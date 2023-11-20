В США тихо сдох предатель Беленко (Шмидт), угнавший в 1976 из СССР на Запад секретный МиГ-25

07:44 21.11.2023

В США умер угнавший перехватчик МиГ-25 летчик Виктор Беленко

NYT: в США умер угнавший перехватчик МиГ-25 летчик Виктор Беленко

Беленко в октябре 1976 года угнал перехватчик МиГ-25 в Японию, впоследствии он получил политическое убежище в США, а еще через некоторое время - гражданство. Лейтенант скончался еще 24 сентября, сообщила NYT

В США на 77-м году жизни умер советский летчик Виктор Беленко, перегнавший на Запад самолет-перехватчик МиГ-25, о смерти Беленко написала газета The New York Times 18 ноября.



По данным издания, лейтенант скончался еще 24 сентября в центре для престарелых в городке Розбад в штате Иллинойс. По словам его сына Пола Шмидта, Беленко умер после непродолжительной болезни.



Беленко в октябре 1976 года угнал перехватчик МиГ-25 в Японию, впоследствии он получил политическое убежище в США. "Мое первое посещение супермаркета, - вспоминал летчик, - происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил в то, что этот магазин может быть настоящим. [...] Однажды я приобрел баночку с надписью "Обед" и поджарил ее содержимое с картошкой, луком и чесноком - получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек. Но они были вкусными! Они были лучше тех консервов для людей, которые и сегодня делают в России!".



Беленко совершил побег утром 6 сентября 1976 года во время учебного полета. Тогда лейтенант вылетел с аэродрома Соколовка в Приморье, сымитировал аварию, резко снизился до высоты около 30 м и направился в сторону Японии. Уже над ней Беленко поднялся до 6 тыс. м и был обнаружен японскими ПВО. Он приземлился на гражданском аэродроме Хакодате на острове Хоккайдо. Летчик попросил политического убежища в США, где оказался уже через несколько дней после побега. МиГ-25 был разобран, изучен, а потом возвращен СССР.



В 1980 году Беленко получил американское гражданство и взял себе фамилию Шмидт. Он работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях.