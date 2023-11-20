 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ОАЭ ставят рекорды: Абу-Даби открывает одну из крупнейших солнечных электростанций
09:24 21.11.2023

ОАЭ открывают одну из крупнейших в мире солнечных электростанций. Об этом сообщает SHARQ Analytics.

Солнечная электростанция Аль-Дафра, расположенная к югу от столицы Абу-Даби, простирается на 21 квадратный километр пустыни и имеет производственную мощность в два гигаватта, что будет обеспечивать безуглеродной энергией около 160 000 домов.

SHARQ Analytics отмечает:

"ОАЭ стремится утроить использование возобновляемых источников энергии в течение следующих семи лет, пытаясь достичь „чистого нуля" внутренних выбросов углекислого газа к 2050 году. В то же время государственная нефтяная компания ADNOC планирует увеличить добычу нефти с примерно 3 миллионов баррелей в день до пяти миллионов к 2027 году. При этом выбросы от экспорта не включены во внутренние показатели выбросов углерода".

Источник - eadaily.com
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