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Всадник по имени Смерть, - Иван Охлобыстин
08:21 21.11.2023

альбом последних времен, эскиз 2
Иван Охлобыстин

У моего папы была открытка с изображением четырех всадников Апокалипсиса. Признаться у него было немного предметов, которые мне запомнились. Трофейный, немецкий кортик, томик Сервантеса, пачка билетов Государственного займа 1982-го года и эта открытка. Наверное, все-таки было еще что-то, но память дополнительно ничего не предлагает.

Застал папу я в весьма преклонном возрасте, когда основную часть имущества он уже оставил своим многочисленным женам, другую – не менее многочисленным любовницам. Некогда блистательный офицер, блистательный хирург, блистательный рассказчик-острослов, к закату своих лет так утомился от своей блистательности, что предпочел ей нищую жизнь одинокого старика.

Однако открытку помню. Вспомнил ее в контексте заданной темы о предположительно грядущем конце человеческой истории.

Быть может, поэтому эта открытка у него и приключилась. Другой причины предположить не могу. Папа был убежденный атеист. И не коллекционировал открытки.

Такая связь не должна смотреться притянутой за уши и вызывать недоверие, с учетом общих исторических и общественных необычностей последних лет. Вполне себе причина. Для бесконечности здесь и сейчас, тогда и потом – одна точка.

Так вот: четыре всадника – Мор, Война, Голод, Смерть.

Сопоставим.

Мор был – пандемия. Неважно - со сторонниками или противниками всеобщей, огульной вакцинации, только в России этот "всадник" унес миллион жизней. По остальной планете – десятки миллионов.

Война – есть. Повсюду, куда не глянь. И судя по общим настроениям, царящим в мире, останавливаться "второй всадник" не собирается.

Голод – должен быть, если не произойдет чудо, и березы не зацветут плодами маракуйи. Или чем еще. Это я так, для красного словца, маракуйю приплел. Вполне можно заменить другими, не менее питательными плодами, но тема и так хмурая, чтобы ее омрачать дополнительно.

Как не быть голоду, если экономики большинства развитых стран работают преимущественно на военно-промышленный комплекс или занимаются пустыми биржевыми спекуляциями?

И последний всадник – Смерть.

На открытке он был изображен озадаченным покойником на бледном коне. Очевидно: всадник сам не в восторге от выпавшей ему доли. Но уже выпала проклятая.

Тем паче, что в последние десятилетия именно смерть интересовала человечество больше всего остального.

Судим по массовой, художественной культуре – боевики, триллеры, кровавые детективы. В главной роли, как правило, смерть. В основе сюжета. Побудительная причина. Смысловая характеристика.

Или читаем ежедневные, новостийные колонки – "старик-отец застрелил из охотничьего ружья двух сыновей-дармоедов", "молодая мать утопила новорожденного младенца в проруби", "подросток облил бензином и сжег заживо одноклассника" и т.д. и т.д.

Разглядываем топовые коллекции одежды или изящные татуировки на телах прогрессивной молодежи. Через раз череп, через два – дичь не меньшая.

По себе сужу, в том числе, хоть давно не молодежь. Чего уж только на молодежь сваливать?! И татуировочки и рисуночки на маечках. Ничего удивительного – давно самая модная тема.

Это когда-то бригантины с алыми парусами, знойные красотки или пронзенные кинжалом любви сердца занимали воображение публики. Теперь же только смерть и все с ней связанное. Хотя вроде, немногим ранее, особых причин для подобного интереса не было. Времена стояли зажористые. Нефть стоила дорого, границы пересекались беспрепятственно, стандартный завтрак включал свежие круасаны, помойки были завалены только что устаревшими коллекциями сумочек Луи Виттон. Но мы выбрали смерть. Следует ли удивляться, что четвертый всадник вот-вот появится на пороге?

Господь так любит людей, что выполняет все их желания. Другое дело, что Он не всегда может понять – что именно люди хотят? Это проблема не Бога – это проблема людей. Нас.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1700544060


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