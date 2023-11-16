Украинские русофобы уничтожают друг друга, - Н.Стороженко

13:22 21.11.2023

Украинские русофобы уничтожают друг друга

Что значит увольнение русофобки Ирины Фарион из львовского университета



Tекст: Николай Стороженко

16 НОЯБРЯ 2023



Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена "по статье" с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника". Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык.



Выгнали из СС за антисемитизм, из борделя – за разврат. Именно такие анекдотические аналогии напрашиваются по поводу сюжета с теперь уже бывшим профессором одного из украинских университетов Ириной Фарион. Она уволена после резких высказываний в адрес бойцов националистического батальона "Азов", которые все еще смеют говорить по-русски. "Я не могу назвать их [русскоязычных военнослужащих армии Украины – прим. ВЗГЛЯД] украинцами", заявляла Фарион. Получился скандал.



Несмотря на шквал критики и даже обращения украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, положение Фарион еще недавно выглядело прочным. "Сейчас создана рабочая группа, которая должна проанализировать, изучить моральные и этические аспекты ситуации и дать свое заключение. Есть четко определенные основания для того, чтобы отстранить от обязанностей или расторгнуть срочный трудовой договор. Сейчас таких оснований нет", – говорила проректор по стратегическому развитию университета Лилия Жук 14 ноября.



Однако уже на следующий день такие основания, похоже, появились: СМИ сообщили, о том, что за Фарион взялась СБУ. Взялась, очевидно, после повторного обращения Лубенца (13 ноября). И, судя по позиции министра образования Украины Оксена Лисового, увольняли ее именно из-за скандала с "азовцами": "Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, не место в системе образования".



И все же, в чем масштаб события?



Повивальная бабка войны



Сравнение, конечно, всегда несправедливо. Но если пытаться найти сопоставимую фигуру в российской политике, то Фарион – это украинский Жириновский. Причем не только по количеству и качеству скандалов, но и по точности прогнозирования. Так, выступая летом 2014 года перед батальоном украинских добровольцев "Сич", Фарион заявила: "Это не АТО, это война. Возможно, третья мировая, только ее так еще никто не называет. И очень важно, чтобы в третьей мировой войне Украина стала острием, … с которого начнется большая победа".



В политику Фарион пришла поздно. Лишь в 2005 году стала членом радикальной партии "Свобода", что по тем временам было пощечиной общественному вкусу. Записные "патриоты" вступали в политпроекты Ющенко и Тимошенко. А в "Свободу" после известного спича ее лидера Тягнибока на горе Яворына ("Они [УПА* – vz.ru] не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и с другой нечистью…") шел не конъюнктурщик, а убежденный ненавистник русских. Сторонник (будущей) гражданской войны.



Это теперь русофобия, по сути, превратилась на Украине в профессию с массой вариантов монетизации: воюй, посылай других воевать, разводи граждан России на деньги в мошеннических кол-центрах. А тогда, 18 лет назад, люди вроде Фарион годами бились головами в стену. В то время как простые украинцы, ради которых персонажи вроде Фарион раз за разом пролетали мимо Верховной рады (народным депутатом она стала только в 2012 году после двух провальных кампаний), смотрели на эти потуги и говорили: "Боже, яке кончене".



Всенародная известность к Фарион пришла после всем известного посещения детского садика, во время которого политик выявляла детей с неукраинскими именами (Алена, Маша, Миша) – и тут же предупреждала, что с такими именами им нужно "…собирать чемоданы и выезжать в Московию".



Вообще детсады для Фарион – что-то вроде первой линии обороны в ее третьей мировой. Она явно считает, что маленькие украинцы уже с садика должны ненавидеть всех "не таких" детей. "Мой Дмытрык, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: "Бабушка, в садике есть москаль". А бабушка говорит, что москаля надо уничтожать", – откровенничала она в январе 2023-го.



Все знают о тяжелом положении православной церкви на Украине, попытках Порошенко, а затем и Зеленского загнать всех в так называемую ПЦУ. Но мало кто уже помнит, что Фарион была последовательной сторонницей этого религиозного конфликта еще в начале своей политической карьеры.



И не только его. Постмайданная власть Порошенко и Зеленского реализовала многие идеи Фарион: запрет Компартии Украины, зачистку информационного пространства от российских СМИ, люстрацию, тотальное вытеснение русского языка из публичного пространства. С этой программой Фарион и ее однопартийцы шли на выборы во времена, когда Порошенко был министром в правительстве Януковича. А Зеленский работал дежурным клоуном на телеканале Коломойского.



Важный момент. Украинских националистов нередко изображают недалекими людьми, которые только вчера слезли с Говерлы. По крайней мере в отношении Фарион это не так.



Доктор филологических наук. Есть ли у ее научных работ какая-то ценность – вопрос филологам, но сами работы есть. Как и 30-летнее преподавание во "Львовской политехнике", из которой ее выгнали и куда она намерена восстанавливаться через суд. В ее случае ненависть к русским не просто животная, она поставлена на научную основу. Продумано, прожито, выстрадано. Сварено и настояно – как ядовитое ведьмино зелье. И на протяжении 30 лет вкладывалось в головы студентов, которые теперь сидят в окопах под Авдеевкой.



"Люмпены с Востока Украины никогда не станут украинцами" – тезис из ее предвыборного интервью 2011 года. Вот он, ответ на вопрос, с кого и с чего началось расчеловечивание Донбасса и гражданская война.



И многое другое. В каком-то смысле Зеленский сидит на плечах Фарион. Она – повивальная бабка войны, сделавшая Зеленского известным всему миру. И эту бабку он теперь выгнал на мороз.



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Впрочем, увольнение Фарион не означает, что отношение к русскому языку на Украине изменится. Достаточно вспомнить, что в этот же день в Киеве сносили памятник Пушкину. И это удачное совпадение как раз позволит объяснить случившееся на примере.



По вопросу русского языка, как и по любому другому, "гавкать" имеет право только нынешняя власть: Зеленский и его офис. Все остальные (с их санкции) имеют право лишь подгавкивать. Ну а на примере Фарион террариуму украинских политиков показывают, что будет за попытки гавкать без санкции. Тем более на "Азов" – ручных радикалов Зеленского. В этом смысле перед нами естественный отбор: ненавистники русского на Украине уничтожают друг друга. Однако радоваться рано – это значит, что на смену одним ненавистникам просто приходят другие.