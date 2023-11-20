Вышедший из Одессы "камерунский" зерновоз "Паллада" разломился пополам у берегов Турции

07:47 21.11.2023

В Турции сухогруз Pallada под флагом Камеруна из-за шторма сел на мель и разломился пополам. Об этом стало известно из пресс-релиза управления мореходства Министерства транспорта Турции.



Инцидент произошел в связи с опасными погодными условиями. Судно село на мель из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак.



Сообщается, что сухогруз Pallada вышел 3 ноября из украинской Одессы.



По данным источника, все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. Судно разломилось пополам после того, как экипаж покинул его.