ОАЭ ставят рекорды: Абу-Даби открывает одну из крупнейших солнечных электростанций

09:24 21.11.2023

ОАЭ открывают одну из крупнейших в мире солнечных электростанций. Об этом сообщает SHARQ Analytics.



Солнечная электростанция Аль-Дафра, расположенная к югу от столицы Абу-Даби, простирается на 21 квадратный километр пустыни и имеет производственную мощность в два гигаватта, что будет обеспечивать безуглеродной энергией около 160 000 домов.



SHARQ Analytics отмечает:



"ОАЭ стремится утроить использование возобновляемых источников энергии в течение следующих семи лет, пытаясь достичь „чистого нуля" внутренних выбросов углекислого газа к 2050 году. В то же время государственная нефтяная компания ADNOC планирует увеличить добычу нефти с примерно 3 миллионов баррелей в день до пяти миллионов к 2027 году. При этом выбросы от экспорта не включены во внутренние показатели выбросов углерода".