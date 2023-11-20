Казфутболисты не смогли одолеть словенцев в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024

06:28 21.11.2023

Казахстан уступил Словении в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024



Астана. 21 ноября. КазТАГ – Сборная Казахстана по футболу уступил Словении в финальном матче квалификационного раунда Евро-2024, передает корреспондент агентства.



Счет в матче на стадионе Стожице в Любляне после нарушения со стороны казахстанского защитника Яна Вороговского в своей штрафной открыл с пенальти на 42-й минуте словенский нападающий Беньямин Шешко. В начале второго тайма полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов Сравнял счет, однако за четыре минуты до завершения основного времени хозяева вновь вышли вперед – гол забил полузащитник Беньямин Вербич.



Итоговый счет на табло – 2:1 в пользу сборной Словении.



Победа в матче позволила словенцам и возглавившим группу H датчанам квалифицироваться в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.



Третье место в группе заняла Финляндия, Казахстан разместился на четвертой строчке. На пятой и шестой строчке турнирной таблицы в группе заняли Северная Ирландия и сборная Сан-Марино.



Казахстан завершил выступление в группе с шестью победами и четырьмя поражениями.



При этом, Казахстан еще сохраняет шанс на выступление в финальной стадии Евро-2024 за счет участия в стадии плей-офф Лиги наций, где казахстанцам предстоит сыграть со сборной Греции.