Киргизия и Япония подписали ряд соглашений о сотрудничестве

09:26 21.11.2023

Султан Досалиев

Киргизия и Япония договорились подготовить к подписанию соглашение о взаимной защите инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.



Как сообщает пресс-служба, в ходе визита в Японию президент Киргизии Садыр Жапаров провел переговоры с японским премьером Фумио Кисидой. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в формате "Япония + Центральная Азия".



Как отметил Кисида, Киргизия является дружественным партнером Японии. Он обозначил готовность активизировать сотрудничество по ряду направлений, выразив готовность к партнерству в торгово-экономической и инвестиционной сферах.



В частности, глава японского кабмина предложил рассмотреть создание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.



По итогам визита подписаны следующие документы:



совместное заявление о дружбе и всеобъемлющем партнерстве;

соглашение об установлении безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов двух стран;

соглашение, направленное на получение грантовой помощи для реализации проекта оснащения техникой для содержания ирригационных каналов;

соглашение между министерствами юстиции двух стран;

соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

меморандум о взаимопонимании между учреждением "Дирекция Парка высоких технологий" и ассоциацией "Капитал знаний".