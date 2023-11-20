Киргизия экономит на бюрократах: в правительстве сократили целых 14 должностей

07:30 21.11.2023

КИРГИЗИЯ ЭКОНОМИТ НА БЮРОКРАТАХ: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СОКРАТИЛИ 14 ДОЛЖНОСТЕЙ



В кабмине Киргизии прошли сокращениязаместителей руководителей министерств и ведомств. В частности, наполовину уменьшилось количество заместителей Министерства экономики и коммерции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Акылбек Жапаров.



До этого под сокращение попали замы в Министерстве природных ресурсов и Государственном агентстве интеллектуальной собственности.



По задумке Бишкека, увольнение чиновников позволит выполнить указ президента об оптимизации расходов бюджета, который был подписан в декабре 2021 г. В соответствии с документом, киргизский кабмин должен за 2022–2023 гг.:



- оптимизировать количество государственных учреждений;



- перевести предприятия, получающие средства из бюджета, на самоокупаемость и самофинансирование;



- сократить численность руководителей государственных органов, в том числе за счет борьбы с дублированием функций.



Бишкек стремится сэкономить не только на республиканской бюрократии, но и на местном самоуправлении. К 2023 г. в Киргизии объединили ряд айыльных аймаков - основных единиц административно-территориального деления - в Тюпском районе Иссык-Кульской области и в Нарынской области.



Полпреды президента заявили, что это позволило сэкономить более 240 млн сомов ($2,7 млн).