравии (70%), Индии (63%), Индонезии (60%), ЮАР (59%), Турции (55%). Респонденты в США (52%), Европе (46%) и Южной Корее (43%) дали противоположный ответ, то есть они считают победу России маловероятной. Кроме того, Соединенные Штаты стали единственной страной, в которой половина опрошенных (50%) считают вероятной победу Украины в перспективе ближайших пяти лет.



Поддерживать Тайвань желания нет



Помимо специальной военной операции России на Украине и войны Израиля с ХАМАС на Ближнем Востоке, есть еще один конфликт, который способен перерасти в настоящую войну: Китай может напасть на Тайвань, чтобы осуществить "воссоединение". Это считают вероятным 52% китайских респондентов, а также 39% респондентов в США и 35% в Европе.



Жители Запада не горят желанием сильно вкладываться в помощь Тайбэю. В случае войны за Тайвань только 8% опрошенных европейцев поддержали бы отправку своих войск на остров. В США этот показатель составил 32%. Большинство жителей как Европы, так и Соединенных Штатов, выступают против участия вооруженных сил их государств в возможном тайваньском конфликте.



Хотя Европа выглядит привлекательной для многих, не меньшее количество людей считают Европейский Союз нестабильным политическим объединением. За пределами Европы 41% опрошенных полагают, что ЕС может распасться в ближайшие 20 лет. В Китае (67%), Саудовской Аравии (62%) и России (54%) большинство уверены, что распад возможен.



Евросоюз должен вкладывать деньги в собственные вооруженные силы ради выживания



Треть опрошенных из США и Европы также считают, что Европейский союз в будущем распадется. Однако 50% респондентов из самой Европы придерживаются противоположного мнения. Во многих случаях прогноз относительно будущего Европы связан с результатом конфликта на Украине. В неевропейских странах 73% респондентов, считающих, что распад ЕС вероятен, также ждут, что Россия победит на Украине.



К каким выводам приходят авторы исследования? Их рекомендация такова: в мире, который живет согласно принципу "по выбору", Европейский союз должен проводить политику "стратегической взаимозависимости". Европе следует больше инвестировать в собственные вооруженные силы и безопасность. За счет этого она, с одной стороны, сможет улучшить свою репутацию игрока, способного обеспечивать порядок и безопасность, а с другой - укрепить геополитические позиции западного блока. Авторы предупреждают: Европейский союз не может хвататься за фантомы вчерашнего безмятежного мироустройства - и уж тем более опираться на них, - если он хочет выжить в будущей борьбе за господство.



Автор статьи: Александр Каушански (Alexander Kauschanski), Александр Тремплер (Alexander Trempler) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700532900





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