Сотрудничество Казахстана и Турции: ожидания не соответствуют реальности, - И.Свистунова

07:25 21.11.2023

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И ТУРЦИИ: ОЖИДАНИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ РЕАЛЬНОСТИ

Турция и Казахстан являются двумя крупнейшими тюркскими державами. Две страны поддерживают активный политический диалог, но динамика экономического сотрудничества Анкары и Астаны далека от заявленных показателей. Об основных проблемах двусторонних отношений Турции и Казахстана читайте в статье старшего научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирины Свистуновой. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



Политический диалог Турции и Казахстана



Для Анкары расширение политических связей с Казахстаном необходимо с точки зрения укрепления турецкого влияния в Центральной Азии. Наряду с этим внимание к Казахстану определяется географическим положением и природными ресурсами этой республики, а также стремлением обеих стран в той или иной форме выполнять функцию "моста" между Востоком и Западом.



В последнее десятилетие турецко-казахстанские политические контакты на высшем уровне происходят регулярно. Помимо двусторонних встреч на уровне президентов и правительства, чиновники двух стран участвуют в переговорах по линии Организации исламского сотрудничества, а также Организации тюркских государств.



Смена руководства в Казахстане в 2019 году (Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента в марте 2019 года. - Прим.Ia-centr.ru) не отразилась на атмосфере турецко-казахстанских отношений, поскольку стороны заинтересованы в сохранении наработанных связей.



Экономическая кооперация Турции и Казахстана



Экономическое сотрудничество между странами расширяется не так быстро, как хотелось бы руководству двух государств.



В 2012 году объем торгового оборота Турции и Казахстана составил $4 млрд. В планах до 2015 года было довести показатель до $10 млрд. Однако в последующие годы объем товарооборота не только не увеличился, но даже снизился. Лишь в 2022 году двум странам удалось преодолеть отметку в $5 млрд.



В Казахстане работают турецкие подрядные компании, которые реализовали около 500 строительных проектов на сумму более 25 млрд долларов. Внимание турецких компаний привлекают богатые запасы природных ресурсов Казахстана. В 2021 году турецкий холдинг "Йылдырым" начал строительство в Жамбылской области завода по производству кальцинированной соды.



На сегодняшний день Турция и Казахстан не являются друг для друга ведущими торговыми партнерами или инвесторами. Планы по активизации экономического сотрудничества, которые озвучивают обе стороны, остаются невыполненными годами.



Взаимодействие Турции и Казахстана в сфере культуры



Наиболее динамично развивающимся направлением работы Турции в Казахстане остается сфера культуры и образования. Обе страны используют фактор этнической и языковой близости для укрепления двусторонних связей. Президент Реджеп Эрдоган во время визита в Астану в октябре 2022 года заявил, что выход турецко-казахстанских отношений на уровень продвинутого стратегического партнерства опирается на общую историю, религию, язык и культуру двух народов.



Одним из показательных проектов в сфере образования считается издание единого школьного учебника "Общая история тюрок" на различных языках. Его представили в 2020 году. Два года спустя научный совет Международной тюркской академии утвердил школьные учебники по таким предметам, как "География тюркского мира" и "Общая литература тюркских народов". Утверждается, что в школах Казахстана, Турции и Азербайджана началось обучение по этим учебникам (в Астане заявили, что книги войдут в список дополнительной литературы. - Прим. Ia-centr.ru)



Отношения с Казахстаном важны для Турции с точки зрения развития "тюркского направления" во внешней политике и для демонстрации своего присутствия в Центральной Азии.



Незначительные масштабы турецко-казахстанского экономического сотрудничества и важное значение отношений с другими крупными игроками (Россией, Китаем, Евросоюзом. - Прим. Ia-centr.ru) ограничивают возможности Астаны по дальнейшему сближению с Турцией.



Полную версию статьи "Турецко-казахстанские отношения на современном этапе" читайте в журнале "Россия и новые государства Евразии".