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|В Сербии найдены объекты неизвестной ранее цивилизации 1600-1450 гг. до н.э. Протаславяне?
07:39 21.11.2023
Благодаря исследованию спутниковых снимков Южно-Карпатского бассейна Центральной Европы ученые из Университетского колледжа Дублина вместе с коллегами из Сербии и Словении смогли обнаружить неизвестные объекты, возведенные около 3500 лет назад. Об этом пишет Heritage Daily.
Отмечается, что данные объекты по большей части располагаются в Сербии. В общей сложности было найдено более ста сооружений.
"Мы проверили результаты спутниковых изображений на земле, используя полевые исследования, раскопки и геофизическую разведку. Подавляющее большинство обнаруженных поселений были основаны между 1600 и 1450 годами до нашей эры. Но практически все они были брошены жителями около 1200 года до нашей эры", - рассказали ученые.
В исследовании также говорится о том, что сооружения были созданы неслучайно. Они указывают на существовавшую сеть взаимосвязанных сложных сообществ, население которых могло достигать десятков тысяч человек.
Ранее исследователи пришли к выводу, что африканские слоны обладают удивительной способностью обращаться друг к другу по именам. Это открытие вновь переосмысливает представление о когнитивных способностях животных, придавая слонам статус уникальных существ в животном мире.