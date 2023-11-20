В Гавайском заливе утонул самолет-разведчик ВВС США "Посейдон"

07:07 21.11.2023

На Гавайях разбился военный самолет-разведчик США



Авиакатастрофа произошла на Гавайях. По данным американских военных, в Гавайском заливе разбился самолет-разведчик ВМС Соединенных Штатов.



"Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки и упал в море", - сообщает Daily Mail.



Известно, что все девять человек, что находились на борту, выжили.



Кстати, упавший самолет принадлежит к классу "Посейдон" - судов, предназначенных для сбора информации.



Напомним, ранее сообщалось, что в результате крушения военного самолета в Средиземном море погибли пять американских военнослужащих, которые находились на борту.