В Узбекистане создан реестр лиц, которым запрещено работать с детьми

07:20 21.11.2023

В Узбекистане создан реестр лиц, которые не смогут работать в детских учреждениях, сообщила глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.



По ее словам, 17 ноября специальным постановлением правительства был утвержден порядок ведения реестра лиц, совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, передает Darakchi.uz



Теперь в данный реестр будут внесены лица, ранее судимые за убийство, клевету на несовершеннолетнего, распространявших порнографическую продукцию с изображением несовершеннолетнего, создание или содержание публичных домов, с привлечением несовершеннолетних, терроризм, а также других видов преступлений. Реестр будет создан и вестись посредством специальной информационной системы.



Процессы, связанные с трудоустройством лиц, включенных в реестр, будут контролироваться на основе сведений, полученной из этой информационной системы.



Точный алгоритм работы реестра, его учета и мониторинга исполнения запрета на работу пока неизвестны.



Танзила Нарбаева лишь отметила, что реестр введен на основании поправок в законодательство о защите прав и свобод женщин и детей, которые были подписаны президентом в апреле 2023 года. Поправками была введена норма, запрещающая лицам, совершившим притеснения и насилие в отношении несовершеннолетних, работать в учреждениях, связанных с образованием, воспитанием детей, их оздоровлением, детских спортивных и творческих организациях.



В Узбекистане создали реестр граждан, которым запрещено работать в сфере воспитания и образования детей. Об этом сообщила глава Сената Олий Мажлиса (парламента) Танзила Нарбаева.



По ее словам, порядок ведения реестра был утвержден 17 ноября. В него будут включать тех, кто ранее был осужден за убийство, клевету на несовершеннолетнего, распространение порнографической продукции с изображением несовершеннолетнего, создание или содержание публичных домов с привлечением несовершеннолетних, терроризм.



Реестр будет создан и вестись посредством специальной информационной системы, которая станет использоваться при решении вопросов, связанных с трудоустройством граждан.



Танзила Нарбаева отметила, что реестр введен в соответствии с поправками , которые были утверждены в апреле текущего года. На основании поправок в законодательство была введена норма, запрещающая совершившим насилие в отношении несовершеннолетних работать в детских образовательных и воспитательных учреждениях, оздоровительных, спортивных и творческих организациях.