Макгрегор: Зеленский может получить ледорубом по голове

13:20 21.11.2023

Западные лидеры приезжают к Владимиру Зеленскому и говорят ему наедине, что он стал "лицом войны", и поэтому должен уступить место тому, кто сможет заключить соглашение с Россией, об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.



"Ему говорят: мистер Зеленский, Вы - лицо войны, кто-то другой должен прийти на это место, встретиться с русскими и подписать документ о передаче территории и всего, что захочет Россия. С этим конфликтом нужно покончить, потому что мы больше не в состоянии поддерживать Вас", - заявил Макгрегор.



Эксперт добавил, что Зеленский окажет своему народу услугу, уйдя в отставку и тем самым приблизив мир. Однако, по словам Макгрегора, он также может стать "объектом возмездия" из-за тех жертв, которые понесли украинцы из-за его действий.



"Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп", - предупредил аналитик.



Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.